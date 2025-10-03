15+ kincsekkel teli vintage és retró vásár Budapesten és környékén októberre

Az október sem telhet el vintage és retró vásárok nélkül Budapesten és környékén. Kerekedjetek hát fel és vessétek bele magatokat a kincskeresés izgalmába!

Bakancsos utcai bolhapiac (minden szombaton és vasárnap)

A több mint két évtizedes múltra visszatekintő Bakancsos utcai bolhapiac patinája napjainkra sem kopott meg: árusok és vevők állandó hétvégi helyszíne, ahol gazdát cserélhetnek a jobbnál jobb, egykor padlásokon pihenő kincsek. Az antik óráktól az érméken, porcelánokon, gyerekjátékokon át a régi képekig mindent megtalálhattok.

Tovább a weboldalra >>

Budai Zsibvásár (minden szombaton és vasárnap)

A Budai Zsibvásár szélesre tárt kapui minden szombaton és vasárnap várják a lelkes kincsvadászokat, akik érkezhetnek autóval és busszal egyaránt. Ha épp valami különleges kiegészítőt kerestek otthonra, van valami a múltból, ami a szívetek vágya, érdemes egy délelőttöt szánni az alapos kutakodásra.

Tovább a Facebook-oldalra >>

I. Ecseri Garázsvásár Fesztivál (2025. október 4.)

Október első szombatján kerül megrendezésre az első Ecseri Garázsvásár Fesztivál. Az egész napos programon 9 és 18 óra között lesz lehetőségetek keresni, kutatni a kincseket, legyen az ruha, konyhai eszköz, játék vagy épp dekor minden mennyiségben.

Tovább az eseményre >>

Gardrób & Sufni // ELTE Gömb Aula (2025. október 4.)

A sufniban talált holmikkal kiegészített Gardrób Közösségi Vásár október 4-én ismét az ELTE Gömb Aulába invitálja a lelkes árusokat és vásárlókat. A legjobb ruhák, cipők, táskák és kiegészítők mellett régi tárgyakra, kacatokra és könyvekre egyaránt lecsaphattok ezen az októberi napon. Ne feledjétek tehát, a földszinten a ruháké, az emeleten a régi kincseké lesz a főszerep.

Tovább az eseményre >>

Októberi Lemezpiac // ELTE Gömb Aula (2025. október 5.)

Az ország legnagyobb hazai lemezbörzéje a szeptemberi századik évforduló után sem pihen: október 5-én, vasárnap 10 és 16 óra között színültig tölti LP-kel, CD-kel, DVD-kel, MC-kel, pólókkal, poszterekkel, újságokkal, könyvekkel, kitűzőkkel és emléktárgyakkal az ELTE Gömb Aulát.

Tovább az eseményre >>

ReMarket piac és vintage vásár // Hengermalom (2025. október 5.)

Október 5-én következő alkalmára készül a ReMarket piac és vintage vásár a Hengermalomban. A 10 és 16 óra között szabadon látogatható vásáron a bútorok, antik és retró holmik mellett oldchool kincsek, háztartási eszközök és ruhák várják majd a vásárlókat a malom udvarán.

Tovább az eseményre >>

Veresi bolhapiac // Veresegyház (2025. október 5.)

Október 5-én Veresegyház Fő utcája ismét bolhapiacos kavalkáddal pezsdül fel még a tél előtt. Az utcán ezen a napon is egymás után sorakoznak majd az asztalokra és lepedőkre kipakolt piacos áruk, régiségek, új otthonra váró kincsek, könyvek és még ki tudja mennyi minden drágaság.

Tovább az eseményre >>

Kipakoló vásár // Esztergomi Piac (2025. október 5.)

Október első vasárnapján érdemes lesz Esztergomot célba venni, hiszen a város piacán, október 5-én kipakoló vásárt rendeznek. Semmi esetre se hagyjátok ki, ha fontolgatjátok már egy ideje, hogy lecserélnétek a falilámpát, ha felfrissítenétek a házi könyvtárat vagy egy új hobbihoz tökéletes kiegészítőt kerestek épp.

