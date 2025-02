6 nagyszerű hely Budapesten a palacsinták szerelmeseinek

Legyen sós vagy édes, leheletvékony tésztával készített vagy egymásra tornyozott amerikai változat, a palacsinta mindenhogy finom. Hat budapesti helyet ajánlunk ahol nem fogtok csalódni a palacsintakínálatban.

J&G Palacsintafaló

A belvárosi Vas utcában megbújó J&G Palacsintafaló a palacsintázók között is igazi kuriózum. Óriáspalacsintáik között találni sósat és édeset, valamint palacsintaként újraálmodott aranygaluskát, mákos gubát, Esterházy-tortát és még további ínycsiklandó desszerteket.

1088 Budapest, Vas utca 3. | Weboldal | Facebook

Bank3 Green

Óriáspalacsintát kínál a Madarász Viktor utcai Bank3 Green is, ahol főfogásba és desszertbe is kreatív módon csempészik bele a palacsintatésztát. Sós palacsintáikat mediterrán és akár ázsiai fűszerezéssel is kérhetitek, de az édes palacsinták választékában sem fogtok csalódni!

1131 Budapest, Madarász Viktor utca 10. | Weboldal | Facebook

Vintage Garden

A belváros egy talpalatnyi Olaszországa, a szemkápráztató enteriőrrel megálmodott Vintage Garden is gondolt a palacsinták szerelmeseire. Reggeli gyanánt erdeigyümölcs-raguval, pisztácia- és mogyorókrémmel is kérhetitek a légiesen könnyű amerikai palacsintát egy remek kávé társaságában.

1074 Budapest, Dob u. 21. | Facebook

Blue Bird Café

A palacsintaimádóknak egészen különleges élményt tartogat a Dob utcai Blue Bird Café. Sokunk kedvenc desszertjét palacsintasushiként álmodták újra, a makiként tálalt palacsintatekercseket pedig banán, nutella, szezonális gyümölcsök és vaníliaszósz teszi Budapest-szerte igazi ritkasággá.

1074 Budapest, Dob utca 16. | Weboldal | Facebook

Madame Monsieur

Az Operától egy karnyújtásnyira nyílt meg a palacsintázók egyik legújabb paradicsoma, a Madame Monsieur. Az autentikus, francia, vékonytésztás palacsintát kínáló vendéglátóhelyen a sós és édes ízvilágot kedvelők is megtalálhatják a számításaikat, amit aztán remek italokkal kísérhettek.

1065 Budapest, Hajós utca 27. | Facebook

Tökmag Vegan Street Food

Vegánok és nem vegánok újlipótvárosi Mekkája, a Tökmag Vegan Street Food új szintre emelte a palacsintázás élményét. Zserbós palacsintájukban kisebb toronyként magasodó pihe-puha palacsinták sorakoznak, a rétegek közt dióval, ami végül csokoládéval nyakon öntve lesz igazán teljes.

1136 Budapest, Hollán Ernő utca 5. | Facebook

