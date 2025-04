30+ mesés hétvégi program Budapesten és környékén – 2025. április 23-27.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár ránk Budapesten és környékén, legyen szó sétáról, moziról, színházról vagy fesztiválról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi programok Budapesten

Rejtett fények tavaszi kalandkertje // Csodák Palotája (2025. április 17-27.)

A tavaszi szünetben varázslatos programmal vár benneteket a Csodák Palotája, ahol a természet ébredését ünnepelhetitek. A húsvéti rendezvény izgalmas küldetéseket, felfedezendő rejtelmeket kínál a tavaszi kertben, a szorgos hangyák, zümmögő méhek és vidám katicák világában. Készüljetek egy felejthetetlen kalandra, ahol a természet ébredése és a húsvéti móka kéz a kézben jár.

Tavaszi szünet a Kesztyűgyárban (2025. április 22-26.)

Délután 2 és 6 óra között minden nap más-más izgalmas programokkal várják az iskolásokat a Kesztyűgyárban! Lesz street art, kertészkedés, henna, videojátékok, barbershop és fotósnap!

Budapest Park Nyitóhétvége (2025. április 24-26.)

2025-ben ismét megnyitja kapuit az ország legnépszerűbb szabadtéri szórakozóhelye, a legendás Budapest Park. A Parktól megszokott változatos programokkal, zenei stílusok kavalkádjával, a legforróbb éjszakai bulikkal és rengeteg újdonsággal készülnek a szervezők, 24-én AWS, 25-én HIPERKARMA, 26-án pedig Krúbi várja a bulizni vágyókat. Egy biztos: április utolsó hétvégéjén színes zenei palettával és izgalmas programokkal élhetitek át ismét az igazi Parkos életérzést.

Egy fővárosi terasz felfedezése is szuper hétvégi program lehet:

Tavaszkert Dísznövény Szakkiállítás és Vásár // Budai Arborétum (2025. április 25-27.)

Április 25-27-én újra Tavaszkert Dísznövény Szakkiállítás és Vásár a Budai Arborétumban a Villányi úton! Növények, kertészeti kellékek és szolgáltatások, gasztronómiai finomságok, bonsai- és suisekikiállítás, arborétumi séta, biokert-látogatás, kertészeti előadások és gyerekeknek szóló programok – ezek mind rátok várnak!

Wekerlei Garázsvásár Fesztivál (2025. április 26-27.)

A tavasz nem telhet el a Wekerlei Garázsvásár Fesztivál nélkül – ez már a 20. vásár lesz a sorban! Április 26-27-én 60 udvarban több mint 250 árus kínálja portékáit, ez a hétvége a kincsvadászatról és a felfedezésről szól. Játékok, könyvek, retró tárgyak és különleges ritkaságok várják az érdeklődőket, a hangulatról pedig gólyalábasok, utcazenészek és DJ-k gondoskodnak. A Garázsvásár kicsiknek és nagyoknak is tartogat meglepetéseket – érdemes nyitott szemmel járni és minden udvarba benézni!

Budapest Táncfesztivál // Nemzeti Táncszínház (2025. április 26-27.)

Az idén 25 éves Budapest Táncfesztivál április 26-án és 27-én 19 órakor különleges előadással nyitja meg kapuit a Nemzeti Táncszínházban. Az Akram Khan Company első alkalommal mutatja be Magyarországon Chotto Desh című családbarát előadását, amely a Londonban élő, bangladesi származású táncművész-koreográfus útkeresését meséli el Nagy-Britanniától Bangladesig. A klasszikus indiai Kathak és a kortárs tánc, az álomszerű animáció és a varázslatos zene elegye felejthetetlen élményt ígér.

JazzFest Budapest // több helyszínen (2025. április 27. – május 14.)

A JazzFest Budapest idén is a jazz legkiválóbb hazai és nemzetközi előadóit hozza el a főváros különböző helyszíneire, hogy minden zenerajongó számára páratlan élményeket kínáljon. A fesztivál április 27. és május 14. között kerül megrendezésre, és a jazz műfajának sokszínűségét ünnepli.

