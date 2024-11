15 szívmelengető karácsonyi történet a meghitt ünnepi pillanatokhoz

Ha a karácsonyi forgatagban egy kis lelassulásra vágynátok, vonuljatok el egy ajándékba kapott karácsonyi történettel. Lepjétek meg magatokat és szeretteiteket egy lebilincselő könyvvel, hogy teljes legyen az ünnep.

Matt Haig: A fiú, akit Karácsonynak hívnak

Vajon a Télapó is volt kisfiú? Kik voltak a szülei? És hogyhogy nem öregszik? Miért titokban oson be a házakba? És mióta repülnek a szarvasok?! Kik azok a koboldok, és egyáltalán, milyen egy Igazmondó Glimpi? Ha ezek a kérdések régóta fúrják a te oldaladat is, ez a könyv neked szól. Végre mindent megtudhatsz, méghozzá a leghitelesebb forrásból! Készen állsz, hogy megismerd Nikolas kalandokkal, hóval, csupa lehetetlennek hitt dologgal (és még több hóval) teli történetét? Akkor kezdődjék a karácsonyi varázslat! (Kolibri Gyerekkönyvkiadó)

Tracy Rees: A karácsonyi házikó

Hull a hó, kigyúlnak a csillogó fények a gyönyörű faluban, Hopley-ban, ám a harmincéves Holly Hanwell egyáltalán nincs karácsonyi hangulatban. Miután barátja váratlanul szakított vele, Holly csendes karácsonyra készül meghitt kis házikójában. Elhatározza, hogy messziről elkerüli az ilyenkor szokásos vidéki ünnepségeket, és minden olyat, ami a férfiakra emlékezteti. Egészen addig, amíg bele nem botlik az új jövevénybe, a vonzó Edwardba. A kettejük között kibontakozó vonzalom dacára Holly érzi, hogy sebzett szívét nem hagyhatja védelem nélkül, ezért elhatározza, hogy idén karácsonykor nem lesz szerelmes. Az ünnepi varázslat azonban működésbe lép, és kettejük útja folyton keresztezi egymást.

Susan Mallery: A karácsonyi vendég

A Somerville nővérek hisznek ugyan a szerelemben, de abban már nem reménykednek, hogy a csoda velük is megtörténhet. Reggie szakítása óta nem járt otthon. Ám amikor a szülei úgy döntenek, hogy megújítják a házassági fogadalmukat, összeszedi magát, és mégis hazatér. A kisvárosban találkozik Tobyval, a gimnáziumi szerelmével, és újra felizzik köztük a levegő. Dena már nem vár az igazira: úgy döntött, egyedül vállal gyereket. Ám ekkor egy jóképű, szomorú szemű dalszerző jelentkezik be a panziójába. Micah képtelen zenét írni, amióta elvesztette a feleségét, de a gyermeket váró lány varázslatos lényéből ihletet merít.

Charles Dickens, L. M. Montgomery, Louisa May Alcott, Philip Van Doren Stern: A legnagyobb ajándék és más klasszikus karácsonyi történetek

A legnagyobb ajándék című válogatás nyolc, ma már klasszikusnak számító történetet tartalmaz, olyan népszerű írók tollából, mint Charles Dickens, L. M. Montgomery vagy Louisa May Alcott. Igazi időutazásra invitálnak a szerzők, az ókori világtól kezdve egészen a 20. századi amerikai kisvárosok miliőjéig kalauzolva az olvasókat. Az itt megjelenő írások közös vonása, hogy bár eltérő korokban és helyszíneken játszódnak, az év egyik legcsodálatosabb időszakáról, a karácsony állandó varázsáról és örök értékeiről mesélnek.

Gunnar Gunnarsson: Advent

„Ünnepek közeledtével ki-ki a maga módján készülődik. Mindenki másképpen” – így kezdődik a világirodalom egyik legszebb karácsonyi elbeszélése, a nagy izlandi regényíró klasszikus története, amely Hemingway Az öreg halász és a tenger című elbeszélését is inspirálta. Benedikt, az egyszerű pásztor hűséges kutyája és egy vezérkos kíséretében minden adventkor magányos útra indul a kietlen és viharos felföldre, hogy akár életét is veszélyeztetve szembeszálljon a természet erőivel, megmentse és hazaterelje a környékbeli nyájakból elkóborolt, a felföld legelőin rekedt birkákat.

Emma Heatherington: Idén karácsonykor

Rose egykor rajongott a karácsonyért, amíg egyik évben történt valami, ami mindent megváltoztatott. Azóta egyszer sem ment haza, hogy a családjával ünnepeljen. Idén a nagyvárosi nyüzsgés elől egy vidéki vendégházban rejtőzne el a kutyájával, ám amikor egy ismeretlen férfi nyitja ki Seaview Cottage ajtaját, a két idegennek azzal kell szembesülnie, hogy a tulajdonosok egy félreértés miatt mindkettejüknek kiadták a házat. Charlie ugyancsak a problémái elől menekül. Rose és Charlie mindketten arra számítottak, hogy ezt az ünnepet egyedül fogják tölteni. Ám karácsonykor igenis történnek csodák. (General Press Kiadó)

Papp Sándor Zsigmond (szerk.): Erdély advent idején – Karácsonyi novellák

Az ünnepek ünnepére szánt kötetünk ezúttal erdélyi vagy erdélyi származású szerzők karácsonnyal, illetve az ünnepi készülődéssel kapcsolatos novelláinak színes válogatása. Szemünk előtt elevenedik meg a világégések előtti romlatlan Tündérország, a két háború közötti komorabb világ, vagy a rendszerváltás utáni újrakezdés bizakodó korszaka. Adjuk át magunkat a hamisítatlan erdélyi tél varázslatos hangulatának. Szerzők többek között: Asztalos István, Dragomán György, György Alida, Hunyady Sándor, Karácsony Benő, Tamási Áron, Tersánszky Józsi Jenő, Vári Attila, Visky András

David Baldacci: Karácsony a vonaton

Tom Langdon világlátott haditudósító, aki ezúttal azért kel útra, hogy karácsonyra Washingtonból Los Angelesbe érjen, repülő helyett azonban vonatra kényszerül, és az Amerikai Egyesült Államokat átszelő vasútvonalon kénytelen megtenni az ötezer kilométeres utat. Tom ekkor még nem sejti, hogy egy kontinensen átívelő kaland veszi kezdetét, amely során csupa különös figurába botlik, érdekes sorsokba pillanthat be, és nyomába ered egy kabinokból értéktárgyakat eltulajdonító titokzatos tolvajnak is. Miközben a keleti parttól a nyugatiig robog a szerelvény, Tom a saját szíve zord tájait is bebarangolja, és a véletlen ismét az újtába sodorja azt a különleges személyt, akiről azt hitte, örökre elveszítette. (General Press Kiadó)

Pauline Mai: Karácsonyi kívánság

Maditát nem érdekli a karácsonyi készülődés, a forralt bor és mézeskalács. Három évvel ezelőtt, egy decemberi estén meghalt a szerelme; azóta Madita számára, aki a bánatával visszaköltözött szülőfalujába, az advent az év legnehezebb időszaka. Tündéri unokahúga, Ella és az ő kisöccse, Jancsi teszik elviselhetővé számára ezt a néhány hetet. A gyerekek rábeszélik nagynénjüket, hogy közösen írjanak levelet a Mikulásnak , mindhárman vessék papírra a kívánságaikat – miközben neki fogalma sem volt arról, hogy a levél később nem a szemétbe kerül, ahogy tervezte, hanem olyasvalaki kezébe, aki bármit megtenne azért, hogy Maditát újra mosolyogni lássa…

Charles Dickens: Karácsonyi történetek

A nagy angol mesemondó talán legismertebb műve az 1843-ban írt és most is időszerű Karácsonyi ének. Szegénység és gazdagság örök ellentétét állítja szembe és oldja föl Dickens a szívtelen, gazdag Scrooge megigazulásának meseszerű történetében. A Karácsonyi történetek címen ismert klasszikus összeállítás, amely a Karácsonyi ének mellett négy további történetet – Harangszó (1844), Házi tücsök (1845), Az élet csatája (1846), A szellem embere (1848) – tartalmaz, magyarul utoljára 1958-ban jelent meg egy kötetben. Most új fordításban adjuk közre ezt az örökzöld gyűjteményt.

