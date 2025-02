5 ikonikus budapesti helyszín, ami felbukkan az Oscar-jelölt A brutalista című filmben

A jelenleg is nagy népszerűségnek örvendő, számos rangos filmes díjra jelölt A brutalista című film több szempontból is kiemelkedő alkotás a magyarok számára. A filmbéli magyar karakterek, a főszereplő, Adrien Brody magyar származása és bravúros alakítása mellett a film ikonikus hazai helyszíneken is forgott. Mutatunk is öt főváros helyszínt, melyek feltűnnek a nagy sikerű filmben.

Szabadkikötő és a MAHART gabonatárház

Az 1914 és 1927 között kialakított, teherhajók fogadására szolgáló csepeli Szabadkikötő megkerülhetetlen épülete az 1926 és 1928 között épült gabonatárház. A neoeklektikus stílusban felhúzott vasbeton ipari létesítmény 13 emelettel rendelkezik és napjainkban is működik. A brutalista című filmben a gabonatárház félreismerhetetlen hatalmas és szürke épülete László külföldi életének és boldogulásának elején tűnik fel, amikor mindennapjai szénlapátolással telnek.

Havas-villa

Budapest X. kerületében, Kőbányán bújik meg egy igazi gyöngyszem, melyet valaki Havas-villaként, valaki pedig Dreher-villaként ismer. Az épület mindkét elnevezése helytálló, a villa ugyanis az építtető Havas József, később pedig Dreher Antal tulajdonában is állt. Az épületet körbevevő Csajkovszkij-park valaha a villa kertjeként funkcionált, az épület pedig évente egyszer tárja szélesre kapuit a látogatók előtt. A villa A brutalista című filmben László, majd pedig később Erzsébet és Zsófia lakhelyeként szolgál: itt élik mindennapjaikat, míg az építész a nagyívű megbízatásán dolgozik.

Ebben a cikkünkben bővebben is olvashattok az épületről >>

Keleti pályaudvar

Az 1881 és 1884 között eklektikus stílusban épült Keleti pályaudvar a főváros egyik legforgalmasabb személypályaudvara. A neves vállalkozók közreműködésével létrejött épületben fényűző freskók és grandiózus szoborcsoportok állítanak emléket a múltnak. A brutalista című film hosszan előkészített és sokat várt jelenete, mikor a főszereplő, László és felesége, Erzsébet hosszú évek elteltével újra viszontlátja egymást. Ez a várva várt pillanat a film története szerint Amerikában történik ugyan, a helyszín azonban nem más, mint a Keleti pályaudvar.

Semmelweis Egyetem Elméleti Tömb

A pesti látképből mai napig kiemelkedik a Semmelweis Egyetem Nagyvárad téri Elméleti Tömbjének épülete. Az ország legmagasabb középülete 1978-ban készült el és nemcsak magassága, de az aulában látható, Hincz Gyula készítette ólomüveg alkotása is legalább annyira nevezetes. A 22 emeletes épület belső terei tökéletes helyszínül szolgáltak A brutalista film egyik jelenetéhez, a film talán egyik nyugvópontjához, ahol László a kezdeti megpróbáltatások után rajzolóként dolgozik többedmagával egy építészirodában.

Rákosszentmihályi víztároló

Az 1972-ben épült rákosszentmihályi víztároló medencét és a hozzá tartozó gépházat kísérleti építményként hozták létre, az itt összegzett tapasztalatokat pedig felhasználták a későbbi, Gellérthegyen található Gruber János víztároló medence építésénél. A kelet-pesti zónát ellátó, zongora alakú, tízezer köbméteres medencében különleges hatást keltenek a vízáramlást segítő terelő és födémet tartó oszlopok. A brutalista című filmben legalább ennyire különleges hangulatot keltenek ezek az oszlopok, mikor feltűnnek a tervrajzokon, az ott megálmodott építményben és egyben a film legfeszültebb pillanataiban.

Ha további nagyszerű, Oscar-díjas filmekre vagytok kíváncsiak: