Nyári receptek: 10 mennyei hűsítő sütemény a meleg napokra

Az egyszerű túró-barack kombót mi most egy kis csavarral dobtuk fel: a barackos túrógombóctorta ízvilága tökéletesen visszaadja a sokak által kedvelt túrógombóc ízélményét is.

Sokan nem is gondolnák, hogy a nyári esküvői szezon egyik örök klasszikusának milyen jót tesz, ha megbolondítjuk egy plusz réteggel, ehhez pedig a ribizliszezon közepén nem is választhatnánk jobb hozzávalót a kicsit savanykás, piros bogyós gyümölcsnél.

