10 különleges élményajándék, amivel varázslatos programokat csempészhettek a fa alá

Ha idén karácsonykor nem ajándéktasakba, hanem emlékezetes pillanatokba csomagolnátok a meglepetést, ajándékozzatok élményt szeretteiteknek! Válogatásunkból csemegézve mindenki számára találtok valamit, amire még sok-sok év múlva is boldogan fognak visszaemlékezni – főleg, ha együtt élitek át.

Univerzumot a fa alá: Svábhegyi Csillagvizsgáló

Ha igazán különleges ajándékot kerestek, lepjétek meg szeretteiteket egy felejthetetlen estével a Svábhegyi Csillagvizsgálóban. A város fényei fölött, a Svábhegy tetején testközelből élhetitek át az Univerzum varázslatos világát – mindig új látnivalókkal, lenyűgöző égi jelenségekkel. A tematikus programok mellett exkluzív élményeket is választhattok, vagy ajándékutalvánnyal lephetitek meg szeretteiteket – örök emlék marad a család minden tagjának. Újdonságként megnyílt a Csillagvizsgáló webshopja is, tele inspiráló karácsonyi ötletekkel! Egy kis univerzum a fa alá – mert az élmény örök!

Városi felfedezőknek: Landventure

Rejtélyes küldetések, egyedi kalandok, és sok-sok nyomozás: a Landventure városi nyomozós játékai az utcára hozták a szabadulószobák izgalmát! Mindössze egy okostelefon kell hozzá, és kezdődhet is az élménydús felfedezés – országszerte már 9 városban, akkor, amikor csak szeretnétek. Az izgalmas rejtélyeket egyedül, párban vagy akár csapatban is megoldhatjátok, idén karácsonykor pedig személyre szabható Landventure-utalvány gondoskodik a kreatív meglepetésről. A különleges ajándéknak hála szerettetek úgy fedezheti fel a várost, mint még soha. Ennél több kaland nem is férne a fa alá!

Kalandozások a jégbirodalomban: Csodák Palotája

Kicsik és nagyok kedvenc csodavilága idén is jeges birodalommá alakul, hogy igazán télies hangulatban merülhessetek el a tudományok világában. A Csodák Palotája Tudományos Jégkuckójában együtt hógolyózhat és építhet iglut a család, miközben a hűvös évszak legféltettebb titkai is feltárulnak. December 5. és 7. között varázslatos Mikulás-hétvége vár rátok, mesékkel, kísérletekkel és csupa VIP-gyerekprogrammal, a téli szünetben pedig kezdetét veszi az évszak legizgalmasabb kalandja, a Téli Expedíció! Az biztos, hogy Csopa-ajándékutalvánnyal mindenki arcára mosolyt csalhattok idén karácsonykor.

Színházi élmények a családdal: Kolibri Színház

Nincs is jobb, mint amikor a család együtt szerez kacagtató emlékeket a nézőtéren! Idén karácsonykor a Kolibri Színház a legkisebbektől a kamaszokig minden korosztály számára ünnepi díszbe csomagolja és elhozza a színház varázsát: mesés előadások és örök érvényű történetek kelnek életre a színpadon, melyek egyszerre szórakoztatnak, és gondolkodtatnak el kicsiket és nagyokat egyaránt. Az élmény akkor lesz igazán maradandó, ha közösen élitek át! Lepjétek meg szeretteiteket színházi pillanatokkal – a Kolibri Színház jegyeivel és bérleteivel igazán szívhez szóló ajándékot varázsolhattok a fa alá.

Kulturális meglepetés mindenkinek: Nemzeti Színház

Legyen szó klasszikus drámáról, izgalmas kortárs darabról vagy látványos előadásról, a Nemzeti Színház ajándékkártyájával felejthetetlen élményekkel lephetitek meg szeretteiteket. A rugalmasan felhasználható utalványnak hála a megajándékozott olyan előadásokra biztosíthatja be helyét, mint Örkény Macskajátéka, Vörösmarty Csongor és Tündéje, és akár még azt is megtudhatja, mit takar a radikális optimizmus – egyenesen Candide-tól. A Nemzeti Színházban a kultúra legkisebb rajongói is megtalálják a számításaikat, a meglepetéssel pedig akár több előadást is ajándékba adhattok idén karácsonykor.

A közös alkotás varázsa: Charmshop

Színes ékszerek, közös teázás, végtelen inspiráció és persze sok-sok nevetés – idén karácsonyra ajándékozzátok a közös alkotás semmihez sem fogható örömét! A Charmshop karkötőkészítő workshopján végre mindenki teret engedhet kreativitásának, és szuper hangulatban, több száz charm közül válogatva készítheti el egyedi karkötőjét egy csodás budapesti stúdióban. Az utalvány tökéletes ajándék 5-10 fős társaságok számára: legyen szó barátokról vagy családtagokról, a Charmshop igazán maradandó élményt nyújt mindannyiótok számára. A legjobb, hogy a közös emléket később magatokon is viselhetitek!

Ragyogó esték ínyenceknek: Orfeum

Az Orfeum ajándékutalvány igazán ragyogó élményeket csempész a fa alá – a számotokra legkedvesebb, pedig bármely előadásra beválthatja! Az egyedülálló repertoárban mindenki megtalálja a favoritját: az ünnephez közeledve ráadásul olyan különleges vacsoraesteken vehettek részt, mint az adventi Musical & More est; egy gyertyafényes klasszikus karácsonyi koncert; Takács Nikolas Soulful Christmas műsora, és egy igazi ünnepi popkoncert Kocsis Tiborral, Veres Mónikával és más népszerű énekesekkel. Az élményt ínyenc falatok, finom italok és kényelmes kiszolgálás teszik igazán maradandóvá!

Kulturális kikapcsolódás ajándékba: KULT2

Ha kulturális kikapcsolódással lepnétek meg idén szeretteiteket, a KULT2 szuper programokat kínál: december 27-én a Szirtes Quintet kamarakoncertje melegíti fel a szíveket, 28-án pedig Csemer Boggie és Müller Péter Sziámi francia estje varázsolja el a hallgatóságot. A gyerekek sem maradnak élmény nélkül: az Ebcsont és nyúlcipő, illetve Danny Bain Jack, a megmentő c. meséje érkezik a II. kerületbe. Színházrajongóknak is lesz miből válogatni: 28-án a L’Art Pour L’Art légitársaság abszurd humora száll fel, 30-án pedig a Kalamazoo című komédia zárja az évet. December 30-án a Platon Karataev-duó koncertje koronázza meg az ünnepi időszakot.

Musical-fanatikusoknak: Erkel Színház

Ha felejthetetlen musicalélményekre vágytok, az Erkel Színházban jó helyen jártok! A megújult teátrum műsorában kizárólag olyan darabok kaptak helyet, melyek közül bármelyikkel mosolyt csalhattok a zenés színház szerelmeseinek arcára: A trón elementáris erejű jelenetei a Hunyadiak korába repítenek, az Elisabeth főhősei a Habsburgok fényűző udvarába kalauzolnak, az Álomutazó dallamai az egész családot varázslatos kalandra hívják, a Rebecca sötét romantikával suttogja a Manderley-ház titkait, és még a ’90-es évek legendás filmvígjátéka, az Apáca Show is ámulatba ejt az Erkel Színházban. A Hogyan tudnék élni nélküled? képkockái pedig februártól végre a színpadot is meghódítják! (x)

Nyári estékre: Margitszigeti Színház

Különleges ajánlattal készült az ünnepekre a Margitszigeti Színház: a 20 ezer forintos adventi Ajándék- és kedvezménykártyáért cserébe a szerencsés megajándékozott 30 ezer forint értékben válogathat jegyeket magának a 2026-os évad előadásaiból! Az új szezon kínálata pedig igazán lenyűgözőre sikeredett: jövőre a Nabucco, a Parasztbecsület, a Bajazzók és A trubadúr operája, az Anna Karenina valamint a Wonderland musicalje, Kurt Elling, Mario Biondi, a Queen Symphony, és a London Community Gospel kórus koncertje és még sok más fantasztikus előadás is a Margitszigetre csábítja a kultúra rajongóit. Az utalvány limitált példányszámban, online kapható.

