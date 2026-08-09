Bűbájos miniskanzen vonultatja fel a Dunántúl építészeti kincseit egy eldugott településen

Komárom-Esztergom megye tele van bakancslistás úti célokkal, ezúttal pedig egy olyan látnivalót ajánlunk figyelmetekbe, mely rendhagyó módon tárja elétek a Dunántúl népi építészetét.

Fotó: Setéth Fazekas Hajnalka

Ászár igazi kis ékszerdobozként, a Bakony északi kapujában várja a népművészet iránt érdeklődő kirándulókat. A település Budapesttől kevesebb, mint másfél órás autóútra található, neve pedig bizonyára ismerősen cseng a borok szerelmeseinek, hiszen a híres Ászár-Neszmélyi borvidék részeként évszázadok óta folytatnak szőlőművelést a környéken.

Bár egymást érik a szebbnél szebb látnivalók, talán nem túlzás, ha azt mondjuk, a legnépszerűbb mind közül az ászári Mini Skanzen, mely a Tájház mellett kapott helyet.

Fotó: Setéth Fazekas Hajnalka

A különleges „falucska” nem kevesebb, mint 22 épület kicsinyített, méretarányos másával idézi meg a Dunántúl népi építészetét, úgy, hogy minden házikó egy adott időszak jellegzetességeit, építészeti stílusát mutatja be. Közel 1500 négyzetméteren, zöldterületen elevenedik meg a település múltja – megannyi lakóépülettel, szélmalommal, műhellyel, iskolával és templommal.

Fotó: Setéth Fazekas Hajnalka

A miniskanzen a szomszédos település, Ete egykori polgármesterének a munkája, és 2011-es átadása óta már megannyi érdeklődőt csábított Ászárra. Ha még nem tettétek, itt az idő, hogy ti is felfedezzétek – utána pedig nézzetek be a szomszédos Tájházba és a Jászai Mari Emlékházba is!

Fotó: Setéth Fazekas Hajnalka

Amennyiben a nyári időszakban látogatnátok el az ászári Mini Skanzenbe, érkezés előtt érdemes telefonon bejelentkezni az itt található elérhetőségek egyikén. Ellenkező esetben a helyszínen kihelyezett telefonszámot szükséges hívni, majd 10 percen belül meg is nyitják számotokra a miniskanzent. Keddtől péntekig 12 és 18, szombatonként 10 és 18, vasárnaponként pedig 14 és 18 óra között várnak benneteket.

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Még több fotó az ászári Mini Skanzenről:

Fotó: Setéth Fazekas Hajnalka
Fotó: Setéth Fazekas Hajnalka
Fotó: Setéth Fazekas Hajnalka
Fotó: Setéth Fazekas Hajnalka
Fotó: Setéth Fazekas Hajnalka
Fotó: Setéth Fazekas Hajnalka
Fotó: Setéth Fazekas Hajnalka

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