Könyvajánló könyvmolyoknak: 5 tematikus könyvválogatás, ha kifogytatok az olvasnivalóból

Az elmúlt hónapok könyvajánlóit gyűjtöttük nektek egy nagy és színes csokorba. A tematikus válogatásokban összesen 31 könyvet ajánlunk az olvasni szeretőknek és a lelkes könyvmolyoknak annak mentén, ha épp a felnőtté válás kihívásaiban, inspiráló történetekben vagy épp az önfejlesztésben merülnétek el.

Könyvek a felnőtté válás kihívásairól

A felnőtté válás sosem volt és sosem lesz egyszerű. A felnőttéválás témakörét, a fájdalmas felismeréseket és az ezzel járó bizonytalanságot azonban számtalan nagyszerű könyv mutatta már be. Ajánlónkban öt kötetet találtok, magyar és külföldi szépirodalmat egyaránt, melyek hitelesen ábrázolják ezt a mindenki számára meghatározó életszakaszt.

Könyvek, amelyekből inspirációt meríthettek

Az év eleji újdonsült lendületnél már csak az évközbeni inspirálódásnak van nagyobb szerepe és szerencsére ebben is nagy segítségünkre vannak a könyvek. Azt is tudjuk jól, hogy vannak kötetek, amelyek csodákat tesznek és igaz ez az alábbi öt, éveleji könyvújdonságra is, melyek segítenek az új célok kitűzésében és pozitív életszemlélettel megtölteni a mindennapokat.

Könyvek, amelyek változásra ösztönöznek

Ha épp segítő könyveket kerestek, olyanokat, amelyek változásra ösztönöznek és inspirálnak vagy segítik megérteni az emberi működést, vessetek egy pillantást az alábbi összeállításunkra. A válogatásban öt kötetet ajánlunk, melyek egytől egyig segítenek az elakadásokban, a továbblépésben vagy akár az újrakezdésben.

A lebilincselő történetek szerelmeseinek

Ebben az összeállításunkban is öt könyvet ajánlunk ezúttal azoknak, akik szeretik a lebilincselő történeteket. Ajánlónkban a könyvújdonságoktól és romantikus olvasmánytól a krimin át a thrillerig mindent megtaláltok, ami garantáltan kiszakít majd a hétköznapok egyhangúságából.

Budapestről szóló mese- és ifjúsági könyvek, nem csak gyerekeknek

Végül, de nem utolsó sorban 11 mese- és ifjúsági könyvet is találtok a lenti ajánlónkban, melyek a főváros különleges és titkos világába nyújtanak bepillantást. Ha valami biztos, akkor az az, hogy ebben a válogatásban nemcsak a gyerekek, a felnőttek is találnak majd maguknak szórakoztató és érdekes olvasmányt.