Szerdai programok Budapesten (2025. április 23.)

Kobuci 0. nap

Az első koncert előtti nap. Hangszórók bedörrentése, sörcsap próbálgatása és dugóhúzók átmozgatása várható.

ZZZ /// KVANTUM // Fasori evangélikus templom

Sinkó Bori elektronikus zeneszerző, hangművész és sound designer. Három koncertjén a fény háromféle fizikai értelmezése alapján hoz létre improvizatív helyzeteket. A sorozat második koncertjén a fény kvantum tulajdonságait fogalmazza meg hangzó formában. Ezen az estén a fényt nem nézzük – halljuk. A templomtérben elhelyezett laptopzenekar a kvantumvilág rejtett dinamikáját szimbolizálja: a fotonok ugrásait, a kvantumfelhők összemosódó állapotait és a szuperpozíciók bonyolult kölcsönhatásait.

Csütörtöki programok Budapesten (2025. április 24.)

A Latabárné fia // Spinoza Színház

120 éve született Latabár Kálmán, a legendás énekes-komikus, egy régi színészdinasztia legnépszerűbb tagja. A zseniális Latyi majd’ fél évszázadon át maradt az örök közönség kedvence, kevesen gondolták-gondoltuk volna róla, hogy az ő élete kevésbé mulatságos. Pedig a 20. század inkább rémálomba, mint operettszínpadra illő történelme árnyékot vetett az ő sorsára és pályájára is. Győrei Zsolt fiktív drámáját Peller Károly egyszerre játékos és drámai alakításában elejétől végéig melegség járja át és eleven humor fűszerezi.

Glass of Jazz / Orbay Lilla Quartet // Budapest Jazz Club

Április 24-én újra összehozza a kiváló borok rajongóit és a jazz-zene szerelmeseit a Budapest Jazz Club. A 18 órakor kezdődő programon az Orbay Lilla Quartet szórakoztatja majd a vendégeket, akik ezúttal a színvonalas előadáson felül az ország különböző borrégióinak kiválóságait is élvezhetik.

Szunyibácsi // Füles

Szunyogh Gábor, azaz a Szunyibácsi zenei világa a jazz, blues, progrock, pszichedelia és világzene egyedi szintézise. A Weekend Vikings duó tagja most szólóban érkezik a Fülesbe, hogy beavasson mindenkit egyedi, eklektikus zenei világába.

Pénteki programok Budapesten és környékén (2025. április 25.)

Cserebere a Kesztyűgyárban

Minden hónap utolsó pénteki napján, tehát áprilisban 25-én izgalmas csereberére invitálnak benneteket a VIII. kerületi Kesztyűgyárban. Az esemény során lehetőségetek van fenntartható módon lecserélni a ruhatáratokat, hiszen a koncepció lényege az, hogy elhozhattok magatokkal max. 15 db ruhát, amiért cserébe ugyanennyit elvihettek magatokkal, így a ruhadarabok körforgásban maradnak. A részvétel díjtalan!

The Acoustic Manual Techno Party – Barlang Kertnyitó // Szentendre

Rendhagyó technobuli, ahol a gépeket hangszerek, a dj-ket pedig jazz-zenészek váltják fel. Mindez a szentendrei Barlang kertnyitóján.

Még egy izgalmas program Szentendrén:

Eszkimó asszony fázik + Víg Mihály ráhangoló szólókoncert // Bem Mozi

Xantus János kultikus filmjének vetítése előtt fél9-től Víg Mihály tart egy különleges akusztikus szólókoncertet a moziteremben, mintegy a film hangulatához kapcsolódva.

Jü a Három Hollóban

A 2012-ben alakult Jü szigorú, repetitív örvénylésből kibontakozó, kinyíló témái, a pszichedelikus és noise rockból, folkból és power jazzből egyszerre táplálkozó kompozíciói hihetetlen energiákat hordoznak.

Galaxisok + Felső Tízezer // Akvárium

A Galaxisok és a Felső Tízezer zenekarok idén közös turnéra indulnak, éljen a barátság, az édes-keserű gitárszólók és a dúdolható popslágerek.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. április 26.)

Tavaszi Túra a Dunakanyarban

A tavaszi erdőt, a sziklás hegyeket fedezhetitek fel a Dunakanyarban és közben jógagyakorlatokkal, közösségi játékokkal, jótékony-gyógyító energiákkal tölthetitek fel magatokat.

Facebook-esemény >>

Kosdi bolhapiac

Április 26-án ismét megrendezésre kerül Kosd településének bolhapiaca. Az Eőszi Lőrinc térre szervezett bolhapiac délutáni időpontban, 14 és 16 óra között várja majd az érdeklődőket.

Hello Piac az Erzsébet téren

Valóságos vásári forgataggal vár benneteket az Erzsébet téren a Hello Piac április 26-án, 11 órától 18 óráig! A Green Market szervezői nem kevésbé nagyszerű termékekkel készülnek ezen a napon is, annyi különbséggel, hogy a színes kínálat kiegészül természetes alapanyagokból készült kozmetikumokkal, egyedi baba-mama kiegészítőkkel és játékokkal, valamint zero waste és környezetbarát alternatívákkal, így igazán minőségi kincseket vihettek haza magatokkal. A részvétel ingyenes, az esemény pedig kutyabarát.

Országos Rendőr- és Tűzoltónap // Városliget

A XII. Országos Rendőr- és Tűzoltónapot az I. kerületi Szent György térről háromnegyed 9-kor induló rendőrségi konvoj és a III. kerületi Flórián térről induló tűzoltókonvoj Hősök terére tartó vonulása vezeti fel. Természetesen, idén is lesznek megnézhető, kipróbálható járművek, fegyverek, technikai eszközök, felszerelések, különleges bemutatók és kiállítások.

Nyílt nap az Angyalföldi Kocsiszínben

Április 26-án köszöntsétek a tavaszt az Angyalföldi Kocsiszín nyílt napján! Ezen az izgalmas és élményekkel teli napon várnak minden villamosrajongót, legyen szó kicsikről vagy nagyokról. Megismerhetitek a járműveket, bepillanthattok a kulisszák mögé, és számos további érdekes programmal készülnek nektek. A részletekért érdemes követni az Angyalföldi Kocsiszín Facebook-oldalát!

Szent György-napi sokadalom Óbudán

Idén április 26-án kerül megrendezésre a Szent György-napi Sokadalom és Kézműves Vásár az Óbudai Waldorf Iskola szervezésében. A rendezvényen az ország számos Waldorf művészeti csoportja, intézménye képviselteti magát, hogy muzsikával, tánccal, kézműves kirakodóvásárral és az óriás sárkány legyőzésével köszönthessük a tavaszt.

Nyitott főzdenap // Fót

Április 26-án, szombaton egész napos programkavalkáddal vár a Fóti Kézműves Sörfőzde! Sörfőzdelátogatás, gombavizsgálat, lovaglási lehetőség, élő rockabilly zene a Dynamite Dudes jóvoltából, valamint késő estig tartó mulatság színesíti a programot. Irány Fót!

Mesél a Vigadó – épülettörténeti séta

A főváros egyik legimpozánsabb kulturális örökségének belső tereiben az épület impozáns stílusjegyei és rejtett kincsei mesélnek a régmúltról. Mindazoknak ajánljuk ezt a nagyszerű programot, akik kicsit is kíváncsiak az épület nyújtotta panorámára, történelmi szerepére és töltenének egy röpke kis időt a műemléki épület varázslatos falai között.

I bike Budapest // start: Városháza park

Ha fontos ügynek tartjátok a biztonságos bringázás körülményeinek megteremtését a fővárosban, tekerjetek az I bike Budapest csapatával! A biciklis felvonulás a Városháza parkból indul, majd az Erzsébet hídon át a Széchenyi tér felé vezet, át a Hősök terén, egészen a Margitszigetig. A menetet Désirée Bonis, a Holland Királyság magyarországi nagykövete fogja megnyitni, mert a legbringásabb ország több mint 15 éve segíti a magyar kerékpáros fejlődést.

Juan Gómez „Chicuelo”: Caminos // BMC

Karen Lugo táncát Juan Gómez „Chicuelo” utánozhatatlan pengetése, David Gómez kifinomult dobkezelése és Manel Fortià virtuóz nagybőgőjátéka öleli körül. Flamencoritmusok alapjain kibontakozó történetek bölcsődaloktól egészen Django Reinhardtot megidéző számokig április 26-án, a BMC-ben.

Balkán Allnighter – Söndörgő 30. születésnap // Dürer Kert

Idén lett 30 éves a Söndörgő, a kerek évfordulót pedig egy rendhagyó szülinapi bulival ünneplik, ahol a koncert után még hajnalig megy majd a tánc: Balkán Allnighter – Söndörgő 30. születésnap április 26-án a Dürer Kertben. Jegyek még kaphatók, ne maradjatok le róla!

Depeche Mode by The Devotees // Gödör Klub

Depeche Mode-dalok élőben Budapesten a Gödör Klub színpadán. Vendég a WHY WHY zenekar.

Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. április 27 .)

Cifra Palota – interaktív családi programok // Müpa Budapest

Ha vasárnap, akkor Cifra Palota! A Müpa sokszínű családi sorozata egész délelőtt inspiráló kulturális környezetben, kreatív és művészeti programokkal várja a kicsiket és nagyokat az épület minden szegletében. Hogy mire számíthattok? Programok az egész családnak, interaktív zenés, tánc- és meseelőadások, na meg kreatív és képzőművészeti foglalkozások. Az aktuális Cifra Palota részletes programja mindig az adott héten kerül fel a Müpa weboldalára!

Makers’ Market // Fény Utcai Piac

A legszuperebb hazai alkotókkal való személyes találkozáshoz, beszélgetéshez, barátkozáshoz dj-k teremtenek felejthetetlen hangulatot, hogy ne legyen kedvetek egészen zárásig hazamenni.

Gardrób Közösségi Vásár // ELTE Gömb Aula

Az ELTE Gömb Aula április 27-én csupa-csupa tavaszi ruhával és kiegészítővel várja a gardróbfrissítőket. A Gardrób Közösségi Vásár áprilisi alkalmán a szezon legkülönlegesebb darabjai várnak rátok, hogy a fenntarthatóság jegyében új otthonra és új gazdára találhassanak.

Rabbik és handlék – vezetett séta

Április 27-én a Sétaműhely Rabbik és handlék elnevezésű vezetett sétáján a Palotanegyed egykori tudós rabbijainak és szép hangú kántorainak otthonától eljuthattok a handlék, kiskereskedők és piaci kofák világáig. A 120 percet felölelő sétán gyönyörű üvegablakokban, Róth Miksa freskójában és a kerület egyetlen fennmaradt lakászsinagógájában gyönyörködhettek majd, miközben megannyi titkot és információt tudhattok meg az egykor a környéken élők mindennapjairól.

Családi OrgonaExpedíció // Müpa Budapest

Vajon egy szuperszonikus repülőgép pilótafülkéjében, vagy a Müpa szimbólumának számító grandiózus orgona játszóasztalán van több kapcsoló? Fassang László, a Müpa rezidens orgonistája, a párizsi Conservatoire tanára április 27-én erre a kérdésre is megadja a választ. A látványos vetítéssel, népszerű orgonaművekkel és virtuóz improvizációkkal kísért bemutatón a hangszer története és páratlan szerkezete is megelevenedik. Az interaktív program végén senkiben sem marad kétely afelől, hogy miért is nevezik az orgonát a hangszerek királynőjének.

