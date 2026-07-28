Nem mindennapi elismeréssel gazdagodott a mexikói konyha budapesti fellegvára

Újabb rangos szakmai elismeréssel gazdagodott a budapesti TODO Mexican Kitchen: a Gault&Millau egy toque-os minősítése és az EDIDA Hungary „Az év enteriőrje – nyilvános tér” díja után ezúttal a mexikói állam hivatalos gasztronómiai minősítését, a SELLO M tanúsítványt is kiérdemelte.

A SELLO M olyan nemzetközi minősítési rendszer, amelyet a Mexikói Gasztronómiai Akadémia és a Mexikói Külügyminisztérium hozott létre azzal a céllal, hogy világszerte elismerje azokat a Mexikón kívül működő éttermeket, amelyek hitelesen képviselik az ország gazdag kulináris hagyományait. A minősítés nem csupán az ételek minőségét értékeli, hanem az autentikus alapanyaghasználatot, a tradicionális technológiák alkalmazását és a kulturális hitelességet is.

A TODO Mexican Kitchen indulása óta arra törekszik, hogy a mexikói gasztronómiát a jól ismert sztereotípiákon túl mutassa be a hazai közönségnek. Az étteremben a tortillák frissen, nixtamalizált kukoricából készülnek, a fogások hagyományos mexikói konyhatechnológiákra épülnek, miközben az alapanyagok kiválasztásánál a fenntarthatóság is fontos szerepet kap.

A SELLO M megszerzése azért is különleges, mert a minősítési folyamat során a Mexikói Gasztronómiai Akadémia szakértői és a mexikói külképviseletek közösen vizsgálják az éttermek szakmai koncepcióját, működését és kulturális hitelességét. Az elismerés így nem egyszerű díj, hanem egyfajta garancia arra, hogy a vendéglátóhely valóban hűen közvetíti a mexikói konyha értékeit.

A nem mindennapi elismeréssel díjazott étterem széles kínálatát ide kattintva, a TODO Mexican Kitchen weboldalán találjátok.

Ha kerthelyiségekben falatoznátok:

Kiemelt kép: TODO Mexican Kitchen