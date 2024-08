8 nagyszerű étterem, ahol parádés panoráma vár augusztus 20-án

A Bem rakparton található Novotel Budapest Danube augusztus 20-án a fények és ízek ünnepének varázsával várja a különleges élményekre ácsingózókat. A náluk eltöltött felejthetetlen este keretében exkluzív svédasztalos vacsora remek fogásaival és a tűzijáték mesés látványával kísérve ünnepelhetitek meg ezen a különleges estén Magyarország nemzeti ünnepét. A család egészének, így a gyerekeknek is élményt, sőt mi több, kedvezményeket is nyújtó estén a kifinomult ízek tökéletes harmóniája vár benneteket.

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven ismét megrendezésre kerül a Continental Hotel Budapest****Superior tetőkertjén az ARAZ Étterem Tűzijáték a város felett nevet viselő programja. Az államalapítás ünnepét övező izgalom megkoronázásaként ezúttal is a tömegtől távol, remekbe szabott ételsorral, a főváros felett koccintva csodálhatjátok meg az ünnepi tűzijátékot. A tetőteraszról nyíló panoráma, akárcsak az este során kínált ételek magukért beszélnek: cajun bélszíncsíkokkal megörvendeztetett görög saláta, levendulás meggyleves, mangalicakolbászos langalló és rétesvariációk is várnak rátok. Az este fényét emelik Eliza Bliss elektronikus hegedűn előadott dallamai.

