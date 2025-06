30+ mesés hétvégi, pünkösdi program Budapesten és környékén – 2025. június 4. – június 9.

Megannyi izgalmas program vár ránk a pünkösdi hétvégén Budapesten, legyen szó moziról, színházról, túráról, koncertről vagy fesztiválról. Egy biztos: nem fogtok unatkozni!

Többnapos hétvégi, pünkösdi programok Budapesten

Irodalom Éjszakája // Margit-negyed (2025. június 4-6.)

Az Irodalom Éjszakája immár tizedik alkalommal hív rendhagyó világirodalmi barangolásra: az idei programban három nyári estén át 26 ország 26 szerzőjének műveiből hangzanak el részletek. Az idei jubileumi évadban újra Budapest II. kerülete ad otthont az eseménynek. A tavalyi év sikere után maradva a kerületben, a Margit-negyed és a Széll Kálmán tér környékének további különleges és érdekes helyszíneit járhatjuk be.

Belvárosi Bor és Pezsgőfesztivál // Szabadság tér (2025. június 4-9.)

Az elmúlt évek óriási sikerű Bor & Pezsgő Fesztiváljai után június 4. és 9. között újra összegyűlnek az ország legjobb borászatai és pezsgőpincészetei a Szabadság téren. A nyár legnagyobb belvárosi boros eseményén a kóstolók mellett különleges hangulat és izgalmas programok is várják az érdeklődőket.

Magyar sztárzenekarok koncertjei a Margitszigeti Színházban (2025. június 6., 8.)

A könnyűzene kedvelői örülhetnek júniusban, hiszen a legjobb magyar pop-, rock- és jazz-zenekarok lépnek fel a Margitszigeti Szabadtéri Színház nagyszínpadán. Június 6-án Mező Misiékkel, azaz a Magna Cum Laude zenekarral színezhetjük ki a szigetet. Majd A csodálatos magyar jazzkoncerten a magyar jazz-zenészek válogatott sora lép fel, többek között Malek Andrea és Roby Lakatos is zenekarával.

Ingyenes nyitóhétvége a Lupa Beachen (2025. június 6-8.)

Ingyenes nyitóhétvégével robbantja be a strandszezont a Lupa Beach, idén immár 10. alkalommal. A természetes vizű strandon napfürdőzéssel és csobbanással, vízi- és strandsportokkal, családi kikapcsolódással, a világ minden tájáról válogatott étel- és italkínálattal, koktélbárokkal, fröccsözőkkel tehetjük teljessé a nyarat. A pünkösdi hétvégén ingyenes nappali bulikkal és gyerekprogramokkal várnak mindenkit.

Duna Karnevál // Margitszigeti Szabadtéri Színpad (2025. június 6-14.)

Idén június 6. és 14. között Budapest ismét pezsgő kulturális olvasztótégellyé válik a Duna Karnevál Nemzetközi Kulturális Fesztiválnak köszönhetően. A több mint negyed évszázados múltra visszatekintő esemény a magyar néptánc és zenei hagyományok mellett a világ számos folklór tradícióját is bemutatja. A fesztivál csúcspontja a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon megrendezett gála, ahol a Duna Művészegyüttes és a Magyar Állami Népi Együttes közös produkciója, az „Aranyidők” is látható lesz.

TILOS MARATON 2025 // Dürer Kert (2025. június 6-14.)

A Dürer Kertben 9 napon át maratoni adománygyűjtő fesztiválon várnak titeket. Minden nap más a tematika, a pénteki warmup buli után a szombat a pszichedélia jegyében zajlik, vasárnap családi nap lesz, hétfőn pedig sok-sok világzene tölti meg a Duna-partot.

Harmadik hétvége a Hengermalomban (2025. június 7-8.)

A Hengermalom június 7-én és 8-án harmadjára is szélesre tárja ajtajait a látogatók előtt. Lesz piknik, merch zsibvásár, hennázás, plakát-, hímzés és rapszövegíró-workshop, közösségi hangperformansz, vitaszínház, DJ, bio zöldségek, vintage piac, újrahasznosított ékszerkészítés és persze ezen kívül sok-sok lehengerlő program még.

HEY, June! | MÜPA (2025. június 7-13.)

Huszadik évfordulóját ünnepli idén a MÜPA házi minifesztiválja, a HEY, June!. Június 7. és 13. között ismét igazi különlegességekre számíthattok az újhullámos hiphoptól a népzenével átitatott popon át a dinamikus és improvizatív pszichedelikus artrockig. A megismételhetetlen és egyszeri előadások idén sem maradnak el, a program pedig nagyszerű előadókat sorakoztat fel: Co Lee, a Konyha zenekar, Boggie és Petruska közös produkciója, az ék, valamint Mehringer Marci és feltörekvő csapata.

