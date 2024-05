Gyors és egyszerű nyári finomság: Cseresznyés pite (recept)

Májusban kezdetét veszi a cseresznyeszezon, amikor a korai fajták már készen is állnak, hogy ínycsiklandó sütemény formájában okozzanak örömöt a család minden tagjának. Mivel ebből az élményből mi sem szerettünk volna kimaradni, készítettünk egy könnyed cseresznyés pitét, amelynek nemcsak az elkészítése gyors, de az elfogyasztása is.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool