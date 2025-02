A Margit-negyed 7 különleges kávézója, ahol mindig jól indul a reggel

A Margit-negyed pezsgő hangulata tökéletes alapot ad egy kellemes reggeli kávézáshoz. Ebben a cikkben hét különleges kávézót mutatunk be, ahol nemcsak a kiváló kávé, hanem a barátságos légkör és az egyedi enteriőr is gondoskodik róla, hogy a napunk jókedvűen induljon.

Bookta

A régmúlt hangulatát idézi a Margit utca kellemes, retró elemekkel tarkított kávézója, amely a régi Balassi könyvesbolt utódja. A múlt ezen részét átmentették a jelenbe, ez pedig a hely minden egyes szegletében erősen érzékelhető. A kínálatban a kávék széles választékával találkozhatunk, a szokásos üdítő-, koktél- és rövidital-választék mellett pedig a házi szendvicsek teszik teljessé az élményt. Ha elvonulnátok valahová egy jó könnyvel a kezetekben, a Bookta az ideális választás!

1023 Budapest, Margit utca 3. | Weboldal

Margaux

A Margit körút romantikus, francia stílusú kávézójába mindig érdemes betérni, ha egy kis nyugalmat szeretnénk a rohanó hétköznapokban, egy finom feketével a kezünkben. Franciaország a hely minden egyes szegletéből visszaköszön, nincs ez másként a süteménykínálatuk terén sem, hiszen isteni helyben készült macaronok, pisztáciás croissantok és vegán sütik várnak arra, hogy megszépítsék a napot. Ha pedig épp szerencsétek van, elcsíphetitek a Margaux akusztikus koncertjeinek egyikét is!

1024 Budapest, Margit körút 7. | Weboldal

muci – coffee & pastry

A muci a Margit körút legújabb nosztalgikus cukrászdája, ahol megelevenedik a régi idők hangulata, na meg ízei is Süveges Fruzsina cukrász jóvoltából. A 60-as évekbeli bútorokkal berendezett hely hangulata biztosan magával ragad majd benneteket, miközben a sütemények örök klasszikusai egyedi köntösben teszik fel a pontot az i-re. A klasszikus francia receptúrák mellett olyan különlegességekkel is találkozhattok, amik minden látogatást emlékezetessé tesznek. A sütik és desszertek mellett figyelmet érdemel a kávéjuk, aminek minden kortya igazi élményt ad!

1027 Budapest, Margit körút 22. | Instagram

Montage Budapest

A Montage a Margit körút kellős közepén található, hatalmas üvegfalain belül és előtt pedig jellegzetes kávéházi hangulat jellemzi. Nevéhez méltóan a Montage egy sokoldalú tér, ahol nemcsak kiváló ételeket és italokat kínálnak, hanem munkaállomásokat is biztosítanak, valamint rendszeresen szerveznek beszélgetéseket és kiállításokat a vendégeknek. Fontos számukra a helyi termelők támogatása, ezért a kávéjukat Kőbányán pörkölik, a szörp Budakesziről érkezik, a sütemények Solymáron készülnek, míg a friss kenyér helyben, a Margit körúton készül nap mint nap.

1027 Budapest, Margit körút 8. | Weboldal

Kazetta

A kezdetben letisztult streetwear ruhadarabjairól híres márka törzshelye és közösségi tere a csöppnyi kávézó, ahol egy finom fekete elkortyolgatása mellett természetesen a fiatal tulajdonosok által készített ruhákra is vethetünk egy-egy hosszabb pillantást. A Margit híd budai hídfőjének meglehetősen hamar üdítő színfoltja lett az aprócska hely, mely nemcsak a saját márkának, de más művészeknek is biztosít megjelenési lehetőséget, hála az időszakos kiállításaiknak.

1023 Budapest, Török utca 3. | Facebook

Murok Café

A Murok Café egy rejtett gyöngyszem a Margit-negyed szívében, ahol a minőségi kávé, a kézműves sörök és a barátságos hangulat kéz a kézben jár. A Török utcai kávézó egyedi belső tere és közvetlen légköre miatt könnyen a törzshelyetekké válhat, legyen szó egy nyugodt reggeli kávéról vagy egy esti beszélgetésről. A gondosan összeválogatott itallap és a figyelmes kiszolgálás garantálja, hogy mindig jó élményekkel távozzatok.

1023 Budapest, Török utca 2. | Facebook

Grinta Bike & Cafe

Nem véletlen, hogy a II. kerületben található Grinta Bike & Cafe neve egybeforrt a párizsi olimpián 4. helyezést elnyerő Valter Attila nevével. Az olimpikon nemcsak a kerékpározás, de egyben a kávézás szerelmese is, nem volt kérdés tehát, hogy a kerékpáros termékek mellett nagyszerű specialty kávé és kiváló sütemények is helyet kapnak az üzletben. A biciklivel is könnyen megközelíthető kávézóban ráadásul olyan termékeket is találtok, melyeket máshol az országban nem.

1027 Budapest, Horvát utca 2-12. | Weboldal