Tovább az eseményre >>

Garázsvásár a Piactéren // Budafok (2025. október 11.)

Október 11-én Budafok felé lesz érdemes kanyarodni, ezen a szombaton ugyanis a Budafoki Szomszédok Piaca ismét árusokkal és mesés portékákkal telik meg. A 9 és 13 óra között megrendezésre kerülő garázsvásáron helyi lakosoktól lesz lehetőségetek vásárolni minden olyan holmit, ami másnak kincs.

Tovább az eseményre >>

II. kerületi kipakoló // Klebelsberg Kultúrkúria (2025. október 11.)

Október 11-én reggel 8 órakor szélesre tárja ajtajait a Klebelsberg Kultúrkúria a bolhapiacozni vágyók előtt. A II. kerületi kipakoló keretében régóta kerülgetett, már nem használt, de kiváló állapotban lévő darabok cserélnek majd gazdát nem mindennapi környezetben.

Tovább az eseményre >>

Régiségvásár // Esztergomi Piac (2025. október 12.)

Múltidéző időutazásra csábít minden régiség iránt érdeklődőt október 12-én az Esztergomi Piac. Ha odáig vagytok a történetekkel teli kincsekért, egyedi darabokért, érdemes lesz nézelődni, alkudozni és hazatérni egy megbecsült, múltbéli kinccsel.

Tovább az eseményre >>

Terézvárosi lom-mentő bolhapiac // Hunyadi tér (2025. október 12.)

Az, hogy Terézváros önkormányzatának kiemelten fontos a környezetvédelem és a közösség összetartása, mi sem szemléltethetné jobban, mint a rendszeresen megrendezésre kerülő Terézvárosi lom-mentő bolhapiac. A közösségi esemény következő alkalmára október 12-én kerül sor, ahol ismét lesz lehetőség a belvárosban válogatni az új életre váró holmik közül.

Tovább az eseményre >>

Wekerlei Bolhapiac és Kézműves Vásár (2025. október 12.)

A Wekerlei bolhapiac és kézműves vásár soron következő alkalmán, ezúttal október 12-én, 9 és 13 óra között találhatjátok meg a szíveteknek oly kedves, régóta vágyott kincseket.

Tovább az eseményre >>

Vintage Fashion Market // Klauzál téri Vásárcsarnok (2025. október 12.)

Ha különleges, egyedi darabokkal frissítenétek fel őszi-téli ruhatáratok, ne hagyjátok ki a Klauzál téri Vásárcsarnokban megrendezésre kerülő Vintage Fashion Marketet, Budapest egyik legizgalmasabb vintage ruhavásárát.

Tovább az eseményre >>

Kacatos garázsvásár // Dunakeszi (2025. október 18.)

Ha az egyik kedvenc időtöltésetek a kincskeresés, október 18-án érdemes lesz Dunakeszire látogatni, ismét megrendezik ugyanis a Kacatos garázsvásárt. Ezt a délelőttöt érdemes lesz tehát a keresgélésnek szentelni, kétségünk sincs afelől tehát, hogy mindenki talál majd kedvére való vásárfiát.

Tovább az eseményre >>

Szimpla Bolha Kultúrzsibi // Szimpla Kert (2025. október 25.)

Október 25-én a Szimpla Kertben kultúrzsibi kerekedik ismét. 12 és 17 óra között nem lesz más dolgotok, mint kutatni, vadászni a legjobb kincsek után és egy cserét vagy alkut követően boldogan hazatérni a vásári portékával.

Tovább az eseményre >>

Hegyvidéki kipakoló // Városháza tér (2025. október 26.)

A hónap végére sem kell lemondanotok a bolhapiacozásról, október 26-án ugyanis a XII. kerületi Városháza téren megrendezésre kerülő Hegyvidéki kipakoló várja majd a kincseket keresőket. 10 és 14 óra között lesz minden, vintage és retró, ami új otthonra vár.

Tovább az eseményre >>

Ingyenes programokból októberben sem lesz hiány: