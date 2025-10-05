5+1 könyv, amit ha elolvasol, te is beleszeretsz a fantasztikus magyar írónőbe

Ma ünnepelné 108. születésnapját a XX. század egyik legnagyobb hatású magyar szépírója, a többek között Kossuth- és József Attila-díjas Szabó Magda, aki nemcsak a szakma, de az olvasóközönség rajongását is elnyerte. Nem véletlenül – a jubileum alkalmából összeszedtük kedvenc könyveinket a szerzőtől, amelyek ráadásul online is olvashatók a Digitális Irodalmi Akadémián.

Az őz

A pályája korai szakaszában főként költőként alkotó Szabó Magda 1958-ban jelentette meg első regényét – egy évvel később pedig Az őzzel folytatta a sort, amely nem csupán a szerző, de talán a teljes magyar irodalom egyik legjelentősebb pszichológiai prózája. A mű középpontjában az ünnepelt színésznő, Encsy Eszter áll, aki gyerekkora nyomorúságától, a társadalmi kirekesztettségtől és a magánytól indulva jut el pályája csúcsára. A főszereplő-elbeszélő feszült belső monológokban tárja fel múltját, kapcsolatait és mindazokat a sebeket, amelyek következtében így látja magát: „Nekem nincs arcom, nincsenek vonásaim, minden összemosódik rajtam, amíg ki nem festem magam, csak maszkjaim vannak.”

Az ajtó

Ha egyetlen Szabó Magda-regényt kellene megnevezni, amely vitathatatlanul a magyar irodalmi kánon részévé vált, a szerző nagyszerű ifjúsági regénye, az Abigél mellett talán Az ajtót mondanánk, amelyből több színpadi adaptáció, illetve Szabó István 2012-es rendezésében film is készült – sőt, e sorok írójának is éppen ez a könyv volt az irodalmi érettségi tétele. A történet középpontjában a narrátor – egy írónő – és házvezetőnője, a titokzatos, zárkózott Emerenc kapcsolata áll. Két végletekig ellentétes habitusú és értékrendű figura – megvilágító erejű, ahogyan a szerző a kettejük között húzódó láthatatlan falakat és kapukat ábrázolja.

Für Elise

Azoknak, akik legszívesebben az önéletrajzi ihletettségű műveken keresztül szeretnek mélyebben elmerülni egy-egy szerző világában, Szabó Magda 2002-es, utolsó regényét ajánljuk. A könyv a szerző gyermek- és ifjúkorát idézi fel Debrecenben, az 1930-as évek végétől a második világháború utáni évekig. A középpontban a fiatal Szabó Magda áll, aki érzékenyen figyeli környezete változásait: a családi hagyományokat, a város társadalmi életét, a barátságokat és szerelmeket, valamint a háború és a politikai fordulat hatásait. A regény egyszerre személyes vallomás és lírai hangvételű, mégis fegyelmezett és részletgazdag korrajz.

Sziget-kék

Bár elsősorban a felnőtteknek szóló szépirodalmi munkássága tette naggyá Szabó Magdát, gyerekkönyvei sem nélkülözik a prózaírói erényeket. Rokonszenves az is, hogy egyáltalán nem „gügyög” ifjú olvasóinak – a Sziget-kék például egyszerre megrázó és felemelő mese, amely bátran választ nehéz témát. A főszereplő Valentin édesanyja egy baleset következtében az életéért küzd – a kisfiúra hárul a feladat, hogy megszerezze a varázsszert, amellyel meggyógyíthatja a Mamit. A szomorú alaphelyzet ellenére a Sziget-kék bővelkedik kalandokban és játékos figurákban, hiszen Valentin útja temérdek beszélő állat között vezet.

Szüret – összegyűjtött versek

Ahogy fentebb már esett szó róla, Szabó Magda költőként kezdte pályafutását, és ahogy arról a Szüret című, 1935 és 1967 között keletkezett verseket összegyűjtő kötet tanúskodik, a komoly regényírói sikerek után még évekig kitartott a líra mellett is. Nem kérdés, hogy regényei sokkal jelentősebbek az egyébként szenvedélyes és széles érzelmi skálát bejáró verseinél, ugyanakkor különösen azoknak a Szabó Magda-olvasóknak, akik alaposabban ismerik őt, érdemes elmélyülni a szerző munkásságának ebben az izgalmas, korai szakaszában is.

+1: Az élet újrakezdhető – interjúk és vallomások

Szabó Magda azok közé az írók közé tartozik, akik műveikben szívesen dolgoznak saját élményanyagból – gyerek- és felnőttkora eseményei szervesen „hasznosulnak” a regényekben. Ám éppen egy efféle interjúkötet, mint a Jaffa kiadó által, Jolsvai Júlia szerkesztésében közreadott Az élet újrakezdhető című gyűjtemény képes rávilágítani arra, hogy a könyvek mögött álló hús-vér szerző sok esetben mennyire különbözik attól a képtől, amit elképzeltünk róla. A 2019-es válogatás különlegessége, hogy Szabó Magda olvasóknak írt leveleit is tartalmazza.

