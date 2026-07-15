40+ fergeteges hétvégi program Budapesten és környékén – 2026. július 15-19.

Megannyi izgalmas hétvégi program vár rátok ezen a héten Budapesten és környékén, legyen szó kiállításról, sétáról, strandolásról, koncertről vagy moziról.

Többnapos hétvégi programok Budapesten és környékén

Városligeti Kertmozi: Mamma Mia 1-2. (2026. július 17., 18.)

Június 3. és július 31. között heti három alkalommal költöznek a filmek a százéves fák alá, ahol klasszikusok, romantikus kedvencek és családi filmek hozzák el a nyár egyik leghangulatosabb budapesti programját.

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További szuper kertmozik Budapesten:

Váci Világi Vigalom (2026. július 17-19.)

Háromnapos, ingyenes összművészeti fesztivál több helyszínen. Fellép többek közt a Wellhello, a Konyha és Caramell.

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GYURIII! – Kemény György életműkiállítása // Budapest Városháza (2026. augusztus 31-ig)

Budapest Új Városházi Galériájában tekinthető meg a GYURIII! – Kemény György életmű-kiállítás, amely a kortárs magyar képzőművészet egyik legsokoldalúbb alkotójának pályáját mutatja be egy igazán lebilincselő tárlat keretében. Kemény György Budapest vizuális kultúrájának meghatározó alakja, plakátjai évtizedeken át formálták a város arculatát, alkotásaival pedig számos nemzetközi díjat is elnyert. A retrospektív tárlat a plakátművészettől a pop-arton át a digitális absztrakcióig ívelő, folyamatosan megújuló életműbe ad betekintést, különleges hangsúlyt helyezve folyamatos stílusváltásaira.

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Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai // Koreai Kulturális Központ (2026. szeptember 4-ig)

Több mint 1400 selyemlámpás ragyogja be idén nyáron a Koreai Kulturális Központ kiállítóterét, ezzel is közelebb hozva hozzánk a távoli ország kultúráját. A Korea fényei – Csindzsu selyemlámpásai című tárlat Dél-Korea egyik legfontosabb kulturális városának különleges örökségét mutatja be, ahol évszázadok óta összefonódik a selyemkészítés hagyománya és a lebegő lámpások világa. A különleges fény- és térélményt nyújtó kiállítás egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és a kortárs koreai vizuális kultúrát.

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További szuper kiállítások Budapesten a nyárra:

Szerdai programok a fővárosban (2026. július 15.)

Borszerda // Magyar Nemzeti Galéria

Különleges fények, lenyűgöző panoráma és a képzőművészet legszebb remekművei fonódnak össze a Budavári Palota patinás falai között júliusban szerdánként. A Magyar Nemzeti Galéria közkedvelt Borszerda eseménysorozatán exkluzív tárlatvezetések, inspiráló előadások és élő zenei koncertek várják a látogatókat az esti órákban. A kulturális feltöltődést finom borok kóstolása teszi teljessé, így a csillagos ég alatt, egy pohárral a kézben merülhettek el a hazai és nemzetközi művészet lenyűgöző világában.

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Jókai téri esték: Így kávéztak ők

Nyáry Krisztián író és irodalomtörténész, valamint Máthé Zsolt színművész hangulatos estjén a magyar kávéházi kultúra világába nyerünk betekintést Csokonaitól Csoóri Sándorig. Július 15-én szó esik alkotókról, vitákról, mindennapokról és legendás helyekről, miközben az írók híres sorai is elhangoznak.

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DOME_LIVE 039 A Vasarely-hatás // Zene Háza

A digitális művészet és az optikai illúziók lenyűgöző fúziója kel életre a Magyar Zene Háza Hangdómjának kupolája alatt július 15-én. A különleges audiovizuális tárlaton Victor Vasarely geometrikus formavilága és az op-art mozgásélménye elevenedik meg a legmodernebb 360 fokos vetítési technológiának köszönhetően.

