Ingyenes klasszikus zenei koncertek töltik meg muzsikával a balatoni nyárestéket

Tizenkettedik alkalommal tér vissza a Klassz a pARTon! Fesztivál, amely 2026. július 2. és augusztus 3. között ismét különleges vízparti koncerthelyszíneken várja a közönséget.

Az Érdi Tamás zongoraművész kezdeményezésére indult fesztivál célja, hogy a klasszikus zene élménye a Balaton partjának egyedi hangulatában, közvetlen és mindenki számára elérhető formában szólaljon meg. Az elmúlt tizenkét év során a rendezvénysorozat a nyári kulturális élet egyik meghatározó eseményévé vált, ahol a neves művészek mellett a klasszikus zenei élet feltörekvő tehetségei is bemutatkozhatnak.

A fesztivál egyik legfontosabb értéke a mindenki számára nyitott, ingyenes részvétel, amelynek köszönhetően a magas színvonalú klasszikus zene minél szélesebb közönséghez juthat el, megszólítva ezzel új hallgatói rétegeket. Emellett kiemelt szerepet kap a fiatal művészek támogatása és bemutatkozási lehetőségeik biztosítása is.

A XII. Klassz a pARTon! Fesztivál szeretettel vár minden érdeklődőt a Balaton és Tata vízparti helyszínein: Balatonakarattyán, Balatonalmádiban, Balatonfüreden, Tihanyban, Dörgicsén, Gyulakeszin, Balatonszemesen, Balatonszárszón, Balatonbogláron, Balatonkeresztúron és Tatán.

Bővebb információt ide kattintva, a fesztivál weboldalán találtok.

A Klassz a pARTon! Fesztivál 2026-os programja

2026. július 2., 19 óra – Balatonakarattya, Rákóczi park, Körszínpad

Érdi Tamás zongoraművész koncertje

2026. július 4., 19 óra – Tata, Esterházy-kastély kertje

Hangoskodó – családi operabeavató program Banai Sára, Keszei Bori, Beeri Benjamin, Kendi Lajos operaénekesekkel

2026. július 5. – Tata, Esterházy-kastély kertje

11 óra: RáHangoló – gyermekprogram Ocskay Gabriellával

19 óra: Lakatos György fagottművész és tanítványainak koncertje

2026. július 8., 19 óra – Balatonkeresztúr, Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplom

Illés Eszter fuvolaművész – Illés-Szabó Helka hárfás növendék koncertje

2026. július 11., 20 óra – Balatonalmádi, Szent Erzsébet liget

Érdi Tamás zongoraművész koncertje

2026. július 14., 19 óra – Balatonszárszó, Központi Strand

A Setup Együttes koncertje

2026. július 15., 19 óra – Balatonszárszó, Központi Strand

A Cimbora Együttes gyermekprogramja

2026. július 16., 20 óra – Balatonfüred, Vaszary Villa kertje

Koppándy Jenő, Detvay M. Marcella hegedűművészek, Rudolf András brácsaművész, Tomasz Máté gordonkaművész, Érdi Tamás zongoraművész koncertje

2026. július 17., 20 óra – Balatonfüred, Vaszary Villa kertje

In Medias Brass koncertje

2026. július 17., 20:30 – Tihany, Apátsági templom

Vigh Andrea hárfaművész koncertje

2026. július 18., 20:30 – Tihany, Apátsági templom

Görög Sisters zongoraduó koncertje

2026. július 19., 20:30 – Tihany, Apátsági templom

Érdi Tamás zongoraművész koncertje

2026. július 23., 20 óra – Balatonboglár, Platán Strand-Hajókikötő, a Csavargőzös Múzeumhajónál (esőnap: 2026. július 24.)

Érdi Tamás zongoraművész koncertje

2026. július 24. – Gyulakeszi, Csigó Malom, Stílus Galéria

17:30 – Mesélő kastélyok – könyvbemutató

Közreműködik: Podhorányi Zsolt, Korhecz Imola, Podhorányi Marcell

19 óra: Ruth Vida Mónika zongoraművész koncertje

2026. július 27., 19 óra – Balatonkeresztúr, Szent Kereszt Felmagasztalása Plébániatemplom

Sárközi Rózsa (hegedű), Balázs Réka (zongora), Podhorányi Marcell (gitár) koncertje

2026. július 30., 19 óra – Balatonszemes, Páduai Szent Antal-templom

Sárközi Rózsa (hegedű), Balázs Réka (zongora), Podhorányi Marcell (gitár) koncertje

2026. augusztus 2., 19 óra – Dörgicse, Landhaus Dörgicse

Csalog Gábor zongoraművész, Varga Oszkár hegedűművész koncertje

2026. augusztus 3., 19 óra – Dörgicse, Landhaus Dörgicse

Égi Cimboráink – gyertyafényes emlékkoncert

Érdi Tamás zongoraművész és barátai emlékeznek Kocsis Zoltánra, Vásáry Tamásra és Sebő Ferencre

A fesztivál ingyenességét a Szerencsejáték Zrt. és a MOL Új Európa Alapítvány támogatása biztosítja.

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