A leglágyabb nyári desszert: Tejberizs vaníliás sárgabarackraguval (recept)

Ha valami könnyen elkészíthető, egyszerű desszertre vágytok, készítsétek el ezt a lágy tejberizst vaníliás sárgabarackraguval, ami garantáltan hűsítő felüdülést hoz a forró nyári napokon.

Fotó: Gál Melánia / Még több csodás süteményért látogassatok el a @gal.melike Instagram-oldalra!

Hozzávalók (4-6 főre)

A tejberizshez:

  • 150 g kerekszemű rizs
  • 200 ml víz
  • 650 ml tej
  • 100 g cukor
  • 3 cs. vaníliás cukor
  • 1 csipet só
  • 50 g vaj

A sárgabarackraguhoz:

  • 350 g sárgabarack
  • 60 g cukor
  • ½ citrom leve
  • ½ mk. őrölt fahéj
  • 3 szegfűszeg
  • ½ vaníliarúd magja

Elkészítés

  1. Első lépésként egy lábasban a rizst feltesszük főni a vízzel, a tejjel és a csipet sóval. Amikor már félig megfőtt a rizs, hozzáadjuk a cukrokat és puhára főzzük, végül a vajjal tovább krémesítjük.
  2. A tejberizst félretesszük hűlni, közben azonban néha keverjük át. Ha túlságosan beszívja a folyadékot egy kis tejjel tudjuk még lazítani.
  3. Ezután elkészítjük a sárgabarackragut, amihez a sárgabarackokat kis kockákra vágjuk és a felét feltesszük főni az összes többi hozzávalóval, majd puhára főzzük és botmixerrel homogén állagúra pürésítjük. Botmixerezés előtt ne felejtsük el kivenni belőle a szegfűszeget!
  4. A püréhez tesszük a maradék felkockázott barackdarabokat és pár perc alatt összefőzzük őket, majd félretesszük teljesen kihűlni. Ha túl sűrűnek érezzük, kis vízzel higíthatjuk.
  5. A hideg tejberizst kis poharakban tálaljuk és mindegyik tetejét befedjük a fűszeres barackraguval. Jó étvágyat kívánunk!

A receptet köszönjük Gál Melániának!

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