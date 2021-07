Egyszerű, de nagyszerű: Meggyes-csokis minikuglóf (recept)

Könnyen elkészíthető, gyorsan kész van, szezonális, és nem mellesleg, isteni finom.

Leginkább ezekkel lehetne jellemezni a meggyes-csokis minikuglófot, amely a savanykás meggy és a csokoládé kombinációjával garantáltan elnyeri mindenki tetszését. A recept másik nagy előnye, hogy kedvetek és az otthoni felszerelés szerint személyre is szabhatjátok: a kuglófforma helyett tökéletesen elkészíthető muffinformában vagy tepsiben is. Az ízvilággal is érdemes kísérletezni, hiszen a szezontól függően más gyümölccsel is remekül működik: mi a meggyen kívül még az őszibarackot és a cseresznyét (esetleg ezeket vegyesen) ajánljuk, illetve ízlés szerint tehettek bele citromhéjat, narancshéjat vagy durvára tört diót is.

Hozzávalók (18 darabhoz)

2 db tojás

220 g tejföl

250 g rétesliszt

1 dl olaj

125 g kristálycukor

egy csipet só

fél csomag sütőpor

másfél csomag vaníliás cukor

100 g étcsokoládé

250 g meggy

A minikuglófok elkészítése

A sütőt előmelegítjük 165 fokra. Az étcsokoládét kis kockákra vágjuk, a meggyet pedig kimagozzuk. A tejfölt a tojásokkal habosra keverjük, ehhez pedig hozzáadjuk a cukrot, a sót és a vaníliás cukrot. Ebbe beleszitáljuk a sütőporral összekevert lisztet, és beleöntjük az olajat. A masszát homogén állagúra keverjük. Spatula segítségével beleforgatjuk a csokit és a meggyet. Szilikon minikuglófformába kanalazzuk a masszát, figyelve arra, hogy a forma ¾-ét töltsük csak meg. Az előmelegített sütőben kb. 25 perc alatt készre sütjük. A formában kihűtjük őket, majd kifordítjuk, és porcukorral megszórva tálaljuk.

Tipp: Amennyiben nem meggyszezonban készítitek el, befőttet is használhattok.

A receptet köszönjük Gál Melániának!