5 szuper ingyenes szabadstrand a nyár első nagy csobbanásaihoz a festői Tiszánál

A meleg nyári napokon nincs is jobb időtöltés, minthogy a víz fodrozódó víztükrén lebegve hűsöljünk, miközben arcunkat a napsugarak kellemesen simogatják. Bár sokan ilyenkor a Balatonra képzelik magukat, a Tiszánál is megannyi vadregényes vagy akár tengerparti hangulatot idéző szabadstrandot találhatunk.

Tiszakécske

A tiszakécskei vízpartra már a 20. század elején elmenekülhettek a nyaralók a nagy nyári hőség elől, és azóta a strand évről évre egyre csak szebb és felszereltebb lett. Az ártéri erdővel szembeni hosszú, homokos partszakasz több pontján napvitorla-park, gyékény napernyők, napágyak, kültéri zuhanyzók, illetve kijelölt kutyás strand várja a fürdőzőket. A part feletti sétányokon egymás mellett sorakoznak a jobbnál jobb vendéglátóhelyek, büfék, amelyek közül a Nádas Beach hamburgereit vétek lenne kihagyni. Az ebédünket lemozoghatjuk a hatalmas röplabdapályán, vagy akár a strandtól pár perc autóútra lévő Nádirigó tanösvényen is, ahol bepillantást nyerhetünk a nádasok rejtett élővilágába.

6060 Tiszakécske, Fürdő u. 114 | Facebook | Weboldal

Dombrád Tiszapart

Nappal kisgyermekes családok, míg éjszaka a fiatal baráti társaságok egyik legkedveltebb szabadstrandjára bukkanhatunk a Szőke Tisza dombrádi partjánál. Vadregényes, hatalmas árnyékot adó fák ölelésében ejtőzhetünk a parton, miközben a lassan mélyülő mederben a gyerekek pancsolnak. Ha megéheznénk, azonnal belevethetjük magunkat a homokos part feletti étterem tiszai halfinomságaiba, a közeli büfé palacsintái, gyrosa, hamburgerei, jégkrémei mellett. Itt a naplementével sem áll meg az élet, hiszen hétvégente a Vízparti Discoban rophatjuk, s ha túl hosszúra nyúlna a mulatság, akkor a közeli Strand Motelben vagy a kempingben hajthatjuk álomra a fejünket.

4492 Dombrád, Tiszapart | Facebook | Weboldal

Lapos Beach

A nagy nyári kánikulák során sem érdemes kihagyni a szegedi városnézést, hiszen ha bebarangoltunk a bájos belvárosi utcákat, utána a Lapos Beachen frissíthetjük fel magunkat. A folyó partján öltözőket, zuhanyzókat is találhatunk, a Nap elől a szalma napernyők védenek meg minket, míg az energiabevitelünkért a Garden étterem finomságai felelnek. A belépés ingyenes a szegedi dóm festői panorámája felé néző, plázshangulatú strandra, viszont a napágyakért fizetni kell.

6726 Szeged, Tiszaparti Élmény és Kalandpark, Alsó kikötő sor | Facebook

Körös-Torok Partfürdő

Hamisíthatatlan tengerparti hangulatot idéz nemcsak Csongrád, hanem talán az ország egyik legszebb szabadstrandja. A múltbeli folyórendezésnek köszönhetően létrejött széles homokpad nyaranta a megannyi szalma napernyővel hirdeti az igazi mediterrán életérzést. Az alacsony vízállásnak köszönhetően a 400 méter hosszú partszakaszon a kisgyermekeket sem kell féltenünk, míg a nagyobbak a röplabdázhatnak, homokfocizhatnak, sőt még a lábtengót is kipróbálhatják a parton. Éhségünket a közeli éttermek helyi specialitásaival, valamint a büfék gyorsételeivel csillapíthatjuk, a hétvégi éjszakákon pedig a klubok életébe vethetjük bele magunkat.

6640 Csongrád, Körös-torok | Facebook | Weboldal

Mártélyi szabadstrand

A Holt-Tisza partjának eldugott kincse a mártélyi, 100 méter hosszú szabadstrand, amelynek homokos partszakaszát festői fás liget öleli körül. A romantikus hangulatú parton a fürdőzésen túl az aktív pihenésnek is hódolhatunk. Ugyanis a strandtól nem messze a kicsiket jól felszerelt játszótér várja, ahol vízibiciklit és csónakot is bérelhetünk. Ha pedig kirándulni támadna kedvünk, akkor a mártélyi tanösvény titokzatos mocsárvilágát is felfedezhetjük. Itt 8 állomás vezet minket végig a Körtvélyesi és az Ányási holtágak életét bemutató pontokon, de megismerhetjük a helyi élővilágot, a XIX. századi folyószabályozások történeteit is.

6800 Hódmezővásárhely, 6800, Tisza u. 1-2.

