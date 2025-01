5 zseniális gasztrohely Budapesten, ahol a reggeli a nap fénypontja

Budapest tele van izgalmas reggelizőhelyekkel, ahol igazán különleges fogásokkal indíthatjuk a napot. Legyen szó egy kiadós brunchról, egészséges smoothie bowlról vagy klasszikus magyaros reggeliről, egy biztos: náluk a reggeli a nap fénypontja.

Csáklit Kávéház

A főváros szélén, Rákosszentmihályon egy eldugott, otthonos hangulatot árasztó reggeliző várja a látogatókat, ahol a reggeli igazán különleges élmény. Ebben a meghitt brunchozóban olyan klasszikusok közül válogathattok, mint az Eggs Benedict, a töltött bundáskenyér, de olyan különlegességet is találhattok, mint ezek szerelemgyereke, a Bundás Beni. A kétféle napindító kávéról a Warda kávépörkölő gondoskodik, míg a süteményeket frissen a saját cukrászuk készíti. A Csáklit remek választás azoknak, akik csendes, nyugodt környezetben szeretnék élvezni a reggelijüket a hét bármely napján.

1116 Budapest, Nonn János utca 3. | Weboldal

Bartók – reggel. délben. este

A Bartók – reggel. délben. este a nyüzsgő Bartók Béla út egyre bővülő gasztroszcénájának oszlopos tagja, amely tápláló ételeket, finom italokat és laza miliőt biztosít – függetlenül attól, hogy a nap melyik szakaszában térünk be. Választék tekintetében a szivárvány összes színében pompázó isteni és egészséges brunchételektől kezdve a különleges ebédmenün át a tapasválaszték széles skálájáig a Bartók az ízek igazi kincsesbányája. Gasztropubként a Bartók a magyar borok és szeszes italok széles választékát is kínálja, de a nap első feketéjéért is érdemes betérni hozzájuk.

1114 Budapest, Bartók Béla út 9. | Facebook

ZILEAT Brunch&Bistro

A város legkeskenyebb lakóházának földszintjén bújik meg Budapest brunchozója, ahol déltől bisztrófogásokkal is csillapíthatjuk éhségünket. A későn kelők számára egészen délután háromig nyitva áll a meseszép reggelikompozíciók tárháza, melyek közül az English Breakfast, a Brekky bacon pancake és a Pistachio French Toast fantázianévre hallgató opciókat emelnénk ki: az angol reggelit nem kell bemutatni, a Brekky bacon pancake tükörtojásos, sajtkrémes amerikai palacsinta baconchipsszel, míg a Pistachio French Toast a házi pisztáciakrémmel megkent kalács és málna coulis (gyümölcsszósz) ínycsiklandó egyvelegét takarja.

1013 Budapest, Döbrentei utca 22. | Weboldal

Kuglóf

Ha a belvárosban jártok és egy hangulatos helyet kerestek brunchozáshoz, a Kuglóf Bisztró tökéletes választás. A Váci utcából nyíló Piarista köz árkádjai alatt található bisztró reggelente frissen sült péksüteményekkel, például ínycsiklandó babkával, kuglóffal várja vendégeit. Az étlapon továbbá klasszikus brunchfogások is szerepelnek: lazacos Eggs Benedict, könnyed saláták és ízletes szendvicsek. A hely különleges hangulatát a Dunára néző terasz teszi még kellemesebbé, ahol egy csésze egyedi pörkölésű ‘Csokis Kuglóf’ kávé mellett élvezhetitek a látványt.

1052 Budapest, Piarista köz 1. | Weboldal

Rajkai Espresso

Víziváros tavaly megnyílt kincse a Rajkai Espresso, ahol egész nap kedvünkre válogathatunk a legfinomabb brunchfogások és napindító italok között. Reggelente a hazai Bagira által pörkölt, La Marzocco eszpresszógépen készült speciality kávék isteni aromái, valamint a helyben készült sütemények és szendvicsek mennyei ízei ébresztenek fel bennünket. Új brunchmenüjük egyértelmű sztárja a B.E.C. bagel, amit a roppanós bacon, az olvadós sajt és két tojásból készült lágy rántotta tesz igazán különlegessé. Külön ajánljuk nektek a mennyeien hangzó szarvasgombás-vargányakrémes Rajkai Benedictet is!

1011 Budapest, Iskola utca 36. | Weboldal

Fedezzétek fel az új helyeket is: