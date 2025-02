5 elragadó kávézó a fővárosban, ahol magával ragad a francia életérzés

Repüljetek képzeletben egészen Provence-ig, miközben a mennyei kávék aromái és a pihe-puha péksütemények kényeztetik az ízlelőbimbóitokat!

La Lune Café

A La Lune Café habos-babos, vintage stílusának tündöklése még talán a Holdról is látszik, így hát nem is lehetne hűebb nevéhez, mellyel anno még egy francia úr ajándékozta meg. A magyarul Holdnak nevezett kávézó szerelem volt első látásra Erikának, aki az ügyvédi irodát cserélte le a kávézóra. S milyen jól tette! Ennek a különös fordulatnak köszönhetően ejt most mindenkit rabul a francia pékáruk sokasága a Városliget környékén. A Damjanich utcában pehelykönnyű croissant-ok, mennyei sütemények, nem mindennapi ízkombinációjú szendvicsek, valamint gyönyörű tortaszeletek várnak ránk tűkön ülve.

1071 Budapest, Damjanich u. 45. | Facebook

Lui

A Szabadság tértől lefordulva az Aulich utcába, már pár lépés után egy leányregény lapjain találhatjuk magunkat, ahol a főszerepben egy apró, de annál bájosabb pékség áll. A gyönyörű, zöld portál mögött három barátnő álma kelt életre 2022-ben, egy oly hangulatos találkozóhelyet teremtve, mely azonnal elrepít minket a fővárosból. Az alapvetően francia vonalon futó helyen a látványpult mögött készülnek az édes és sós tésztaköltemények, valamint a vadkovászos kenyerek, melyeket mennyei kávéval kísérve majszolhatunk el a teraszon vagy akár a galérián is.

1054 Budapest, Aulich u. 7. | Weboldal | Facebook

La Panne

Igazi rejtett kincs bújik meg a Móricz Zsigmond körtér környékén, ahol a La Panne-be betérve egy elragadó ékszerdoboz közepébe csöppenhetünk. A 2017-ben nyílt családi vállalkozást egy belga, tengerparti kis városka ihlette, bár a kávézó stílusa igencsak fúziósra sikeredett. A belga hatás mellett francia külcsínnel átitatott bútorok, illetve Singer varrógépek között hódolhatunk a kézműves manufaktúra által készített csokoládék, bonbonok ízeinek. Az asztalul szolgáló varrógépekre pedig a La Panne saját ízvilágú kávéi mellett frissen sütött croissant-okat, bagetteket, szendvicseket vagy akár mindenmentes süteményeket is rendelhetünk.

1117 Budapest, Váli u. 2. | Weboldal

Béchamel

Már öt éve, hogy a főváros ütőeréből lélekemelő lelassulásra csalogat be minket a Béchamel, ahol a vintage és a retró stílus hangulatos ötvözete elevenedik meg a belső terekben. Bár a francia hatás megkérdőjelezhetetlen, az étlapon nem csupán a French toast és a csokiszuflé az úr. A hosszúra elnyúlt reggeleken angol reggeli, avokádó toast, török tojás, shakshuka vagy akár rókagombás omlett mellett is ébredezhetünk. A tökéletes brunch iránti vágyálmainkat pedig a széles kávékínálat darabjai, a különféle ízesítésű teák, illetve az isteni forró csokoládék teljesíthetik be.

1072 Budapest, Akácfa u. 36. | Weboldal | Facebook

Antoinette Café

A fővárosi kávéparadicsom egyik legújabb tagja 2024 áprilisában tört be az öreg motorosok mellé. Az Antoinette Café pedig nem csupán vérfrissítéssel, hanem egy jó nagy maréknyi párizsi eleganciával, s egy csipetnyi bohémsággal is megörvendeztette a kávérajongókat. A Thália Színház melletti kávézóban a francia életérzés átélésében a csodás enteriőr mellett az extravagáns croissant-ok, színpompás macaronok és a pompás koktélkreációk segítenek. A lélekkel teli kávéélményért pedig a zamatos koffeinbombák a felelősek.

1065 Budapest, Nagymező u. 26. | Facebook

