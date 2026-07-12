A leglágyabb nyári desszert: Tejberizs vaníliás sárgabarackraguval (recept)

Ha valami könnyen elkészíthető, egyszerű desszertre vágytok, készítsétek el ezt a lágy tejberizst vaníliás sárgabarackraguval, ami garantáltan hűsítő felüdülést hoz a forró nyári napokon.
Hozzávalók (4-6 főre)
A tejberizshez:
- 150 g kerekszemű rizs
- 200 ml víz
- 650 ml tej
- 100 g cukor
- 3 cs. vaníliás cukor
- 1 csipet só
- 50 g vaj
A sárgabarackraguhoz:
- 350 g sárgabarack
- 60 g cukor
- ½ citrom leve
- ½ mk. őrölt fahéj
- 3 szegfűszeg
- ½ vaníliarúd magja
Elkészítés
- Első lépésként egy lábasban a rizst feltesszük főni a vízzel, a tejjel és a csipet sóval. Amikor már félig megfőtt a rizs, hozzáadjuk a cukrokat és puhára főzzük, végül a vajjal tovább krémesítjük.
- A tejberizst félretesszük hűlni, közben azonban néha keverjük át. Ha túlságosan beszívja a folyadékot egy kis tejjel tudjuk még lazítani.
- Ezután elkészítjük a sárgabarackragut, amihez a sárgabarackokat kis kockákra vágjuk és a felét feltesszük főni az összes többi hozzávalóval, majd puhára főzzük és botmixerrel homogén állagúra pürésítjük. Botmixerezés előtt ne felejtsük el kivenni belőle a szegfűszeget!
- A püréhez tesszük a maradék felkockázott barackdarabokat és pár perc alatt összefőzzük őket, majd félretesszük teljesen kihűlni. Ha túl sűrűnek érezzük, kis vízzel higíthatjuk.
- A hideg tejberizst kis poharakban tálaljuk és mindegyik tetejét befedjük a fűszeres barackraguval. Jó étvágyat kívánunk!
A receptet köszönjük Gál Melániának!