5 zseniális regény és felnövéstörténet, ami megragadja a felnőtté válás kihívásait

A felnőtté válás sosem egyszerű – tele van bizonytalansággal, önkereséssel és olykor fájdalmas felismerésekkel. Ebben a válogatásban öt olyan magyar és külföldi szépirodalmi művet mutatunk be, amelyek érzékenyen és hitelesen ábrázolják életünk egyik legmeghatározóbb időszakát.

Jerome David Salinger: Rozsban a fogó

Az egyik legnépszerűbb 20. századi amerikai regényben Holden Caulfield, tizenhét éves amerikai gimnazista történetét ismerhetjük meg, akit éppen a negyedik iskolából rúgtak ki. Első személyben meséli el a kicsapása utáni három napjának történetét, melyet New Yorkban éjszakai mulatóhelyeken, kétes hírű szállodában és az utcán tölt el, miközben mindent megpróbál, hogy a világgal és az emberekkel normális kapcsolatot alakítson ki. Salinger örök klasszikusnak számító műve nemcsak a kamaszlélek nehézségeit, kihívásait és kudarcait meséli el, hanem betekintést enged a társadalmi normák ellen lázadó fiatalok világába is.

Harper Lee: Ne bántsátok a feketerigót!

A Ne bántsátok a feketerigót! nem csoda, hogy az egyik legolvasottabb könyv Amerikában, hiszen egész egyedi módon mutatja be a felnőtté válás varázslatos és egyben fájdalmas útját. Az alabamai Maycomb városában utolsó gondtalan nyarát tölti egy testvérpár, Jem és négy évvel fiatalabb húga, Scout, akiket édesapjuk, Finch ügyvéd egyedül nevel. Az otthoni nehézségek mellett szakmai életében is fordulóponthoz érkezik, hiszen egy színes bőrű férfit véd a bíróságon, az ezzel járó kihívások pedig hamar begyűrűznek a gyermekek életébe is.

Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk

Molnár Ferenc világhírű könyvét senkinek sem kell bemutatni, hiszen szereplői ma már valamennyien az ifjúsági irodalom halhatatlan hősei. A sokszor szívet melengető, sokszor torkot összeszorító regény minden témát érint, ami elengedhetetlen a felnőtté váláshoz a bátorságtól kezdve az elszántságon át a közösség törhetetlen erejéig.

André Aciman: Szólíts a neveden

Az óriási sikernek örvendő, világhírű filmadaptációt is kapó alkotás 1983 nyarán játszódik a mesebeli Észak-Olaszországban, ahol Elio, egy koraérett 17 éves fiú, a nyarat családja idilli villájában tölti szüleivel, ahol a nyárra csatlakozik hozzájuk a magabiztos és sármos amerikai egyetemista, Oliver is. Ahogy telnek a napok, Elio és Oliver egyre közelebb kerülnek egymáshoz és idővel rájönnek, hogy kettejük között nem csupán baráti a vonzódás, hanem jóval szenvedélyesebb érzelmek kötik őket egymáshoz. A könyv tökéletes pontossággal mutatja be szerelmük fejlődésének minden egyes mozzanatát, az első vonzalomtól egészen addig a felismerésig, hogy az együtt töltött idő nem tarthat örökké, miközben betekintést enged az önkeresés útjába is.

Louisa May Alcott: Kisasszonyok

Louisa May Alcott klasszikus története az amerikai polgárháborút követő időszakban játszódik, és a négy March lány – Jo, Meg, Amy és Beth – életére fókuszál. A regény két idővonalon szövi össze a lányok felnőtté válásának történetét, ami során nemcsak a testvérek személyisége bontakozik ki, hanem világossá válik, hogy mennyire különböző álmokat dédelgetnek. Jo March eltökélt írónő, aki legyőzi a nőkre támasztott társadalmi elvárásokat, Meg a hagyományos családi élet álmát dédelgeti, Amy művésznővé válna, a törékeny Beth pedig a zenében talál vigaszt. A történet a függetlenség, a szerelem és a nők szerepét mutatja be egy ritkábban ábrázolt korban, miközben azt is bemutatja, hogy milyen erős a család összetartó ereje a számos különbség ellenére is.

Ha inspiráló könyveket keresel: