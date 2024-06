7 természetközeli, hűsítő helyszín Budapesten, ahol átvészelhetjük a nyári hőséget

A Budai-hegység legnagyobb vízesése Budapesttől 20 kilométerre, Solymár határában található, és a varázslatos Alsó-Jegenye-völgyben futó Paprikás-patak táplálja. Különleges látványt nyújt az erdő mélyén megbújó, körülbelül 4 méter magasról csörgedező víz, ezzel az egyik legnépszerűbb kirándulóhellyé avanzsálva a térséget. A túra viszonylag rövid, másfél óra alatt teljesíthető és akár babakocsival is gond nélkül körbejárható. A vízesést leginkább felülről lehet megcsodálni, de le is lehet mászni az aljához, ezt azonban óvatosan tegyétek meg, mert csúszós lehet a terep.

Budapest legnagyobb kiterjedésű állóvize a XVI. kerületi Cinkota környékét gazdagítja. A Budapest Balatonjaként is emlegetett Naplás-tó sokak kedvencévé vált az elmúlt években, hiszen számtalan újítást végeztek a területén, így többek között egy 22 méter magas kilátóval, egy 5 kilométer hosszú kerékpárúttal és egy padokkal övezett szabadidőparkkal bővült az árnyas helyszín, ahol még a legmelegebb napokat is könnyebb átvészelni.

A III. kerületben találhatunk rá a Kiscelli-kastélyt körülölelő, 700 méter hosszú parkerdőre. A körülbelül 40 perces túra közben a gyerekek játékos módon tanulhatják meg, hogy mit is tehetnek ők az éghajlatváltozás okozta károk enyhítésére, eközben pedig átmozgathatják magukat a jó levegőn. Azért a felnőtteknek is tartogat meglepetéseket a parkerdő, ahol a sok-sok fának köszönhetően még nyáron sincs elviselhetetlen hőség.

