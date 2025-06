10+ ingyenes szabadtéri koncertsorozat Budapesten, ami garantáltan feldobja a nyári estéket

A jó időnek és a szuperebbnél szuperebb fellépőknek köszönhetően idén nyáron sem maradunk felejthetetlen koncertek nélkül, amiket a város különböző pontjain hallgathattok a szabad ég alatt.

Hétszer7 Fesztivál

Június 21-én, szombaton este egy nem mindennapi élmény vár mindenkit, hiszen este 8-tól az erzsébetvárosi Klauzál téren ad ingyenes koncertet a Hiperkarma. Az idén 25 éves zenekar turnéjának egyik állomásaként érkezik a Hétszer7 Fesztivál zárónapjára, hogy egy fergeteges estét varázsoljon a város szívébe. Lesz minden: zúzás, rap, balladák, régi dalok, új nóták, érdekességek és meglepetések – a legendás zenekar előtt este 6-tól pedig Bodor Áron, az Esti Kornél énekesének akusztikus szerzői estjét élvezhetjük.

TÉR-Zene koncertek

A Tér-Zene eseménysorozat egész nyáron ingyenes, szabadtéri koncertjeivel kínál változatos zenei csemegéket: magyar népzene, japán dobshow, latin dallamok és klasszikus örökzöldek is helyet kapnak a programban. A koncertsorozat következő állomása 2025. június 21., amikor is a 20:30-kor kezdődő koncerten Pitti Katalin operaénekes és Berkes János tenor varázsolják el a hallgatóságot felejthetetlen opera- és operettáriákkal. Az est művészi atmoszféráját Hegedűs Valér zongorajátéka teszi teljessé.

Nyáresti koncertek a Szent István parkban

Idén nyáron is ingyenes koncertekkel pezsdül fel Újlipótváros! A Nyáresti Koncertek a Szent István Parkban keretében a városnegyed zöld szívébe invitálják a zenerajongókat, ahol 7 órai kezdettel csendülnek fel a legváltozatosabb dallamok. Emellett a Hollán Ernő sétálóutcában is várják az érdeklődőket, ahol táncra perdítő jazz-zene tölti meg élettel a hangulatos nyárestéket. Idén többek között Bach Kata és Wunderlich József „Fa leszek, ha…” című estjét, Csákányi Eszter és Hajdú Steve közös produkcióját és a Liszt Ferenc Kamarazenekar szabadtéri koncertjét élvezhetjük.

Ingyenes utcai örömzene koncertsorozat

Ismét ingyenes utcai örömkoncertek várják a zenekedvelőket a Dob utcában, a Carl Lutz emlékműnél minden csütörtökön június végéig. A koncertekre immár negyedik éve, a Spinoza Színház és Kávéház rendezésében valamint az Erzsébetvárosi Önkormányzat és a Mazsihisz együttműködésével kerül sor. Június 19-én a Sabbathsong Klezmer Band előadását hallgathatjuk meg, míg 26-án a három jiddise mame koncertjét élvezhetjük.

Óbudai Nyár

Június 20. és szeptember 14. között ismét sokszínű ingyenes programkavalkáddal vár mindenkit Óbuda: többek között filmvetítések, gyerekprogramok és persze szuper koncertek színesítik a III. kerületi nyárestéket. A nyár során többek között Bereczki Zoltán slágereit, Kökény Attila & Rakonczai Viktor élő koncertjét és a Danubia Zenekar dallamait hallgathatjuk.

6szóljon zenés programok a Hunyadi téren

Az Eötvös10 szervezésében ismét zenével telik meg az árnyas fákkal övezett Hunyadi tér, ahol kicsik és nagyok egyaránt élvezhetik a nyári dallamokat. Az elképesztően színes palettán szerepel a Maszkura és a Tücsökraj zenekar, Bábel Klára és Kanyó Dávid hárfa-fuvola koncertje, de még egy retró bulin is részt vehettek a Night Express zenekar jóvoltából.

Pontoon

Idén nyáron régi helyén, a Lánchíd pesti lábánál nyitott újra a PONTOON a fővárosiak nagy örömére. Ebben a szezonban is ingyenes zenés estékkel várják az érdeklődőket a Duna-parton, ahol különféle tematikus koncertsorozatokon lazíthatunk egész nyáron. Visszatér a közkedvelt CigányKeddv, a Live Jam, de vízparti örömzenélésből és elektronikus zenei koncertekből sem lesz hiány.

Vibe Changers

Negyedik évadát indította a Magyar Zene Háza Szabadtéri színpadán az ország legbátrabb zenei társasjátéka a Vibe Changers, ahol zseniális programokon keresztül élvezhetitek a nyári estéket. Az egyedülálló vállalkozás, egy klubest sorozat és egy tehetségkutató elegyét foglalja magába, amelyet Budapest két legismertebb improvizációs csapata, a Random Trip és a Seven Seconds In The Future hívott életre nagy sikerrel 2022-ben.

Bacsó Béla koncertsorozat

Ez lesz a harmadik nyár, hogy megrendezésre kerül a hangulatos Bacsó Béla utcában otthonra lelt koncertsorozat, ami idén is tárt karokkal várja a zenére szomjazókat. Ezen a nyáron is szuper, fiatal és feltörekvő zenészekkel találkozhatunk majd a Csiga Cafe teraszán három hetente keddenként este, a folyamatosan bővülő előadók közül legközelebb, június 24-én a Flanger Kids előadását élvezhetjük.

Zenés estek a Ferenc téren

Július 3. és augusztus 7. között, minden csütörtök este ingyenes koncertek várják a zenekedvelőket a IX. kerület szívébe, a zöldellő és hangulatos Ferenc térre. Az este 6 órakor kezdődő előadások a Ferencvárosi Művelődési Központ jóvoltából valósulnak meg, a program összeállításánál pedig figyeltek arra, hogy minél színesebb repertoárral álljanak elő a nagyközönség számára. A nyár során így sor kerül egy József Attila-estre, de az alternatív zene, a jazz és a blues kedvelői sem maradnak program nélkül.

Nyáresti koncertek a Hegyidéken

A Hegyvidéki Kulturális Szalon idén is megrendezi a népszerű Nyáresti koncertek sorozatot, melynek keretében több szabadtéri koncert invitálja az érdeklődőket a 12. kerület szívébe. A koncertek helyszíne a Hegyvidéki Kulturális Szalon hangulatos kertje lesz, a koncertek pedig szombat esténként kerülnek megrendezésre. A változatos felhozatalnak köszönhetően többek között Zámbó Brigitta és Szaszák Zsolt koncertjét, a Jazam Band és a Romano Drom Trió előadásait élvezhetjük.

Akusztikus koncertek a Budapest Gardenben

A Budapest Garden hétvégi estéi mostantól még különlegesebbek. hiszen ,inden héten 18:00-20:00-ig élőzenével várja az ide érkezőket az amúgy is számos nyári programot felsorakoztató terület. Az akusztikus koncerteket naplementében, itallal a kézben, barátokkal élvezhetitek a szabad ég alatt.

