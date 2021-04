A legfinomabb szezonális sütemény: Gyors és egyszerű epres-mascarponés rolád (recept)

Az áprilistól júliusig tartó eperszezont vétek nem kiélvezni, hiszen az édes bogyós gyümölcs nemcsak a nyár közeledtét jelzi, hanem számos jótékony hatása is van.

Nem sokan tudják, hogy az eper C-vitamintartalma magasabb a citroménál, ráadásul alacsony szénhidráttartalma miatt bátran és bőségesen fogyaszthatjuk. Mindemellett, jelentős szerepe van a szem egészségének megőrzésében is, hiszen a gyümölcsben található antioxidánsok csökkentik a szürke hályog kialakulásának esélyét. Továbbá, hozzájárul a koleszterinszint kordában tartásához, gyulladáscsökkentőként is jól funkcionál a benne lévő rostok pedig segítik az egészséges bélműködést. Az eper fogyasztásnak számos módja van: mi most egy extra finom, gyorsan és könnyen elkészíthető epres-mascarponés roládot ajánlunk, ami garantáltan elnyeri mindenki tetszését.

Hozzávalók

Piskótához

5 db tojás

100 g kristálycukor

100 g finomliszt

5 g sütőpor

egy csipet só

Sziruphoz

1 dl víz

1 evőkanál kristálycukor

narancslikőr (opcionális)

Krémhez

500 g mascarpone

250 g habtejszín

150 g porcukor

1 kisebb citrom leve és héja

5 g habfixáló

25 dkg nagyobb szemű eper

Elkészítés

Előmelegítjük a sütőt 170 fokra és egy nagy gáztepsi alját (kb 30×36 cm) kibéleljük sütőpapírral, majd elkezdjük a piskótát. Ehhez a tojásokat szétválasztjuk és a fehérjéket egy csipet sóval elkezdjük nagy fokozaton habbá verni. Amikor már kezd keményedni a hab, 3-4 részletben hozzáöntjük a kristálycukrot és kemény habot verünk belőle. Ehhez fakanállal vagy spatulával hozzákeverjük a tojássárgákat, majd ismét 3-4 részletben az átszitált sütőporral összekevert lisztet, és egyenletesre keverjük, figyelve arra, hogy ne essen össze a tésztánk. A tésztát egyenletesen eloszlatjuk a tepsin és kb 15 percig sütjük. Különösen figyeljünk arra, hogy ne szárítsuk túl, mert akkor a rolád készítésénél széttöredezhet! Míg sül a piskóta, lefőzzük a szirupot: ehhez 3-4 perc alatt összeforraljuk az 1 dl vizet és az 1 evőkanál kristálycukrot. Aki egy kis extra ízt szeretne a piskótájának, egy kis alkohollal (pl narancslikőrrel) is megbolondíthatja a szirupot. Amikor elkészült a piskóta, kihűtjük, majd megfordítjuk (így az addigi teteje lesz alul!) és levesszük róla a sütőpapírt. Annak érdekében, hogy szép és egyenletes téglalapot kapjunk, körbevágjuk a piskóta széleit. Amíg a piskóta pihen, elkészítjük a krémet. Ehhez egy nagy tálba összekeverjük az összes hozzávalót, majd habverővel kihabosítjuk őket, amíg sima krémállagot nem kapunk. Amennyiben túl folyékony lenne a krém, egy kis citromlével vagy habfixálóval tudjuk sűríteni. Az epreket megmossuk és eltávolítjuk a csumájukat. Egy ecset segítségével megkenjük a piskótát sziruppal és a krémet egyenletesen eloszlatjuk rajta. Az epreket a piskótánk felénk eső végétől kb 3 cm-re, oldalukra fektetve, egy sorban egymás mögé helyezzük. Amennyiben nem a képen látható mintát szeretnénk követni, hanem egyszerűsítenénk, az epreket vágjuk fel kockákra és szórjuk rá a krémre. A roládot a bejglihez hasonlóan tekerjük fel, majd minimum 1-2 óráig hűtőbe pihentessük, amíg teljesen összeáll. A rolád önmagában is tökéletes, de, ha mégis dekorálni szeretnénk, tehetünk rá friss gyümölcsöket, habcsókokat, tejszínhabot vagy készíthetünk rá marcipán és/vagy csokidíszeket is.

A receptet köszönjük Gál Melániának!