A magyar konyha újragondolt ízei kínálnak bakancslistás gasztroélményt Budapest régi-új éttermében

Szürke, esős februári napon érkeztünk a Csarnok téri Market 1897-be, a finom falatok azonban hamar elűzték a sötét felhőket: páratlan ízélményben volt részünk, amit a remek borok és a pazar kiszolgálás csak tovább fokozott.

A korábbi Borbíróság 2025 tavaszától Market 1897 by Borbíróság néven kínál bakancslistás gasztroélményt a Csarnok téren. Az új név finom utalás a szomszédos, Fővám téri Vásárcsarnokra, ami nem csak a könnyen beazonosítható lokáció miatt jön kapóra a bisztrónak. A market-to-table alapelvnek megfelelően ugyanis a friss, szezonális alapanyagokat nap mint nap innen szerzik be.

Az étterem az újranyitás után nem sokkal felkerült a Dining Guide Top100 listájára – nem volt kérdés tehát, hogy ezt a helyet nekünk is le kell tesztelnünk!

Elegáns, de barátságos hangulat

A Market 1897 elegáns bisztróhangulatot áraszt magából: az étteremben a letisztult, sötétebb tónusok dominálnak, azonban a kétszintes vendégtér a hatalmas ablakok miatt még a téli szürkeségben sem tűnik komornak.

A vendéget először a minőségi, impozáns italokat felsorakoztató kínálat győzi meg arról, hogy jó helyen jár, ha felejthetetlen éttermi élményt keres – a vidám zenének és a kedves személyzetnek hála azonban egy pillanatig sem lesz elbátortalanító az összkép azoknak sem, akik kevésbé jártasak a kulináris élvezetekben.

A táblás és állandó ajánlatok legjava

Látogatásunkkor az állandó kínálat mellett mindenképpen szerettük volna megkóstolni a háromhetente változó táblás ajánlatokat is, így vegyesen válogattunk a kétféle étlapról.

A fogásokhoz természetesen az ételekhez illő borok sem maradhattak el: a több mint 50 nemzetközi és hazai tételből álló borlapról egy pompás Irsai Olivért, illetve egy elegáns cuvée-t kértünk, míg a koktélok kedvelőjének egy frissítő gin tonikkal kedveskedtek.

A vékonyra szelt marhasült és a házi briósra fektetett, karamellizált barackkal kísért kacsamáj erős kezdésnek bizonyult, a kéksajttal és körtével társított céklának és a sajtos krutonnal felszolgált francia hagymalevesnek hála pedig vegetáriánus kolléganőnk sem maradt éhes.

Külön meg kell említenünk a marhához tálalt, tökéletesen eltalált mézes-mustáros öntetet: sok hellyel ellentétben a Market 1897-ben gondosan ügyelnek arra, hogy finom egyensúlyban tartsák az ízeket.

Bár némely előétel akár főfogásként is megállta volna a helyét, gasztronómiai utazásunkat zseniális főételekkel folytattuk: nagy kedvencünk volt a meggyszószos kacsasteak, amelyben a gyümölcs fanyarsága és a szaftos hús fantasztikus párost alkotott.

Néhány esetben egészen meglepő ízkombinációkat próbálhattunk ki: ilyen volt a pirított mogyoróval megbolondított sült karfiol, ami hamar levett minket a lábunkról.

A fogasfiléhez társított, újragondolt burgonyafőzelékből pedig azok sem fogják kipiszkálni a kaprot, akik nem rajonganak a fűszerért: erről Nyilas Gábor és Barna Ádám séfek gondoskodnak.

Ha a klasszikusabb ízek felé vennétek az irányt, válasszátok a cigánkával, házi mustárral és kovászos kenyérrel tálalt lángolt kolbászt, amihez a helyben készült savanyúság is remekül passzol – ezeket egyébként a bárpult feletti polcon is megtaláljátok, ahogy befőttesüvegekben várnak a felszolgálásra.

Végezetül, az édes élvezetek

Már jóllaktunk, amikor felvonultatták a szebbnél szebb desszertkreációkat, aminek egyszerűen képtelenség volt ellenállni. Nem is csoda: a mézeskalácshabos, forraltbor-granitával meghintett gyümölcskenyér, a sós karamellás-csokoládés sütemény, illetve az előttünk flambírozott, vaníliaöntettel és fahéjjal tálalt farsangi fánk mind kihagyhatatlannak bizonyultak.

Az ebédet végül az etiópiai származású Goosebumps-kávéitalokkal kerekítettük le, melyek gazdag, gyümölcsös ízjegyeikkel tökéletes élénkítőnek bizonyultak.

Sejtettük, hogy a Market 1897-ben nem fogunk csalódni – azonban még ennél is több ízélménnyel tértünk haza. Aki ide ellátogat, az nemcsak az ételek, hanem a kiszolgálás minőségében sem fog kivetnivalót találni, így nyugodt szívvel mondhatjuk: megéri rá időt szánni.

Market 1897 – Kitchen & wine by Borbíróság 1093 Budapest, Csarnok tér 5. Weboldal | Facebook