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Candle Lake koncert a Városligeti-tónál: Kiss Tibi és az Aranyakkord

Júliusban különleges esti koncertélmény vár titeket Vajdahunyad várának lábánál: a Candle Lake előadásain több ezer úszó gyertya lepi el a Városligeti-tavat, miközben a tó közepén felépített színpadon élő zene szól. Ezen a héten Kiss Tibi és az Aranyakkord teremt csodás hangulatot.

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Budapesti programok csütörtökön (2026. július 16.)

Baba–szülő jóga a múzeumban // Múzeumkert

Különleges és feltöltő délelőtti programra várja a legkisebbeket és szüleiket július 16-án a Magyar Nemzeti Múzeum. Maximum 2 éves korú babák és kísérőik együtt mozoghatnak a friss levegőn, a fák hűs árnyékában. A közös, harmonizáló jógaórát követően a résztvevők az intézmény állandó kiállításait is megtekinthetik, így a testi felfrissülés egy kellemes kulturális élménnyel válik teljessé.

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Múzeumi hűsölő // Szépművészeti Múzeum

Tartalmas délelőtti programokkal várja a vakációzó általános iskolásokat a hűs Szépművészeti Múzeum. A nyári szünetben megrendezett alkalmak során a gyerekek és kísérőik interaktív, játékos formában fedezhetik fel a múzeum rejtett kincseit és történeteit a falak hűvösében. A kreatív feladatokkal színesített családi kaland tökéletes menedéket nyújt a kánikula elől, miközben észrevétlenül, élményekkel teli módon hozza közelebb a kultúrát a legfiatalabb generációhoz.

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Tér–Zene koncert a Kossuth téren: Gubás Gabi és zenekara

Minden alkalommal más és más stílusú dallamok töltik meg a nemzet főterét a nyári csütörtök délutánokon, ahol a minőségi kultúra mindenki számára szabadon elérhetővé válik. Az Országház előtt megrendezett Tér–Zene koncertsorozat a Kossuth téren ingyenes szabadtéri előadásokkal várja a zenerajongókat és a járókelőket. A lenyűgöző építészeti környezetben felcsendülő hangok tökéletes kulturális kikapcsolódást és igazi feltöltődést ígérnek a délutáni korzózás mellé.

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Zenés estek a Ferenc téren: Helka

Július elejétől egészen augusztus 6-ig minden csütörtökön zenétől lesz hangos a IX. kerület szívében található Ferenc tér. Az ingyenesen látogatható rendezvénysorozaton most csütörtökön Helka szólóprodukcióját hallhatjátok.

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6Szóljon: Budapest Ragtime Band // Hunyadi tér

Az Eötvös10 idén nyáron is gondoskodik róla, hogy zene költözzön Terézvárosba: visszatér a 6Szóljon, a VI. kerület imádott nyári koncertsorozata. Az ingyenes programkavalkád mindenki számára tartogat izgalmakat, hiszen a Hunyadi téren ezúttal is a műfaji sokszínűség kerül a középpontba. Július 16-án a Budapest Ragtime Band koncertjét élvezhetitek a Hunyadi tér árnyas fái alatt hűsölve.

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A Stand-up Budapest a Bike Maffia Farmon

Van az a nevetés, amitől másnap is fáj az arcod. Július 16-án, csütörtökön a Stand-up Budapest érkezik a Bike Maffia Farmra, ahol az arcizmokat a legkevésbé sem kímélik majd a poénok. A nevetés, a nyáresti hangulat és a jó sztorik mellől természetesen a frissítők sem maradnak majd el.

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Tóparti salsa // Városligeti Műjégpálya és Csónakázótó

Karibi ritmusok és fülbemászó dallamok költöznek a főváros zöld oázisának szívébe júliusban. A Vajdahunyad vára mellett, közvetlenül a vízparton megrendezett eseményen a pezsgő salsa, bachata és kizomba dallamokra mozdulhat együtt a város a csillagos ég alatt. Akár profi táncosok vagytok, akár most ismerkedtek a lépésekkel, lenyűgöző háttérben és nyitott közösségben vehettek részt a salsa oktatáson, majd pedig a partin.

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Valami Swing Quartet a MITZI teraszán

Csütörtök esténként swing lengi be a MITZI teraszát, és jobbnál jobb koktélok, nyár ihlette fogások mellől szippanthatjátok be a Bartók Béla út hamisítatlan hangulatát. A Valami Swing Quartet 19 órás kezdettel alapozza meg az estét – ha nem szeretnétek lemaradni, érdemes lesz asztalt foglalni!

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Budapesti programok pénteken (2026. július 17.)

Aligvárom – Fröccsterasz a Kincsem Udvarházban // Göd

Július 17-én a gödi Kincsem Udvarház hangulatos udvara fröccsterasszá alakul, ahol a Nyakas Borkocsival és élő zenével várnak titeket egy felejthetetlen kikapcsolódásra.

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Bakáts Péntek: Hangácsi Márton // Ferencváros

A péntek esték sem fognak eseménytelenül telni Ferencvárosban, hiszen egész júliusban ingyenes koncertekkel telik meg a Bakáts tér. A programsorozatban ezen a pénteken Hangácsi Márton produkcióját csíphetitek el.

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A sorozat további koncertjei:

Hollán Jazz Street: Dely Viktória & Négyessy Barnabás Duo

A Budapest Jazz Club és a KULT13 együttműködésének köszönhetően a hónap során a Bartók Konzervatórium és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jelenlegi és volt diákjainak fellépéseit hallgathatjátok meg a hangulatos Hollán Ernő sétálóutcán andalogva. A két órán át tartó koncertek péntekenként, 18 órakor kezdődnek.

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AUFESZT // Angyalföld

Harmadik alkalommal vár titeket az Angyalföldi Utcazenei Fesztivál, vagyis az AUFESZT. A július 17-én megrendezésre kerülő, ingyenes rendezvénysorozaton a Második vallomás, Dörnyei Szabolcs, valamint Stepa Erika és Rácsai Mátyás fellépéseit hallgathatjátok meg, kedvencetekre pedig szavazhattok is!

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Krasznahorkai Laci // Füles

Krasznahorkai Laci, az Újhold versmegzenésítő együttes frontembere adja elő a saját megzenésítésű klasszikus és kortárs költők verseit modern felfogásban. Valamint régebbi zenekarában írt saját szövegeit és dalait.

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Szombati programok Budapesten és környékén (2026. július 18.)

Ingyenes szabadtéri edzések Zuglóban // Mogyoródi úti sportpálya

Idén is folytatódnak az ingyenes közösségi edzések Zuglóban. Az augusztus 8-ig tartó programsorozat keretében szombatonként 9 órától várják a sportolni vágyókat a Mogyoródi úti sportpályán. A változatos, dinamikus edzések gyakorlatai úgy vannak felépítve, hogy edzettségi szinttől függetlenül bárkinek legyen lehetősége bekapcsolódni a közös munkába. Nektek csak a kényelmes edzőruhát és a jógamatracot kell magatokkal hoznotok, hogy energiával telien indíthassátok a hétvégéteket.

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A Gyűrűk Ura-maraton // Bem Mozi

Indulj egy felejthetetlen utazásra Középföldére Budapest egyik leghangulatosabb mozitermében! Július 18-án a rajongók újra nagyvásznon, lenyűgöző képi- és hangvilággal élhetik át J.R.R. Tolkien legendás trilógiáját, egymás után. Készüljetek egy egész napos, feszített tempójú, nosztalgikus moziélményre, ahol a leglelkesebb rajongók társaságában kelnek életre a filmtörténet ikonikus csatái és pillanatai.

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Egy strandolás is szuper hétvégi program lehet:

Művésztelep 100 – tárlatvezetés // MűvészetMalom, Szentendre

Ismerjétek meg a Régi Művésztelep történetét, alapítóit és a kortárs művészetre gyakorolt hatását.

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Tekerj a Valyo RakPartON!

Idén nyáron is autómentes pihenőparkká alakult az id. Antall József rakpart, ahol a Valyo jóvoltából pezsgő közösségi élet és izgalmas programok várják a látogatókat. A Lánchíd és a Parlament közötti grundon július 18-án, 18 órától a szabad ég alatt próbálhatjátok ki a látványos és pörgős teremkerékpározást. A hangulatos spinning edzésen energikus zenék ritmusára tekerhettek, ami tökéletes lehetőséget nyújt a stressz levezetésére és az állóképesség fejlesztésére. Az izzasztó nyáresti kihíváson való részvétel teljesen ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.

