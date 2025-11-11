9 lebilincselő budapesti kiállítás, amit ingyenesen nézhetünk meg novemberben

Idén novemberben sincs hiány izgalmas kiállításokból a fővárosban – sőt, azokból is akad szép számmal, amelyekért belépőt sem kell fizetnünk. Összeállításunkban a legérdekesebb ingyenes tárlatokból válogattunk.

K-Comics World kiállítás // Koreai Kulturális Központ (2025. november 14-ig)

A K-Comics World című kiállítás november 14-ig várja a látogatókat, akik rendkívül izgalmas formában, interaktív élményeken keresztül ismerhetik meg a koreai digitális képregények hazai és nemzetközi sikerének történetét. A Koreai Kulturális Központban megrendezett tárlat fókuszában két webtoon, azaz digitális képregény áll: a Your Letter és a Dark Moon: The Blood Altar.

Tovább a weboldalra >>

Sorsfordulat. Radikális találkozások // Hungarian Art & Business (2025. november 16-ig)

A világ jelenlegi krízishelyzeteire tekintve minden eddiginél aktuálisabb a kérdés: vajon képesek vagyunk megváltozni – úgy az egyén, mint a társadalom szintjén? És hogyan is érkezik el a radikális pálfordulás, az a bizonyos „sorsfordulat”? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a HAB november 16-ig látogatható tárlata, amely fiatal kortárs alkotók munkái mellett többek között a Turner Prize-nyertes Mark Wallinger, Berndnaut Smilde vagy Keith Milow műveit is felsorakoztatja.

Tovább a Facebook-eseményre >>

Kortárs illusztrációk klasszikusokra – Budapesti Illusztrációs Fesztivál // Petőfi Irodalmi Múzeum (2025. november 20-ig)

Negyedik alkalommal rendezik meg a Budapesti Illusztrációs Fesztivált – a biennálé jellegű pályázat, kiállítás és programsorozat célja, hogy a hazai illusztrációs szakmát a nemzetközi élvonalhoz közelítse. Idén három jelentős magyar irodalmi alak, Jókai Mór (200), József Attila (120) és Nagy László (100) születésének évfordulói előtt tisztelegnek az alkotók, akiknek munkáit a Petőfi Irodalmi Múzeumban tekinthetjük meg november 20-ig.

Tovább a weboldalra >>

Színre színt – Az ember tragédiája a Kisképző diákjainak ábrázolásában // Várkert Bazár (2025. november 23-ig)

Madách Imre főműve ihlette a Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium (Kisképző) diákjainak különleges illusztrációit, amelyek november 23-ig láthatók a Várkert Bazár Glorietthez vezető rámpáján. A tárlat 19 alkotása friss szemmel értelmezi újra a magyar irodalom klasszikusát, megidézve a hit, szabadság, haladás és pusztulás örök dilemmáit Ádám világjáró utazásán keresztül.

Tovább a weboldalra >>

Verzió x METU Plakátkiállítás // Centrális Galéria (2025. november 23-ig)

A moziplakát a filmvilág ikonikus eszköze: hirdetés, értelmezés és vizuális kapu egyben. A kiállítás a METU Tervezőgrafika mesterszakos hallgatóinak, a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztiválnak és a Blinken OSA Archívumnak az együttműködésében jött létre. Az UniVerzió program részeként bemutatott plakátok a 22. Verzió filmjeihez készültek, és november 23-ig tekinthetők meg a Centrális Galériában.

Tovább a weboldalra >>

Karol Radziszewski: Sinners // acb Gallery (2025. december 4-ig)

A Sinners, azaz Bűnben élők című tárlat Karol Radziszewski, a kelet-európai queer művészet kiemelkedő alakjának első magyarországi kiállítása, amely Budapest queer múltját és jelenét idézi meg festmények, fotók, archív anyagok, valamint a művész által alapított DIK Fagazine 15. száma révén. A tárlat december 4-ig látogatható az acb Galleryben, ahol egyébként minden további kiállítás is ingyenes.

Tovább a weboldalra >>

A Borsodi Warhol // MOMkult (2025. december 4-ig)

A MOMkult lépcsőgalériájában járva nem mindennapi tárlatban lehet részünk december 4-ig, hiszen most először láthatók azok a kézzel festett filmplakátok, amelyek évtizedeken át egy borsodi ház padlásán rejtőztek. Az 1970-es évek elején készült, pop-art hatású művek egy bontásra ítélt épületből kerültek elő, és két gyűjtő jóvoltából menekültek meg a pusztulástól. A kiállítás során az érdeklődők megismerhetik a korszak mozikultúrájának vizuális lenyomatait és végigkövethetik, hogy miként jelenik meg a filmélmény az analóg grafikai formanyelvben, és hogyan tükröződnek ezekben a munkákban az adott kor sajátosságai.

Tovább a Facebook-eseményre >>

ChristmArt 2025 // Golden Duck Gallery (2025. november 14. – 2026. január 10.)

A Golden Duck Gallery két hónapra a a meleg hangulat és az igazi karácsonyi szellem otthonává válik – november 11. és január 10. között a kiállítótér falai közé költözik a ChristmArt kiállítás, amelynek megnyitójára november 14-én kerül sor – tökéletes alkalom, hogy személyesen találkozzunk az alkotókkal, kiélvezzük az ünnepi italkínálatot és a jó társaságot, illetve beszerezzük az ajándékokat a fa alá.

Tovább a november 14-i megnyitó Facebook-eseményéhez >>

Törőcsik Mari 90 – fotókiállítás // Bajor Gizi Színészmúzeum (2026. március 8-ig)

A Bajor Gizi Színészmúzeumban márciusig látogatható fotókiállítás a magyar színház- és filmtörténet legendás alakját, Törőcsik Marit idézi meg eddig nem látott, személyes pillanatokon keresztül. Az 1950–60-as évekből származó családi hagyaték az érzékeny, életimádó nőt mutatja meg a közismert színésznő mögött. A tárlaton szerepképek, portrék és archív filmrészletek is láthatók a korszak legjelentősebb fotográfusaitól.

Tovább a weboldalra >>

A Bajor Gizi Színészmúzeum kiállításáról itt írtunk bővebben: