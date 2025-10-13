Ingyenes kiállítás tárja elénk Törőcsik Mari soha nem látott fotóit

Októbertől különleges kiállításon nyerhetünk betekintést a magyar színház- és filmtörténet egyik legnagyszerűbb színésznőjének életébe: a Bajor Gizi Színészmúzeumban ezúttal Törőcsik Mari fotói tárulnak a nagyérdemű elé.

Idén ünnepelné 90. születésnapját a legendás színésznő, akinek lenyűgöző életműve a mai napig inspirálóan hat hazánk kulturális életére. A jeles évfordulót a Magyar Színháztörténeti Múzeum és Intézet egy új, bensőséges kiállítással teszi emlékezetessé: Törőcsik Mari 90 címmel nyílik ingyenes kiállítás a Bajor Gizi Színészmúzeumban, ritkán vagy soha nem látott pillanatokat megörökítő képekkel.

Igazi kincsek kerültek elő a családi fotóalbumokból, melyek a művésznő legszemélyesebb pillanatait őrzik az 1950-es és 1960-as évekből – cannes-i utazások, fesztiválszereplések, sőt még az Édes Anna bemutatóján lencsevégre kapott momentumok is a lenyűgöző tárlat részét képezik.

A színésznő hatvanéves életművét bemutató kiállításról nem hiányozhatnak legfontosabb szerepei sem, az egyedülálló szerepképeket és portékat pedig a korszak legkiválóbb fotográfusainak – Inkey Tibor, Wellesz Ella, Keleti Éva, Koncz Zsuzsa, Korniss Péter, Szkárossy Zsuzsa, Eöry-Szabó Zsolt – köszönhetjük.

A kiállítás 2025. október 17-től 2026. március 8-ig, szerdától vasárnapig 10 és 18 óra között tekinthető meg, a Bajor Gizi Színészmúzeumban. A kiállításmegnyitóról további információt ezen a linken találtok.

Csempésszetek irodalmi élményeket az őszbe: