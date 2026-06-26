Szurkolás felsőfokon: 9 meccsnézős hely Budapesten, ahol követhetitek a 2026-os foci-vb-t

A foci-vb heteire Budapest számos vendéglátóhelye készül óriáskivetítőkkel, különleges ajánlatokkal és természetesen utánozhatatlan szurkolói hangulattal. Ha nem otthon néznétek a mérkőzéseket, mutatjuk, hova érdemes asztalt foglalni Budapesten!

Treffort Kert

A Múzeum körút szomszédságában, a belváros szívében, mégis baráti környezetben vár benneteket a Treffort Kert a foci-vb teljes ideje alatt. A hatalmas LED-falnak köszönhetően minden mérkőzést kiváló minőségben követhettek nyomon, így egyetlen gólról, bravúros védésről vagy sorsdöntő pillanatról sem maradtok majd le. A stadionokat idéző hangulat elengedhetetlen kellékei, a hűsítő italok sem maradnak el. A meccsek mellett rengeteg kísérőprogrammal is várnak benneteket, többek között cornhole, csocsó, beerpong, multibeerpong, óriás ki nevet a végén, és gombfoci is lesz. Nem utolsósorban, izgalmas nyereményjátékokkal és speciális VB-s italcsomagokkal is készülnek a szervezők. A nagy érdeklődés miatt érdemes előre asztalt foglalnotok, hiszen a helyek gyorsan betelnek.

1088 Budapest, Múzeum körút 4. | Weboldal

Vapiano

Ha a meccsnézést egy jó pizzával és hideg sörrel toldanátok meg, irány a Vapiano Vörösmarty téri étterme, ahol a foci-vb teljes ideje alatt kivetítő várja a szurkolókat. A teraszon igazi meccshangulatban követhetitek az összecsapásokat, de rossz idő esetén sem kell aggódnotok, hiszen beltéren is lesz közvetítés. Az élményt tovább fokozza, hogy idén már minden Vapiano-pizza kovászos tésztával készül, így a mérkőzések mellé a megszokott kedvencek is új szintre lépnek. Ráadásul, ha foglalással érkeztek, egy focilabdát is kaptok ajándékba!

1051 Budapest, Vörösmarty tér 3. | Weboldal

Akvárium Klub

Az egész világ újra focilázban ég, és természetesen a belváros szíve, az Akvárium Klub sem maradhat ki a világbajnoki hangulatból. Az Erzsébet téren 2026. június 12. és július 19. között ismét szurkolói terasz vár benneteket, ahol az összes mérkőzést egy hatalmas LED-falon követhetitek nyomon. A belépés ingyenes, a vb-hangulatról pedig jéghideg italok, frissítők, finom fogások és rengeteg ülőhely gondoskodik. Mivel asztalfoglalásra nincs lehetőség, érdemes időben érkezni, hogy biztosan legyen helyetek a legizgalmasabb meccsekre.

1051 Budapest, Erzsébet tér 12. | Weboldal

Tereza

Ha a meccsnézést egy kis mexikói életérzéssel fűszereznétek meg, a Tereza a tökéletes választás. Különösen idén, amikor a világbajnokságnak többek között Mexikó ad otthont, történelmet írva azzal, hogy harmadszor is rendez mérkőzéseket a torna során. A hangulatos étteremben az összes, európai idő szerint elérhető meccset nagy képernyőn követhetitek, miközben a vb-re összeállított étel- és italajánlatok gondoskodnak a teljes élményről.

1065 Budapest, Nagymező utca 3. | Weboldal

Pasarét Bisztró

A Pasarét Bisztró hangulatos kerthelyisége a foci-vb idején is remek találkozóhely a szurkolóknak. A mérkőzéseket kellemes, zöld környezetben követhetitek nyomon, miközben finom ételek és jéghideg italok teszik teljessé az élményt. Akár egy kiadós vacsorára ülnétek be a meccs előtt, akár csak egy sörrel a kézben drukkolnátok a kedvenc csapatotoknak, jó helyen jártok!

1026 Budapest, Pasaréti út 100. | Weboldal

Dürer Kert

Ha a meccseket lazább, fesztiválhangulatú környezetben néznétek, a Dürer Kert idén is remek választás. A Kopaszi-gát szomszédságában található helyszínen hideg sörök, kényelmes fotelek és barátságos közösség vár benneteket, miközben együtt izgulhatjátok végig a világbajnokság legfontosabb összecsapásait. A közvetítések a hangulatos Fotelbárban lesznek, amelynek befogadóképessége korlátozott, ezért érdemes időben érkeznetek, hogy biztosan legyen helyetek, hiszen a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.

1117 Budapest, Öböl utca 1. | Weboldal

Új Budai Parkszínpad

A Feneketlen-tó partján fekvő Új Budai Parkszínpad nyáron önmagában is kedvelt találkozóhely, a foci-vb idején pedig igazi szurkolói bázissá alakul. A hatalmas kivetítő előtt együtt élhetitek át a torna legnagyobb pillanatait, miközben a tóparti környezet és a laza nyári atmoszféra egészen különleges hátteret ad a meccseknek. Ha a zsúfolt sportbárok helyett inkább szabadtéren, kellemes környezetben drukkolnátok, ezt a helyet érdemes felírni a listátokra.

1113 Budapest, Edömér utca | Facebook

Textilgyár

Ha egy kevésbé megszokott helyszínen követnétek a foci-vb mérkőzéseit, vegyétek célba az óbudai Textilgyárat. A 2024-ben megnyílt közösségi és kulturális tér gyorsan a város alternatív kedvence lett: romkocsmás hangulat, laza közeg és izgalmas programok jellemzik. A világbajnokság idején a meccsek is helyet kapnak a kínálatban, így egy különleges atmoszférájú környezetben drukkolhattok kedvenc csapatotoknak, távol a belvárosi nyüzsgéstől.

1036 Budapest, Fényes Adolf utca 23. | Facebook

Kopaszikert

Ha a szurkolást inkább a vízpart közelében képzelitek el, mint egy zsúfolt sportbárban, irány a Kopaszikert! A Duna-parti oázis a világbajnokság heteire szabadtéri futballközponttá alakul, ahol óriáskivetítőn követhetitek a legnagyobb rangadókat, miközben street food finomságok és jéghideg italok gondoskodnak a meccsnapi hangulatról.

1117 Budapest, Kopaszi gát 6-8. | Facebook

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