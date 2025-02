Budapest 5 nagyszerű brunchozója, ahol kiadós és tápláló reggelikkel várnak

Ha egy igazán tartalmas és ínycsiklandó reggelire vágytok, Budapest számos kiváló brunchozója vár titeket finom és tápláló fogásokkal. Legyen szó klasszikus villásreggeliről, egészséges opciókról vagy izgalmas újdonságokról, ezek a helyek garantáltan tökéletes kezdést biztosítanak a napotokhoz. Fedezzétek fel Budapest legjobb reggelizőhelyeit!

Garzon

A Garzon Caféban a brunch nemcsak reggeli – náluk egész nap, egészen 17 óráig élvezhetitek a kedvenc fogásaitokat! A klasszikus ízek mellett vegetáriánus változatokat is kínálnak, mint például az angol reggeli pak choi-jal, ha pedig gluténmentes opcióra van szükségetek, náluk minden fogás kérhető gluténmentes verzióban is. Kóstoljátok meg izgalmas toastjaikat, vagy az olyan finomságokat, mint a lazacos-garnélás rántotta, valamint a pink hummuszos szendvics, amiket friss kovászos kenyéren tálalnak. Az édesszájúaknak a vaníliás bundáskalácsot ajánljuk, ami nutellával és fahéjas almaraguval érkezik az asztalunkra.

1075 Budapest, Wesselényi utca 24. | Weboldal

Honey Budapest

A Honey Budapest egy stílusos és trendi hely, amely tökéletes választás egy hétvégi brunchélményhez. Egyedi brunchkínálattal várják vendégeiket, klasszikus és modern reggeliételek tárházával, friss alapanyagokkal és mézzel készítve. Kreatív ételekből itt nincs hiány: avokádós pirítós, eggs Benedict-különlegességek, saját recept alapján készülő amerikai palacsinta és más izgalmas fogások színesítik a kínálatot. Szomjoltók terén minőségi fahéjas és málna kérémmézes kávékülönlegességek, forró csokik, frissítő limonádék és signature koktélok elérhetőek, melyek igazán jólesnek a modern, kellemes atmoszférájú beltéren üldögélve. Ha egy trendi és minőségi brunchhelyet kerestek a fővárosban, a Honey Budapestet érdemes kipróbálni!

1051 Budapest, Sas utca 4. | Weboldal

Hősök Bistro

Egy tökéletes reggelinél nincs jobb napindító: egy csésze illatos kávé, ínycsiklandó fogások és egy hely, ahol igazán kikapcsolódhattok. A Hősök Bistro kínálata minden igényt kielégít, legyen szó klasszikus villásreggeliről vagy izgalmas újdonságokról. Ha tartalmas ízekre vágytok, kóstoljátok meg a magyaros ízelítőt vagy a grillezett libamájat birsalmakrémmel és sült körtével. Az édesszájúakat a kókuszos tápiókapuding ibolyás áfonyaöntettel, a fahéjas bundás briós fehércsokoládéval várja. Látogassatok el hozzájuk a Dózsa György út 96. szám alá, és kezdjétek náluk a napot!

1068 Budapest, Dózsa György út 96. | Weboldal

Bake My Day Hegyvidék

Nap mint nap isteni, frissen sült péksütikkel örvendezteti meg álmos vendégeit a Bake My Day csapata Hegyvidéken, nagyszerű specialty kávékkal kiegészülve. Akár egy tél végi reggelen, délutánon vagy estén, de ha tehetitek, térjetek be a Bake My Day Böszörményi úti pékségébe némi kakaós és fahéjas kalácsba zárt gyerekkori emlékért. Az innen nem messze lévő Gesztenyés-kert fái alatt egy forró kávé társaságában akár el is csipegethetitek, miközben a padon ücsörögve szemlélitek a kert nyüzsgését.

1126 Budapest, Böszörményi út 34/a | Weboldal

Eggdrop Project

Március elejétől érdemes lesz a Fehér Hajó utca 5. számának közelében járnotok, hiszen végre valahára megnyitja kapuit a megújult Eggdrop Project. Egy biztos: ilyen extra szendvicset nem ettetek még a fővárosban! A receptúra egyszerű: kalácsból készült külső és minden földi jóval megpakolt belső. Így válik tökéletessé az olvasztott sajt, a saláta, a különféle szószok és feltétek egyvelegével Budapest népszerű brunchozója. A pontos nyitásról az Eggdrop Project Facebook-oldalán értesülhettek!

1052 Budapest, Fehér Hajó utca 5. | Facebook

Isteni palacsintákat kóstolhattok az alábbi budapesti helyeken: