5 remek gasztrohely Budapesten, ahol különleges desszertekkel enyhíthetitek a nyári hőséget

Kora nyári napok alkalmával másra sem vágyik az ember, mint finomabbnál finomabb nyári nyalánkságokkal enyhíteni a hőséget. Mutatjuk, hol kóstolhatjátok meg a legkülönlegesebbeket!

Flava Kitchen&More

A fővárosi Szabadság tér szomszédságában, karnyújtásnyira Budapest legfőbb attrakcióitól, fesztelen és laza hangulattal és még annál is finomabb ételekkel várja vendégeit a Flava Kitchen & More. A Verno House hotel épületében helyet kapó, Michelin-ajánlott étteremben kora nyáron nemcsak a városi dzsungelt idéző oázishangulat, a remek italok, hűsítő koktélok, de hőségre hangolt desszertek társaságában is van lehetőségünk felfrissülni. Bármely randevút vagy baráti találkozót bearanyoz ugyanis a Flava házi tejfagylalttal kínált babkája, melyben a még gőzölgő kelt tészta kiváló minőségű csokoládéval és mogyorókrémmel fonódik össze.

1051 Budapest, Október 6. u. 26. | Weboldal | Facebook

Édes Mackó kürtőskalács-cukrászda

Ha eljön a nyár, egy dolgot tehetünk: útba ejtjük a városligeti Édes Mackó kürtőskalács-cukrászdáját és a kánikula ihlette legfinomabb édességet, a Kürtős Fagyit választjuk kínálatukból. A Kürtős Fagyiban a parázson ropogósra sült kürtőskalácsdarabok édes vaníliafagylalttal olvadnak össze, a jeges és a forró randevújából így születik meg a nyár slágerterméke. A jéghideg ínyencséget pohárdesszertként, jéghideg málnás limonádé társaságában kínálják, azok pedig akik további nyalánkságokra vágynak, a Kürtős Krémes és a hűs madártejben mártózó Madárlátta Kürtős varázsol majd üdítő pillanatokat.

1146 Budapest, Állatkerti krt. 14-16. | Facebook

Málna The Pastry Shop

A Bécsi út megelevenedett desszertmennyországában modern, francia vonalat képviselő desszertek, pisztáciás croissant és remek kávé segít belefeledkezni a pillanatba. A 2022-es és 2023-as Év Cukrászdája-díjjal is büszkélkedő Málna The Pastry Shop kínálatából szinte lehetetlenség pusztán egy desszertet választani: kivétel nélkül, minden egyes szemet gyönyörködtető édesség kóstolásért kiált. Legalább annyira igaz ez az ízeket jéghideg gombócba záró, felfrissülést hozó nyári nyalánkságukra, a fagylaltra is, amit, ha egyszer megkóstoltok, utána nem is vágytok majd másra.

1037 Budapest, Bécsi út 57-61. | Facebook

Tejmadár

A Budapesten immár két helyszínen, a Westendben és az Etele Plazában is megtalálható Tejmadár különlegessége a méltán népszerű madártejben rejlik. A nem kevesebb mint 700 különféle variációban újragondolt hűsítő desszertet többek között mangóval, ibolyával és Bailey’s-szel ízesítve, a legváltozatosabb feltétekkel és szóratokkal megbolondítva kóstolhatjuk meg. A Tejmadár gyerekkorunk egyik kedvenc desszertjét nem volt rest habos lattéba is zárni, így a kávékülönlegességek szerelmeseinek, az alternatíváknak köszönhetően pedig a vegánoknak sem kell lemondaniuk a madártej élményéről.

1062 Budapest, Váci út 1-3. (Westend) | 1119 Budapest, Hadak útja 1. I. emelet (Etele Plaza) | Weboldal | Facebook

Scusi Focacceria

Sokan az isteni, frissen sült focaccia miatt érkeznek a Scusi Focacceriába, nem árt tudni azonban, hogy hagyományos és pisztáciás tiramisuval is kísérhetjük a kenyérlepények ölelte, minden földi jóval megpakolt olasz szendvicseket. A Bródy Sándor utca után második szendvicsezőjét az Arany János utcában megnyitó Scusiban a sós, olaszos ízek után, egy kellően meleg kora nyári napon márpedig aligha kívánhatna mást az ember, mint egy remek kávéval átitatott krémes desszertet, amit a tökéletes végeredmény érdekében limoncellóval bolondítanak meg.

1088 Budapest, Bródy Sándor utca 11. | 1051 Budapest, Arany János utca 18. | Facebook