Budapesti programok szerdán (2025. június 4.)

Levendula Piknik // Budapest Park

Június 4-én, szerdán ismét levendulába borul a Budapest Park. A Levendula Piknik keretében idén is virágot bont a hazai zenei, divat és kreatív szcéna, és összművészeti fesztivál keretében mutatja meg a közösségben rejlő alkotóerőt. A hangulatért ezen az estén DomBeats & Friends bólogatós trekkjei, Deva éteri solo set-je és Gyuris ‘Healing Frequencies’ special set-je felel majd.

Bringás uzsonna // Liget tér, Kőbánya

Június 4-én 16 és 19 óra között bringás uzsonnát tartanak a kőbányai Liget téren. A kerékpárral érkezőket ebből az alkalomból péksütivel, gyümölccsel, édességgel, üdítővel és remek hangulattal várják.

Szűcs Krisztián 52 – Krézi Srác 25 // Kobuci

Szűcs Krisztián Krézi srác 25 turnéjával egy negyedszázados zenei utazást ünnepelhetünk. A féletmű-koncertsorozat különleges zenei élményt ígér, ahol az elmúlt három évtized legmeghatározóbb pillanatai kelnek újra életre, méghozzá zenésztársai – vagyis sokkal inkább – barátai társaságában. Június 4-én a Kobuciban találkozhattok a zenekarral és ünnepelhetitek velük Krisztián 52. születésnapját. Titkos meglepetés sztárvendégek is lesznek a koncerten.

Budapesti programok csütörtökön (2025. június 5.)

A nagy erdő, mely tele van homállyal // Apertúra

Nyilvános tárgyalás szünet nélkül, mely ezer éve tart a tiszaeszlári vérvád számtalan elbeszélését megvizsgálván.

Habfürdő // Bem Mozi

Kovásznai György egyedülálló animációs filmje 1979-ből a Bem Mozi vásznán.

Ujj Zsuzsi & Darvas Kristóf // Gödör

Ujj Zsuzsi dalai Darvas Kristóf zongora kíséretével. A Csókolom rokkendrollja helyett ez a felállás sokkal puritánabb és intimebb, ahol a szövegek súlya még inkább telibe találja az embert. A Csókolomból is ismert számok mellett itt előkerül még néhány más dal is. Keserédes fatál-sanzon. Kiegészítve Danyiil Harmsz-versmegzenésítésekkel.

Pénteki programok Budapesten (2025. június 6.)

RákócziSokk Fesztivál

A Józsefvárosban immár hagyománnyá vált RákócziSokk érzékenyművészeti fesztivál június 6-án 16-tól 22 óráig 5 koncerttel várja a vájtfülű közönséget a Rákóczi téren.

PikNik Mozi // Pesterzsébet

Ha nyár, akkor PikNik Mozi! A nyár első kertmozis élményére invitál a PikNik Mozi Pesterzsébetre, az ESMTK pályához. A csillagos égbolt alatt ezen a júniusi péntek estén a legtöbb szavazatot kapó Mufasa: Az Oroszlánkirály című film kerül vetítésre.

NECC Party // Budapest Park

Az ország legnagyobb házibulija ismét a Parkban. Érkeznek a méltán legnagyobb klasszikusok és a méltatlanul alulértékelt bűnös élvezetek az elmúlt évtizedekből.

Szombati programok Budapesten és környékén (2025. június 7.)

SUP túra Czuczor-sziget kerüléssel

Evezzetek el a Czuczor-sziget kiságához, mely igazán látványos és izgalmas meglepetéseket tartogat. Ez a túra laza, nézelődős, pihengetős, kevesebb gyakorlattal rendelkezők is könnyen tudják teljesíteni. A túra közben evezéstechnikai és egyéb gyakorlatokat is tartanak, amivel fejleszthető a SUP tudás.

Óperencián túl – Mese Zene Fesztivál // Millenáris Park

Június 7-én a Millenáris Park ad otthont Magyarország első gyermekeknek szóló kulturális és szórakoztató rendezvényének, az Óperencián túl – Mese Zene Fesztiválnak, melyen cirkuszi és koncertshow-produkciók, valamint egyedülálló kulturális kalandok várják a mese, a színház és a zeneszerető nézőket. A fesztiválon gasztronómiai élményekből sem lesz hiány, hiszen a szervezők igazi piknikhangulatot varázsolnak a Millenáris Parkba: a programok alatt és közben elérhető gasztrotér teszi teljessé a fesztiválélményt az egész családnak. Ne maradjatok le erről a különleges élményről!

GyereKi a Rákóczi térre!

Chilles hétvége a Rákóczi téren június 7-én, ahol különféle közösségi programok valósulnak meg. 9 és 16 óra között izgalmas események, egész napos programok, zsibvásár, társasozás és hangfürdő is vár benneteket.

Egy kiállítás is szuper hétvégi program lehet:

SANTSAT // Svábhegyi Csillagvizsgáló

Messzelátó hegyszeleppel érkezik a következő városközeli erdőkör június 7-én. A SANTSAT ezúttal a Svábhegyi Csillagvizsgálóba költözik, zseniális dallamokat és hangulatot csempész a júniusi csillagos égbolt alá.

Társasjátékok Éjszakája x Játszóház Projekt // Kopaszikert

Idén sem marad el a Társasjátékok Éjszakája! Június 7-én, a Kopaszikertben várják szeretettel a játszani vágyókat a Játszóház Projekt nyulaspólós játékmesterei. Társasjátékozni délután 5-től egészen hajnali 1-ig lehet majd.

Sena Dagadub // Pontoon

A Sena Dub műsor az énekesnő meditatív, spirituális arcát mutatja meg. A jamaikai dub, a jazz fuvola és Sena füstös hangja egy igazán egyedi hangulatot teremt. Nem siet sehova, egyszerre változatos, de repetatív, megmutatja hogy érdemes néha lelassulni és körülnézni ebben a végtelenül felgyorsult világban. Igyekszik elrugaszkodni a három perces dalok sémájától és szabadon engedni a zenét, amit manapság hajlamosak vagyunk aranykalitkába zárva tartani.

Pünkösdvasárnapi programok Budapesten és környékén (2025. június 8 .)

Tűlevél túra – botanikussal

A budakeszi mamutfenyőktől indulva, és egy igazán különleges dendrológiai tanösvényhez juthattok el, ahol a fák tudósaitól és szerelmeseitől megtudhatjátok, hogy a világ mely részeiről, milyen kalandos utakon kerültek oda ezek a gyönyörű fák. Képzeletben bebarangolhatjátok Európát, Amerikát és Ázsiát.

Az erdő kapitánya // Bem Mozi

Dargay Attila animációs filmje 1990-ből a Bem Mozi műsorán!

Az ítélet: halál // Apertúra

A Leonyid Andrejev megrázó története alapján készült előadás a cári Oroszország sötét korszakába vezet. Egy sikertelen merénylet után halálra ítélt fiatalok egy távoli börtöncellában várják kivégzésüket. Egy hét – ennyi idejük maradt, hogy szembenézzenek magányukkal, félelmeikkel, számot vessenek az életükkel. Hogyan lehet élni, vagy elbukni, egy elnyomó rendszer árnyékában? A szerző a századelőn írta, de kínzóan mainak érezzük minden sorát.

Kaláka // Kertem

Egy este a Kalákával – népzenei jazz a csillagok alatt. A Kertemben örökzöld dalok, és felszabadult hangulat vár a Kaláka jóvoltából.

Lecsó és Anikó // Turbina

Anikó és Lecsó még tizenéves korukban, 1983-ban alakították a Pál Utcai Fiúk együttest, amelyik a mai napig is működik, állandó szereplői, szinte az összes fesztiválnak és klubnak. Rengeteg dal született ennyi idő alatt, ezekből hoznak el egy csokorral magukkal, megmutatva, hogy ezek a dalok eredetileg hogyan szólaltak meg egy szál gitár segítségével. Egy ilyen este alatt, persze nem csak a saját szerzemények kerülnek elő, hanem azok a kedvenc dalok is, amik őket inspirálták a zenekar megalapításakor, főleg a 80-as évek magyar underground együtteseitől.

Budapesti programok pünkösdhétfőn (2025. június 9.)

Ingyenes nap a Vasúttörténeti Parkban

Pünkösdhétfőn várják a kicsiket és nagyokat egy remek hangulatú napra az idén 25 éves Vasúttörténeti Parkban, ahol visszarepülhettek a múltba és beleélhetitek magatokat a vasúti világ varázslatába.

JÜ // Pontoon

A nyár végre beköszönt, és vele együtt robban be a JÜ zenekar a Jazzelünk színpadára. A trió energikus, pszichedelikus zenéje tökéletes arra, hogy kiizzadjuk az elmúlt hónapok feszültségét – egyszerre felszabadító, súlyos és szédítően szuggesztív élmény.

