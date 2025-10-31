5 szédületes színdarab Budapesten, ami garantáltan kizökkent az év végi szürkeségből

Ha még nem tudjátok, mi az, ami még a legborongósabb estéket is feldobja, most eláruljuk: egy jó színdarab! Rögtön ötöt is mutatunk, hogy mindenki megtalálhassa a szívéhez legközelebb állót.

Álomutazó // Erkel Színház (2025. december 19-től)

Nincs is szebb, mint közös élményeket csempészni az ünnepi hangolódás álomszerű időszakába – az Erkel Színházban idén télen fantasztikus mesemusical varázsol mosolyt a család minden tagjának arcára! Az Álomutazó kis hősei csodás dallamok, megható pillanatok és Broadway-t idéző látványvilág közepette bizonyítják be, hogy az alvás és az álmok igenis fontosak, sőt még a rémálmoktól sem kell félni. A szívmelengető produkció december 19-től Stohl András, Szabó Győző, Vágó Bernadett, Nagy Sándor, Csonka András, Auksz Éva, Puskás-Dallos Bogi és Puskás-Dallos Péter játékával, Juronics Tamás rendezésében ejt ámulatba kicsiket és nagyokat.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Nyílt tárgyalás // Katona József Színház (2025. november 2., 20., 26.)

Schlüter kontra Thiede, Udvaros Dorottya bírónői talárban, és az esküdtszék, mely ezúttal a nézőtéren foglal helyet: a Katona József Színház nyílt tárgyalás során feszegeti a kérdéseket, melyek az elmúlt évtized legmeghatározóbb problémaköreit veszik górcső alá. A feltételezett szexuális erőszak ügyét a tévés sztár, azaz a sértett – Ónodi Eszter – és a vezérigazgatóként sikert sikerre halmozó vádlott – Fekete Ernő – lebilincselő játéka mellett a szinte dokumentumszövegnek ható, provokatívan gondolatébresztő párbeszédek teszi igazán emlékezetessé – bármiféle ítélkezés nélkül.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Itt, ott és mindenhol // Jurányi Ház (2025. november 13., 19.)

„Az élet szép. De még milyen szép!” Mit szólnátok, ha ez most a történet elejét, és nem pedig a végét jelentené? A DANTE CASINO vadonatúj ősbemutatója ízig-vérig kortárs darab, sőt még annál is több: egy zenés körúti road movie, mely trash muppetekkel karöltve ígér emlékezetes pillanatokat fiatal felnőtteknek és mindenkinek, aki egy kicsit is érdeklődik az ő ügyes-bajos dolgaik iránt. Az Itt, ott és mindenhol Pass Andrea szövegével és rendezésében, a Jurányi Házban idén még három alkalommal járja körbe mindazt, ami megdobogtatja a fiatal szíveket.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

let’s go japan with the kids // Trafó (2025. november 14., 15.)

Kiss-Végh Emőke és Ördög Tamás valaha volt legszemélyesebb előadását a kortárs művészetek ferencvárosi fellegvárában mutatja be november 14-én. A let’s go japan with the kids cseppet sem hétköznapi jeleneteiben a Dollár Papa Gyermekei csapata feltörekvő színész tanulókkal boncolgatja 18 év feletti közönsége számára, mit is jelent létrehozni valamit – legyen az önmagunk, egy gyermek vagy éppenséggel színház. És hogy milyen volt Japán? Nagyon jó. Gyerekek élvezték? Nagyon tetszett nekik.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Tiszta őrület // Centrál Színház (2025. december 1., 9., 31.)

Woody Allen legújabb vígjátéka idén ősztől bebizonyítja a Centrál Színházban: egy egyszerű vacsorából is lehet tiszta őrület! Az idén kilencven éves alkotó ezúttal kőkemény szócsaták, neurózisba hajló vad indulatok és éles nyelvű szereplők segítségével kacagtatja meg a nagyérdeműt – mindezt Hevér Gábor, Parti Nóra, Martinovics Dorina, Szabó Kimmel Tamás és Balla Eszter játéka, valamint Puskás Tamás rendezése teszi igazán felejthetetlenné. A Tiszta őrület a novemberi bemutatót követően decemberben négy alkalommal is teljes őrültek házát varázsol az idilli vacsorából – hogy a hangulat garantáltan a tetőfokára hághasson a fővárosi teátrumban.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

A múzeumokat is érdemes lesz útba ejteni: