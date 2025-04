6 napfürdővel csábító terasz Budapesten, ahova érdemes ellátogatni tavasszal

Úgy nyílnak sorban egymás után a főváros legkedveltebb teraszai, mint ahogy a tavaszi virágok bontogatják legszebb szirmaikat. Fedezzétek fel őket mihamarabb és napfürdőzzetek egy jót a szabad ég alatt!

VakVarjú VarjúVár

A tavasz beköszöntével életre kel a VakVarjú Varjúvár rooftop terasza is. A Várkert Bazár Öntőház udvarának romantikus miliőjéből kibontakozó látvány magával ragad: a fényárban úszó Lánchíd és az Országház időtlen szépsége a város lüktetésével keveredik. Miközben a lelkünket a látvány táplálja, Parcsetich Ernő chef és csapata gondoskodik arról, hogy az ízek is mennyei élvezetet nyújtsanak. Fenséges fogások, kifinomult borok, különleges koktélok – mindez egy páratlan rooftop élményben egyesül. A VarjúVár csapata már alig várja, hogy az áprilisban nyitó teraszról a vendégekkel együtt emelkedjenek a város fölé.

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 4. | Weboldal

Tereza

Budapest szívének mexikói oázisa, a Tereza április 11-én terasznyitó hétvége keretében tárja szélesre megelevenedett édenkertjének ajtajait. Az élő zene mellett hűs margaritákat is kínáló Tereza autentikus mexikói ételekkel teszi ezúttal is emlékezetessé a szabad ég alá szervezett baráti találkozókat és remek hangulatú vacsorákat. A Tereza újra életre kelő szabadtéri birodalmában ezúttal sem maradnak el a tematikus estek és a margarita workshopok, érdemes lesz továbbá a frissen debütáló nyári ételekért is ellátogatni a terasznyitóra, hogy első kézből kóstolhassátok meg a legújabb finomságokat.

1065 Budapest, Nagymező utca 3. | Weboldal

Édes Mackó

Az Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdában áprilisban sem maradunk tematikus Kürtőskalács Napok nélkül. Az eredeti, faszénparázson sült kürtőskalácsok mellett ikonikus kürtőskalácsból készült desszertekkel is élvezhetitek a várva várt tavaszi napsütést a teraszon. A hagyományokhoz híven a hónap első hétvégéjén a cukrászda a glutén-, tej- és tojásérzékenyeknek kedvez, a hónap utolsó hétvégéjén pedig a vegán kürtőskalácsoké lesz a főszerep. Április 11. és 13. között a Költészet és Kürtőskalács Napokon versért cserébe ajándék kávéra számíthattok, de ünnepi hangulatot varázsolnak majd a Húsvéti Kürtőskalács Napok is.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. | Facebook

Normafa Síház

Különleges, természetközeli miliőben bukkanhatunk a Normafa legfinomabb kincseire a Normafa Síház Étteremben, ahol egy csodálatos terasz garantálja a kikapcsolódást. A kínálat is magával ragadó, hiszen a tradicionális magyar ételek színe-java tiszteletét teszi a menüsoron, miközben az ázsiai, olasz és francia ízek kedvelőit sem hagyják cserben az étteremben. Ha nagymamánk főztjére vágynánk, akkor többek között házi lecsót és paprikás csirkét is rendelhetünk, ám ha nemzetközi vizekre eveznénk, akkor pho leves, pizza, karfiolsteak, lazac és számtalan más finomság vár ránk itt.

1121 Budapest, Eötvös út 59. | Weboldal

Pénzmúzeum Panoráma Terasz

Két évvel ezelőtt nyitotta meg kapuit a Pénzmúzeum Panoráma Terasza, ami azért különleges, mert ez egészen addig példa nélküli volt az impozáns épület 100 éves fennállása alatt. A hétfő és kedd kivételével a hét minden napján nyitva tartó hangulatos terasz tökéletes, ha a múzeum állandó kiállításának bejárása után innátok egy kávét és gyönyörködnétek kicsit a kilátásban. A tetőterasz kávézója természetesen tárt karokkal várja nemcsak a múzeum látogatóit, hanem azokat is, akik a Széll Kálmán tér felett, pazar kilátással megfűszerezve frissülnének fel egy kellemes ital vagy egy szelet finom sütemény társaságában.

1012 Budapest, Várfok utca 22. | Weboldal

Alessio

Ha mennyei olasz ízekre és mellé napfényes teraszra vágytok, akkor a budai zöld ölelésében található Alessiót Pasarét szívében kell keresnetek. A nemcsak az olasz ízeket és zamatokat, de olaszos életérzést is kínáló étteremben friss és minőségi alapanyagokból készülnek a kifogástalan fogások. Legyen szó a tenger nyújtotta legfinomabb ételekről, frissen sült pizzáról, krémes rizottóról vagy épp házi készítésű tésztákról, a kulináris élmény sosem marad el. Dolce vitáért sem kell természetesen a szomszédba menni: a teraszon napfürdőzve egy desszert és egy csésze kávé mellett maradéktalan feltöltődés vár.

1026 Budapest, Pasaréti út 55. | Weboldal

