5 nem mindennapi színdarab Budapesten, ami valósággal berobbantja 2026-ot

A januári műsorfüzetek ígéretesebbnél ígéretesebb estéket rejtenek: adjátok meg az évkezdés módját, és csempésszetek különleges kulturális élményeket a téli szürkeségbe! Az biztos, hogy a fővárosi színházak repertoárjában 2026-ban sem fogtok csalódni.

Rémségek kicsiny boltja // Vígszínház (2026. január 6., 22.)

Egy New York-i kis virágüzletben halálos veszedelem ütötte fel a fejét – a félelmetes ellenségről készült filmsiker pedig 1982 óta már színpadon is kacagtatja a nézőket. A Rémségek kicsiny boltja az egész világot meghódította, a Vígszínházban pedig Varró Dániel fordításában, Orosz Ákossal és Radnay Csillával a főszerepben, Novák Eszter rendezése mentén mutatja meg, milyen is egy jó horror musical.

Tóték // Thália Színház (2026. január 10., 11., 25.)

Örkény István mesterművét senkinek sem kell bemutatnunk: de láttátok már, hogyan vitte színre Kovács Lehel Tóték történetét? Az Őrnagy (Kovács Krisztián), Tót (Mucsi Zoltán), Tótné (Moldvai Kiss Andrea) és Ágika (Kövesi Csenge) segítségével januárban három este is nekiáll dobozolni, a groteszk történet kulcsfontosságú postása (Tamási Zoltán): 10-én, 11-én és 25-én is rendületlenül szállítja a híreket a Thália Télikertjébe.

Halál Velencében // Átrium és Jurányi Inkubátorház (2026. január 13., 14., 28.)

Kulka János és Thomas Mann mediterrán vidékre kalauzolja a közönséget, a rendhagyó utazás során pedig valóságos színháztörténeti pillanatnak lehetünk szemtanúi. A Kossuth-díjas színész egyedül áll színpadra, az általa alakított idős professzor pedig kénytelen szembesülni személyiségének sosem látott oldalával Itáliában. A Halál Velencében január 13-án és 14-én az Átriumban, január 28-án pedig a Jurányi Inkubátorházban idézi meg az élet hol szürkébb, hol naposabb oldalát.

Leeane szépe // B32 Galéria és Kultúrtér (2026. január 19.)

Hol volt, hol nem volt, valahol az isten háta mögött élt egyszer egy anya és lánya, akik módszeresen gyilkolták egymás idegrendszerét. Mindez még most is így menne, ha a tébolyító dinamikát nem bolygatta volna meg egy testvérpár érkezése… Martin McDonagh nem csak filmen alkotott maradandót – mi sem bizonyítja ezt jobban, mint első színdarabjának hangos sikere. A Leanne szépe egyszerre nevettet és rendít meg, január 19-én a B32 Galéria és Kultúrtér színpadán.

Amadeus // Pesti Színház (2026. január 19.)

Január 19-én újra legördül az aranyfüggöny a Pesti Színházban, és szemtanúi lehetünk a tehetség határtalan szárnyalásának, valamint a középszer keserű szívósságának. Az ikonikus film jelenetei Bécsbe repítik a nagyérdeműt, az Amadeus Hegedűs D. Géza rendezésében, a Salieri bőrébe bújt Ötvös András interpretációjában, a pimasz és szabadszájú zseni, Mozart – ifj. Vidnyánszky Attila – életének tragikus képkockáit elénk tárva okoz felejthetetlen színházi élményt Budapesten.

A zene szerelmesei is számíthatnak meglepetésekre az új évben: