5 hangulatos, eldugott kerthelyiség Budapesten, ahol pompás falatok várnak

Az alábbi kerthelyiségek között ti is hamar megtalálhatjátok az új kedvenceteket, akár a belváros nyüzsgésében vesznétek el, akár a külkerületek eldugott udvarain húznátok meg magatokat a kánikulában. (x)

Stifler Garden

A Zugló szívében található Stifler Garden hatalmas, napsütötte teraszain nyáron a könnyű ebédek, a hosszúra nyúló vacsorák és a finom borok melletti sztorizgatások váltják egymást. A növényekkel körülölelt környezet, a laza, mégis exkluzív hangulat és az ellenállhatatlan fogások együtt adják azt az élményt, amiért megéri maradni még egy körre. A helyszínt érdemes útba ejteni a közelben megrendezett stadionkoncertek előtt vagy után, de meccsnézéshez szintén jó választás lehet, hiszen itt a legfontosabb játszmákat is kényelmesen izgulhatjátok végig egy korsó sör vagy egy ízletes vacsora mellett.

1143 Budapest, Stefánia út 1. | Weboldal

Náncsi Néni Vendéglője

Kevés olyan hely van Budapesten, mint a Hűvösvölgy határában található Náncsi Néni Vendéglője, ami nevében és vendégszeretetében is a tulajdonos nagymamája előtt tiszteleg. Az étteremnek ugyanis nem titkolt célja, hogy azt nyújtsa vendégeinek, ami a legtöbb étteremből hiányzik: a vasárnapi ebédeket idéző, családias hangulatot és az otthon ízeit felvonultató adagokat, ahol még a savanyúságot és a befőttet is ti választhatjátok ki a nagyszülők éléskamráját idéző polcokról. Nyáron érdemes az árnyas kerthelyiségben, a piros-fehér kockás terítővel feldíszített asztaloknál falatozni, ahol szinte megáll az idő.

1029 Budapest, Ördögárok utca 80. | Weboldal

Csók Bisztró

A Csók Bisztró a Hungarian Art & Business művészeti központ izgalmas villaépületében vár, ezzel egy vibráló, művészeti tér teszi teljessé a kulináris élvezeteket, a virágos, napernyőkkel borított terasz pedig igazi oázis a pesti betondzsungelben. Legyen szó egy gyors üzleti találkozóról, egy tárlatvezetés utáni kávéról, vagy a város legjobb reggeli élményéről, itt nem fogtok csalódni. Ha az igazi, ráérős budapesti életérzést keresitek, reggeltől délutánig elérhetők az ikonikus brunchfogások, mint az Eggs Benedict, a tökéletes, roppanós avokádós pirítós, vagy a közönségkedvenc Csók burger.

1062 Budapest, Andrássy út 112. | Weboldal

Kalóz Burger

A XVI. kerület felkapott helyének számít a Hermina Sport- és Szabadidőparknál található Kalóz Burger. A változatos kézműves hamburgereket, a roppanós hot dogokat, valamint a könnyed fitt tálakat és a kertvárosi miliőt árasztó teraszt elnézve ezen nem is tudunk csodálkozni. A burgerezőbe ráadásul naponta érkeznek a hazai alapanyagok, így mindig friss, minőségi ételek kerülnek az asztalotokra. Ha ránk hallgattok, koronázzátok meg a rendeléseteket a mennyei pohárdesszertek egyikével, ahol a klasszikus somlói és a tiramisu mellett egy almás-karamellás krém és egy málnás panna cotta is helyt kapott.

1162 Budapest, Szlovák út 142. | Weboldal

Tereza

Nemrég megtisztelő címmel gazdagodott a VI. kerület bohém urbánus kertje, hiszen hazánkban először a Tereza csapata vehette át a hiteles mexikói gasztronómiáért járó Sello M minősítést. A jelentős nemzetközi elismerés persze jól megérdemelt, hiszen a tradicionális receptek alapján készülő tacók, quesadillák és burritók azonnal Mexikóba repítenek majd titeket képzeletben – főleg, ha a főételeket leöblítitek a ház autentikus frozen margaritáival vagy egy korty tequilával. Az étteremben ráadásul mindig várnak titeket valamilyen különleges programmal, ami bármely hétköznapból valódi fiestát varázsol!

1065 Budapest, Nagymező utca 3. | Weboldal

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