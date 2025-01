10 inspiráló film az új évre a Netflixen és társain, amiből erőt meríthetünk

Az új év remek alkalom a feltöltődésre és az inspirálódásra, ehhez pedig mi lehetne jobb, mint egy motiváló film? Összegyűjtöttünk 10 felemelő alkotást a Netflixről és más streamingszolgáltatóktól, amelyek erőt adhatnak, inspirálhatnak, és lendületet hozhatnak a mindennapokba.

A boldogság nyomában (Apple TV)

Chris Gardner (Will Smith) San Franciscóban él feleségével és 5 éves kisfiával. Keményen dolgozik, remek ötletei vannak, a szerencse azonban nem szegődik mellé. Üzleti vállalkozásai sorra elbuknak, és egy nap felesége is elhagyja a családot. Gardner egyre mélyebbre csúszik a lejtőn, végül kilakoltatják, és gyermekével együtt az utcára kerül. Ő azonban nem adja fel, rendületlenül küzd, hogy felkapaszkodjon. A film valós történten alapul.

A király beszéde

Bertie (Colin Firth) sosem volt a szavak embere, mivel beszédhibája mindig is erősen hátráltatta. Azonban apja, V. György halála után, VI. Györgyként királlyá koronázzák, és mint uralkodónak kötelessége időnként nyilvános beszédet adni, és szólni Anglia népéhez. Különösen fontos ez most, a 30-as évek második felében, amikor már érződik a háború előszele. Feleségével, Erzsébettel (Helena Bonham Carter) mindenféle gyógymódot kipróbálnak, hogy legyőzzék a beszédhibát, de mind hiába. Azonban akad egy ember, aki szenttül hiszi, hogy helyre tudja hozni a király beszélőkéjét. Lionel Logue (Geoffrey Rush) a különös módszereiről ismert ausztrál logopédus veszi kezelésbe az újdonsült uralkodót.

A mindenség elmélete (Apple TV)

1963-ban a hírneves Cambridge-i Egyetemen Stephen Hawking, az ifjú kozmológus öles léptekkel halad a tudomány útján, és feltett szándéka, hogy talál egy „egyszerű, meggyőző magyarázatot” az univerzumra. Saját világa is kitárul, amikor fülig beleszeret egy bölcsész lányba, Jane Wilde-ba. Ám egy szerencsétlen baleset után ez az egészséges, aktív fiatalember 21 évesen megrázó diagnózissal kénytelen szembesülni: motoros neuronbetegség támadta meg végtagjait és képességeit, amely fokozatosan korlátozni fogja beszédében és mozgásában, és két éven belül bele fog halni. Azonban Jane szeretete, támogatása és elszántsága megingathatatlan. Stephen teste egyre szűkebb korlátok közé kerül, de közben szelleme túlszárnyal az elméleti fizika határain.

A bakancslista

Edwardot, a harapós milliárdost és Cartert, a könyvmániás autószerelőt egymás mellé sodorja az élet az onkológián. Siránkozás helyett összeállítják beteljesületlen álmaik közös jegyzékét – a bakancslistát – és belevágnak életük legnagyobb kalandjába, még mielőtt feldobnák a bakancsot. Szabadesés, őrült száguldás a versenypályán, piramistúra Afrikában: az öregfiúk keményen belehúznak, hogy bepótolják az egy életen át halogatott élményeket.

A szív bajnokai

A szív bajnokai egy különösen megindító, szívet melengető film Sandra Bullock főszereplésével. A félárva, hajléktalan diák, Michael Oher rendre rosszul teljesít az iskolai teszteken, a jó hírben álló gimnázium pedig nem kockáztat egy rosszul teljesítő színesbörű fiúval. Egy szerencsés barátságnak köszönhetően azonban hamar kiderül mindenki számára, hogy a drogfüggő anya árnyékában élő fiúnak remek képességei vannak, különösen a futball terén. A tehetős Tuohy család minden követ megmozgat, hogy a fiúra egy jobb élet várjon.

A számolás joga (Disney+)

Az ötvenes évek végén járunk, az Egyesült Államok minden erejével igyekszik legyőzni az űrversenyben Oroszországot. Úgy tűnik azonban, hogy hiába a pénz, a nagy koponyák és az elszántság, alul maradnak… aztán rábukkanak néhány kiaknázatlan lángelmére. Eddig senkinek nem jutott eszébe érdemileg bevonni őket a munkába, mert többszörösen hátrányos helyzetűek: nők és feketék. Pedig Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) és Mary Jackson (Janelle Monáe) valódi emberi számítógépek: senki nem érti, hogyan képesek megcsinálni azokat a számításokat, amiket végeznek, de rakétasebességgel emelkednek a NASA ranglétráján. Céljuk feljuttatni John Glenn asztronautát az űrbe.

Forrest Gump (Prime video)

A georgiai Savannah városka árnyas buszmegállójában különös mesemondó üldögél. Forrest Gump (Tom Hanks) mindent látott és mindent átélt, de nem mindent értett. Nem éppen a legfényesebb elme. De az anyja (Sally Field) mindig azt mondogatta: „Csak az a hülye, aki hülyeséget csinál.” Forrest Gump pedig semmi egyebet nem csinált, mint jelen volt a XX. század minden fontos eseményén a focipályától a harctérig, az elnökök klubjától a médiavitákig, míg végül meg nem pihent egyetlen igaz szerelme (Robin Wright) karjában.

Zöld könyv – Útmutató az élethez (Netflix)

Tony Lip egyszerű ugyanakkor jó lelkű fickó, az a típus, akinek a problémamegoldó készsége kimerül az „előbb ütök és csak aztán kérdezek” módszerben. Egy kis mellékes reményében elvállalja, hogy egy afroamerikai zongorista, Don Shirley sofőrje lesz, aki Amerika déli államaiba indul turnézni, oda, ahol a helyiek nem látják szívesen azokat, akiknek más a bőrszíne. Don kifinomult stílusa szöges ellentéte az egykori kidobó ember nyers modorának, ám az út során rájönnek, hogy nem is annyira különbözőek.

Egy nap

Az Egy nap, amely David Nicholls világhírű sikerkönyve alapján készült, Emma és Dex, valamint több mint húsz éven átívelő szerelmük történetét meséli el. Miután együtt töltötték a diplomaosztó éjszakát, Emma és Dexter külön utakon jár, de az életük továbbra is összefonódik.

Barbie (Netflix)

Van ám olyan világ, ahol minden csodálatos! Mindig süt a nap, lenn a parton mindig lágyan hullámzik a tenger, és szörfdeszkákon, a nyugágyakban meg a bulizósabb helyeken sokféle, de mindig gyönyörű strandoló gyűlik össze: Barbie (Margot Robbie) és Ken (Ryan Gosling) meg a többi Barbie és Ken. De még legtökéletesebb, legrózsaszínebb, legszerelmesebb helyen is történhetnek bajok. Szerencsére Barbie nemcsak szép, hanem talpraesett is. Ha kell, még a valóságos világba is elmegy, hogy megvédje a maga különleges országát. És persze sosincs egyedül. Lehet, hogy Ken nem olyan éles eszű, vagy nem akkora vagány, mint ő, de van egy nagyon fontos tulajdonsága: mindig kiáll az ő Barbie-jáért, és sosem hagyja cserben.

A legjobb magyar filmeket szedtük egy csokorba 2024-ből: