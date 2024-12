8 nagyszerű karácsonyi program Budapesten, ha nem akarod egyedül tölteni az ünnepeket

Bár az éttermek, vendéglátóhelyek, mozik és kávézók nagy többsége karácsonykor zárva tart, van néhány hely a fővárosban, ami az ünnepek alatt is tárt ajtókkal várja a karácsonyi vacsorák, brunchok, mozizás és társaság után vágyakozókat.

Szentesti vacsora az ARAZ Étteremben (2024. december 24.)

Felejthetetlen vacsorával készül a fővárosiaknak a főváros szívében, a Dohány utcában található ARAZ Étterem szenteste alkalmából. Az étterem falai közé ebből az alkalomból nemcsak finomabbnál finomabb fogások és italok költöznek, de egyúttal az ünneptől elválaszthatatlan meghittség is. A 18 órától kezdődő, élő zenével kísért szentesti vacsorán hagyományokat felelevenítő ételek, többek között szigetközi halászlé és omlós kacsamell sorakoznak majd fel a vendégek előtt.

1074 Budapest, Dohány utca 42-44. | Tovább az eseményre >>

Open Mic Showcase a Lámpásban (2024. december 24.)

A jövőre 20. évfordulóját ünneplő Lámpás 2005 óta üde színfoltja a Dob utcának. A Lámpás szentestén sem zárja be a kapuit, sőt mi több egy különleges, ünnepi Open Mic-estre várják mindazokat, akik társaságban kapcsolódnának ki, netalán nem szeretnék egyedül tölteni az ünnepet. Ha valami biztos, akkor az az, hogy a Lámpásban ezen az estén is remek zenére és fesztelen hangulatra számíthattok.

1074 Budapest, Dob utca 15. | Tovább az eseményre >>

Karácsonyi vacsora az AGOS Budapestben (2024. december 24.)

Stílusos karácsonyi vacsorával, gondosan összeállított ünnepi menüvel várja szentestén is a vendégeket a Bem József téren található AGOS Budapest. A 18 órától egészen 23 óráig tartó vacsorán a karácsonyi hangulat, a remek borokkal kísért hatfogásos menü éppúgy nem marad majd el, mint a felejthetetlen gasztronómiai élmény.

1027 Budapest, Bem József tér 3. | Tovább az eseményre >>

Karácsonyi vacsora a Why Notban (2024. december 24.)

December 24-én este sem zárja be ajtajait a Belgrád rakpart kedvelt kávézó-bárja, a Why Not Budapest. Sőt mi több, még szélesebbre tárja kapuit mindazok előtt, akik szenteste is kimozdulnának, beszélgetnének, koccintanának és a Why Not által készített mennyei karácsonyi menü által élveznék az ünnepet. Ha pedig december 25-ére és 26-ára is kerestek egy helyet, ahol beszélgethettek és kávézhattok, a Why Notot ezeken a napokon is nyitva találjátok.

1056 Budapest, Belgrád rakpart 3-4. | Tovább az eseményre >>

Filmezés és premier előtti vetítések a Cirko-Gejzír moziban (2024. december 24., 25., 26.)

A Margit híd pesti hídfőjénél található Cirko-Gejzír a főváros filmrajongóinak megkerülhetetlen pontja. Az artmozi december 24-én este például több filmmel is készül azoknak, akik a szentestét egy minőségi művészfilmmel aranyoznák be. Így lesz ez természetesen december 25-én és 26-án is, ahol a szentestéhez hasonlóan nagyszerű filmekkel, sőt mi több, premier előtti vetítésekkel is várnak benneteket!

1055 Budapest, Balassi Bálint utca 15-17. | Weboldal

Teadélután a Múzsában (2024. december 24., 25., 26.)

A Gresham Palotában található Múzsában karácsonykor is tárt ajtók várják a teadélutánok szerelmeseit. December 24-én, 25-én és 26-án is 15 és 18 óra között Herendi porcelánokon szolgálják fel az ínycsiklandó teasüteményeket, a teák mellé nagyszerű falatokat és persze a gőzölgő délutáni teát. A varázslatos élményt csak fokozza az élőzenei aláfestés.

1051 Budapest, Széchenyi István tér 5-6. | Weboldal | Facebook

Retrostars Vigadó | Christmas Party | MOM Leroy (2024. december 25.)

December 25-én a Rock The City és a Retrostars bemutatja, milyen, mikor a MOM Leroy falai közé ismét nagyszerű karácsonyi parti költözik. A szentestét követő napon, az év legnagyobb karácsonyi bulijának ígérkező eseményen, mely garantáltan az éjszakába nyúlik majd, Juhász Laci felel a hangulatért.

1123 Budapest, Alkotás utca 53. | Tovább az eseményre >>

Karácsonyi brunch a DNB Budapestben (2024. december 26.)

Ha kimozdulnátok otthonról december 26-án, a DNB Budapestben karácsonyi brunch-csal koronázhatjátok meg karácsony második napját. A lenyűgöző kilátással megspékelt büféebéd olyan ízeket sorakoztat fel többek között, mint a szegedi halászlé, a hagyományos töltött káposzta, édesség gyanánt pedig mézeskaláccsal megbolondított créme brülée.

1052 Budapest, Duna korzó | Tovább az eseményre >>

Napközben pedig mesés korcsolyapályák várnak benneteket Budapesten: