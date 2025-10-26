Halhatatlan festőóriások előtt tisztelegnek Budapest legjobb mexikói éttermében

A TODO Mexican Kitchen a Mexikói Nagykövetséggel közösen állít ofrendát Frida Kahlo és Diego Rivera tiszteletére halottak napja alkalmából. November 1-jén a jelmezbe öltözött vendégekre meglepetés is vár. (x)

Az európai kultúrkörhöz képest egészen más hangulatban telik a Día de Muertos, azaz a halottak napja Mexikóban, ahol az emberek színes és örömteli ünnepet ülnek az elhunyt hozzátartózókkal való „találkozás” alkalmából.

A TODO Mexican Kitchennek köszönhetően idén egy kicsit mi is belekóstolhatunk ebbe a légkörbe. Az étterem a Mexikói Egyesült Államok Nagykövetségével közösen ofrendát – hagyományos mexikói halotti oltárt – állít, amellyel két nemzeti festőóriás, Frida Kahlo és Diego Rivera emléke előtt tiszteleg.

Az oltár október 29-től tekinthető meg a TODO-ban, ahol Keve Márton és csapata erre az időszakra különleges menüvel is készül, a mexikói kultúra és gasztronómia ünnepéhez kapcsolódva. A Día de Muertos, azaz a halottak napja alkalmából november 1-jén a TODO jelmezbe öltözött vendégeinek tequilával és mexikói forró csokoládéval kedveskedik.

Születésnapot is ünnepel a TODO

Mexikó legismertebb ünnepe egyben az étterem első születésnapját is jelenti. A TODO mindössze egy év alatt olyan elismeréseket tudhat magáénak, mint a Gault & Millau 12,5 pontja és szakácssapkája, valamint az ELLE Decoration International Design Award hazai díja Az év enteriőrje: nyilvános tér kategóriában.

A közös ofrenda a TODO és a Mexikói Nagykövetség együttműködésének szimbóluma, amely méltó módon hozza közelebb a mexikói hagyományokat a budapesti közönséghez.