Palotás Petra: Kékestető

1932-ben a mátraházai szanatórium megépítése után Kékestetőn megnyitja kapuit az ország első gyógyszállója. Bár a hotel elsősorban a jómódú vendégeknek kínál kezeléseket, váratlan eseményeknek köszönhetően Ilka, a gyári munkás Miklós lánya is elutazhat a Mátrába, gyógyírt keresve a több éve tartó köhögési rohamaira. A 17 esztendős gimnazista lány itt ismerkedik meg Bálinttal, az első világháborút megjárt katonatiszttel, Erzsivel, a gyöngyösi ápolónővel, Otíliával, a hűvös dívával, a kamasz Jancsival és egy neves pesti ügyvéd nejével, Irmával. Néhány hétre összefonódik életük, álmok, félelmek, vágyak találkoznak a szálló folyosóin és a hólepte erdő fái alatt.

Bán Mór, Karády Anna: Lillafüredi karácsony

Történik 1940 decemberében Lillafüreden. A magyar filmipar nagyjai zártkörű karácsonyi ünnepségre készülnek az elegáns palotaszállóban, melyre neves olasz és német filmforgalmazók is hivatalosak. A filmsztárok és elit vendégek nyugalmát azonban váratlan, rettenetes események zavarják meg. Egy szlovák fiatalember holttestére bukkannak a közeli erdőben, és hamar kiderül, hogy nem ő az egyetlen áldozat. Ki lesz a következő áldozat? Mit rejteget a Lengyelországból menekült színésznő? Mi a megbízatása Késmárky Áron grófnak, a sajátos stílusú nagyvilági kalandornak?

Lili Hayward: Macska a fagyöngy alatt

Közeleg a karácsony, és a tősgyökeres londoni Mina sorsfordító pillanat előtt áll: már csak alá kell írnia egy szerződést, hogy elérje a hőn áhított állást. Ám ekkor titokzatos levelet kap, benne egy ódon kulccsal, amelyet a rég nem látott keresztapja küldött. Mina évtizedek óta nem hallott a habókos művész felől, ám a férfi most arra kéri, vigyázzon a kis cornwalli szigeten álló házikójára és macskájára. A lány elhatározza, hogy rendbe szedi a lakot, no meg a macskát, majd azonnal visszarohan Londonba. Ám amikor rájön, hogy egy könyörtelen ingatlanfejlesztő cég rá akarja tenni a kezét a szigetre, szembe kell néznie azzal, hogy talán ő az egyetlen, aki az útjukba állhat. (General Press Kiadó)

Gary Chapman, Chris Fabry: Parázs a hó alatt – Karácsonyi ének a házasságról

Jacob és Marlee huszadik házassági évfordulójukon, egy viharos szenteste elindulnak, hogy a válási papírok aláírásával örökre búcsút mondjanak egymásnak. Egy rossz mozdulat azonban a hóborította síkos aszfalton, és egész életük megváltozik… Vajon képes lesz-e Marlee egy különös lelki utazás hatására felszítani kapcsolatuk tüzét, és férjével összefogva megmenteni a házasságukat? A Parázs a hó alatt egy Charles Dickens ihlette történet a reményről és az újrakezdés lehetőségéről. A népszerű amerikai szerzők saját tapasztalataikból merítve mesélnek arról, hogy még a legkisebb döntéseink is nem várt következményekkel járhatnak.

Michelle Marly: White Christmas – A legszebb karácsonyi dal története

Egy elbűvölő szerelmi történet és minden idők legsikeresebb karácsonyi dalának története. Irving Berlin, híres hollywoodi filmek és a Broadway ünnepelt zeneszerzője, az 1937. év decemberét a családjától távol kénytelen tölteni. A forró, napsütéses Kaliforniába utazik egy filmforgatásra, ahol hiába is várná a havas karácsony eljövetelét. A magány szenteste letaglózza, csakúgy, mint a fájdalom már hosszú évek óta. Egyetlen fiát évekkel azelőtt ekkortájt veszítette el, és azóta a szép, meghitt ünnep csupán a gyász és veszteség időszaka a számára. A szeretett felesége és a kislányai utáni vágyakozás ülteti le a zongorához, és egy olyan dalt álmodik meg a hóesés varázsolta fehér karácsonyról, amely karácsonyi csodaként vigaszul hat a bánatára. A nevét pedig világszerte híressé teszi.

