Kedvenc filmzenéinkkel tér vissza Budapestre a népszerű zenei produkció tavasszal

A többszörös telt házas évad után idén vadonatúj zenei műsorlistával költözik vissza a magyar sportcsarnokokba és színházakba a közkedvelt filmzenei produkció.

Jó hír a filmzene rajongóinak: John Williams, Hans Zimmer, Danny Elfman és a legnagyobb filmzeneírók hideg rázós alkotásai csendülnek fel a Duna Szimfonikus Zenekar előadásában idén tavasszal.

Az immáron 2 éve futó eseménysorozat töretlen sikerrel hódította meg több ezer ember szívét, hiszen olyan örökzöld zenéket láthatunk és hallhatunk, mint John Williamstől a Star Wars – Across the Stars, Hans Zimmertől az A Karib tenger kalózai – Holtak kincse-szvit, vagy Horner és Mortimer Zorro álarca alkotásai.

A megújult műsorban helyet kapott Howard Shore és Whitney Gyűrűk Ura szvitje, John Powell Így neveld a sárkányodat remekműve és Bill Conti alkotása is, melyet a Rocky film franchise első részében szeretett meg a közönség Gonna Fly Now címmel. Emellett számos régi és új filmzene is életre kel előttünk hihetetlen látványvilággal és pazar akusztikával, így az élmény azoknak is új lesz, akik már részt vettek az elmúlt filmzenei koncertek bármelyikén.

Minden korosztálynak garantált szórakozást nyújt és biztos, hogy senki sem fog unatkozni, hiszen a meséktől kezdve a sci-fi filmeken át egészen a Schindler listájáig számos filmadaptáció ikonikus dallamát élhetjük újra át egy vadonatúj köntösben.

Az izgalmas koncertekre most dupla alkalommal, április 10-én és 17-én a budapesti RaM-ArT Színházban kerül sor.