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#borozzOtt – Bor és jazz a hegyen // Lingvay Pincészet, Vác

Július 18-án a Kapuvári Éva Trió látogat el a Törökhegyre. Jazz feldolgozások, improvizációk enyhítik a júliusi forróságot.

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TILOS a Kanyarban // Kertünk bár és kilátó, Vác

2 lemezjátszó, 1 keverő, 1 mikrofon, tiszta hip hop, rap és semmi sallang. A lemezjátszók mögött a hazai drum and bass kultúra és a Tilos Rádió alapköve, Longman. A mikrofonnál pedig Tink (Mulató Aztékok, Slow Village) szórja a rímeket.

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Charles Bukowski: A semmitől délre – könyvbemutató // Textilgyár

Bő 15 év után újra megjelent Pritz Péter fordításában Charles Bukowski: A semmitől délre című zseniális novelláskötetének javított kiadása, melyet július 18-án a Textilgyárban mutat be, Nagy Katica, Porogi Ádám, valamint a fordító, Pritz Péter.

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Pablo Reyes (A Gipsy Kings egykori alapító tagja) és Fiesta Nagykoncert // Barba Negra

A latin zenék tüzes ritmusai költöznek a budapesti éjszakába július 18-án, amikor a Barba Negra színpadára lép a legendás Gipsy Kings egykori alapító tagja, Pablo Reyes és saját zenekara. A felejthetetlen, mediterrán hangulatot a hazai latin pop koronázatlan királyai, a fennállásuk 25. évfordulóját ünneplő Fiesta alapozza meg.

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PUF // Kobuci

A 80-as években alakult Pál Utcai Fiúk, Magyarország egyik legrégebben játszó alternatív rock zenekara. Népszerűségüket talán annak is köszönhetik hogy megalakulásuk óta folyamatosan koncerteznek, túl az 1500. koncerten még mindig arra vágynak, hogy minél többször tudjanak találkozni a közönségükkel.

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Vasárnapi programok Budapesten és környékén (2026. július 19.)

Városi kódfejtés – vezetett séta

Ha igazi városi detektívnek tartod magad, ez a séta neked szól, hiszen 2,5 órányi színtiszta nyomozásba ugorhatsz fejest. A város egyik legelegánsabb útján sétálva fény derül majd arra, hogy a némaságra ítélt kőszobrok, a gazdag díszítőfestések, mind-mind az egykori úri világról mesélnek.

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Ha családi programot kerestek Budapesten:

Keménykalap és krumpliorr // Bem Mozi

Majomlopás, detektívet játszó kiskamaszok, és Bagaméri, aki a fagylaltját maga méri. Ikonikus figurák és szállóigévé vált mondatok a legnépszerűbb magyar ifjúsági filmben.

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Nyáresti koncert a Szent István parkban: Hámori Gabriella és Kollár Klemencz László estje

Újlipótvárosban, a Szent István parkban több vasárnap este is mesés dallamok csendülnek fel, hála a nyáresti koncerteknek, melyeket díjmentesen élvezhettek. A héten Hámori Gabriella és Kollár Klemencz László estje csempész frissítő muzsikát a nyárestébe. Az esemény este 7 órakor veszi kezdetét – tökéletes alkalom, hogy feltöltődhessetek az előttetek álló hétre.

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VB-meccsvetítés a Dürerben – döntő // Dürer Kert (2026. július 19.)

Szurkoljatok a nyári futball-világbajnokság legizgalmasabb összecsapásán, közvetlenül a Duna-part közelében! Július 19-én, vasárnap este a Dürer Kert hatalmas kerthelyisége ad otthont a hivatalos vb-meccsvetítésnek. A szabadtéri óriáskivetítő előtt jéghideg sörökkel, foodtruckok ínycsiklandó kínálatával és igazi stadionhangulattal várják a régi és új szurkolókat.

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További szuper meccsnézős helyek: