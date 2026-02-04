13 vintage és retró vásár Budapesten és környékén februári kincskereséshez

Idén februárban sem maradunk vintage és retró vásárok, bolhapiacok és börzék nélkül Budapesten és környékén. Ha szombatonként és vasárnaponként pezsdítő programra vágytok, válogassatok kedvetekre előbb a vásárok, majd pedig az új otthonra váró kincsek között!

VI. Társasjáték Cserebere és Vásár a Cinkelt kockában (2026. február 7.)

Február 7-én hatodik alkalmához érkezik a 2026-os év első Társasjáték Cserebere és Vására. A Cinkelt kocka társasjátékboltban ezúttal is az új gazdára váró, megunt, de kiváló állapotnak örvendő társasjátékoké lesz a főszerep, a sikeres eladást vagy vételt pedig akár egy csésze kávéval is megünnepelhetitek.

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula (2026. február 7., 21.)

A sufniban talált holmikkal kiegészített Gardrób Közösségi Vásár februárban két alkalommal is beköltözik az ELTE Gömb Aulába. Február 7-én és 21-én a legjobb ruhák, cipők, táskák és kiegészítők mellett régi tárgyakra, kacatokra és könyvekre egyaránt lesz lehetőségetek lecsapni. Ne feledjétek, a földszinten a ruháké, az emeleten a régi kincseké lesz a főszerep.

Régiségvásár // Esztergomi Piac (2026. február 8.)

Az antikvitások, régiségek szerelmeseinek február 8-án érdemes lesz Esztergom felé venni az irányt. Ezen a februári napon ugyanis az Esztergomi Piac történetekkel teli régi festményekkel, porcelánokkal, bútorokkal, bakelitlemezekkel, játékokkal és megannyi különleges tárggyal, na és persze lelkes kincsvadászokkal és kincseresőkkel telik meg.

Régiségvásár Szentendrén // RaktArt Szentendre (2026. február 13-14.)

A szentendrei Kőfaragó utcában február 13-án és 14-én érdemes lesz látogatást tenni, ugyanis a RaktArt Szentendre ezen a két napon ismét szélesre tárja ajtajait a lelkes kincskeresők előtt. Pénteken estébe nyúlóan, szombaton pedig délelőtt válogathattok a megannyi kincs között, ahol ezúttal a festmények és a herendi porcelánok kerülnek főszerepbe.

Zsibvásár Gazdagréten (2026. február 14.)

Február 14-én, szombaton 9 és 13 óra között zsibvásári hangulat kerekedik Gazdagréten, ahol kicsik és nagyok változatos kínálatban böngészhetnek a szívüknek legkedvesebb kincs után. Amire biztosan számíthattok: régi és új kincsek, használt, de jó állapotú holmik, könyvek, játékok és háztartási eszközök.

Közlekedésrelikvia és papírrégiség börze // Mabéosz (2026. február 14.)

Február 14-én a főváros szívében, a Vörösmarty utcában található Mabéosz székházában kerül sor a következő börze megrendezésére, melynek főszerepében a közlekedésrelikviák, valamint papírrégiségek lesznek. A börzén persze nemcsak kiállításra és nézelődésre, hanem vásárlásra is nyílik majd lehetőség. Nyitás 9 órától.

Vintage vásár // Nyolcésfél (2026. február 15.)

Az Industrial Lamp Budapest idei első vintage vásáráig nem kell már sokat várni. Február 15-én a Nyolcésfélben várják a vintage, antik és retró kincsek szerelmeseit 10 és 17 óra között. A vásár ezúttal is család- és kutyabarát.

Februári Lemezpiac // ELTE Gömb Aula (2026. február 15.)

Az elkötelezett gyűjtőknek és megszállott rajongóknak, lelkes amatőröknek, profi zenészeknek és minden zenekedvelőnek ajánljuk figyelmébe a február 15-én, az ELTE Gömb Aulában megrendezésre kerülő Budapesti Lemezbörzét. A legnagyobb hazai lemezbörze kínálatában ezúttal sem kell nélkülöznötök az LP-ket, CD-ket, DVD-ket, MC-ket, pólókat, posztereket, újságokat, könyveket, kitűzőket és zenészekhez, zenekarokhoz kötődő relikviákat..

Bringás használtpiac & közösségi vásár // KLND (2026. február 22.)

A KLND Börze nem egy sima vásár: egy közösségi esemény, ahol a bringás cuccok, alkatrészek, kemping- és outdoor felszerelések cserélnek gazdát. Február 22-én a Dózsa György úti Bringaland Kerékpárbolt és Szerviz ebből az alkalomból nemcsak árusokkal és vevőkkel telik majd meg, hanem régóta vágyott portékákkal és történetekkel is.

Nagy Budapesti Kultúrzsibi // Szimplakert (2026. február 28.)

Február utolsó napján a bolhapiacok szerelmeseinek Budapest bulinegyedének egyik legkedveltebb helyszínén, a Szimplakertben lesz a helye! A soron következő, méltán nagy népszerűségnek örvendő kultúrzsibin padláskincsek, régiségek és remek portékák közül válogathattok ezen az igazán különleges helyszínen.

Bolhapiac a Konnektorban (2026. február 28.)

Készen állsz a kincsvadászatra? Február 28-án nem lesz más dolgod, mint a IX. kerületi Konnektor felé venni a irányt és a legnagyobb jókedvben, kíváncsisággal telve átkutatni a kint lévő árusok portékáit és holmiját. A bolhapiac 14 és 18 óra között várja majd a lelkes kincsvadászokat.

Bakancsos utcai bolhapiac (minden szombaton és vasárnap)

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő Bakancsos utcai bolhapiac patinája napjainkra sem kopott meg: árusok és vevők állandó hétvégi helyszíne, ahol gazdát cserélhetnek a jobbnál jobb, egykor padlásokon pihenő kincsek. Az antik óráktól az érméken, porcelánokon, gyerekjátékokon át a régi képekig mindent megtalálhattok.

Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)

A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.

