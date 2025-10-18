6 pompás almáskert az országban, ahol magatok szedhetitek az ősz kedvenc gyümölcsét

Nincs is mókásabb program, mint almavadászatra indulni és jól megpakolni a kosarakat az őszi csemegével! Mutatjuk, merre induljatok, ha szedd magad almaakció után néznétek októberben.

Horváth Mezőgazdaság, Fertőd

Még javában roskadoznak a fák Fertődön, a Horváth családi gazdaság csodás termései csak arra várnak, hogy hazavigyétek őket – ezt akár már holnap is megtehetitek! Kövessétek a gyümölcsös Facebook-oldalát, ahol naprakész információkat találhattok a szuper programmal kapcsolatban.

9431 Fertőd, Hodály-major | Facebook

Venyim Gyümölcse Közösségi Kert, Nagyvenyim

A nagyvenyimi kis kertészet hétvégente nyitja meg kapuit, hogy feltankolhassatok a vitaminbombából. Érdemes követni a Fejér vármegyei gyümölcsös Facebook-oldalát, itt osztják meg ugyanis az aktuális információkat nyitvatartásukkal kapcsolatban.

2421 Nagyvenyim, Venyim Gyümölcse major 1. | Facebook

Dolina Gyümölcs, Pomáz

Pomáz gyümölcsösvölgye szerdától vasárnapig, 8 és 18 óra között vár mindenkit, aki maga szedné az almát – legyen szó Idared, Jonathán, Jonagold, Golden Delicious, Charden vagy Granny Smith fajtáról.

2013 Pomáz, Dolinai út | Facebook

Győri Gyümölcsös, Mozsgó

Szigetvártól 8 km-re, mozsgói gazdaságában kínálja portékáját a Győri család. Nyitvatartásuk előzetes időpontegyeztetés szerint alakul, általában hétvégén, előreláthatólag november végéig. Indulás előtt mindenképp keressétek Győri Sándort a +36 30/539-2213-as telefonszámon!

7932 Mozsgó, a 67-es út mellett

Gyümölcsvásár Móron

Előreláthatólag október végéig szedhetitek a mosolygó gyümölcsöt a Korona-hegyi almaültetvénynél Móron, hétfőtől szombatig. Fontos tudnotok, hogy az idei termés még zamatosabb, mint valaha!

8060 Mór, Major út 3. | Facebook

Borbás Kert, Gárdony

Gárdonyban szorgos munkátok gyümölcse birsalmával megtöltött kosár lesz. A Borbás Kertben holnap is lesz lehetőség a szedésre, ha saját kezűleg készítenétek birsalmasajtot vagy -lekvárt – a család legnagyobb örömére. Kövessétek a kert Facebook-oldalát a legfrissebb információkért!

2484 Gárdony | Facebook

Az édesszájúak szuper őszi sütireceptek közül is csemegézhetnek: