Nem mindennapi úti célt kerestek a következő kiránduláshoz? Válogassatok hazánk fapallós ösvényei közül, melyeket bejárva felejthetetlen kalandban lehet részetek!

Vízfő tanösvény, Orfű

A 2020-ban átadott tanösvény a Pécstől 14 kilométerre fekvő Orfűn található, hossza közel 1 kilométer. A négy állomásból álló útvonal az orfűi Malommúzeum parkolójától indul, ahol a sétálók a vízimalmok világába nyerhetnek betekintést, az itt található folyamatosan működő patakmalom pedig egyedülálló látványosság az országban. A második állomáson a Vízfő-barlanggal és az itt lévő forrással ismerkedhetnek meg a túrázók, és a nemrég felújított pihenőhelyen lehetőség van egy otthonról hozott uzsonna elfogyasztására is. Az út harmadik állomása a füves és vizes élőhelytípusokról ad információt, a séta utolsó állomása pedig a védett égeres-láperdő élővilágát mutatja be.

Tatai Fényes tanösvény

Az egész évben látogatható, 18 állomásos, 1350 méter hosszú cölöpsétány olyan vadregényes lápvidékre kalauzol el minket, amely felnőttek és gyerekek számára is egyaránt életre szóló élményt nyújt. A jól kiépített úton a láperdők és a karsztforrások világát ismerhetjük meg, amelyről az interaktív információs táblák segítségével még többet megtudhatunk. A tanösvény kialakításának köszönhetően testközelből figyelhetjük meg a teknősök és hódok életét, és betekintést nyerhetünk a lápvidéki növényvilágba. A titokzatos erdőt fentről is megcsodálhatjuk a Nagy-Égeresben található kilátótorony tetejéről, illetve a kalandkedvelők kipróbálhatják a kézi erővel működtethető csónakot vagy a függőhidat is. A tanösvény mellett a látogatóközpont kiállításainak bejárásakor is új ismeretekre tehetünk szert, illetve alkalmanként gyerekfoglalkozásokat is tartanak, hogy a legkisebbek is megismerkedhessenek a vadvilággal.

Sóstói tanösvény, Székesfehérvár

Székesfehérvár belvárosától nem messze helyezkedik el a 218 hektáros Sóstó-Homokbánya Természetvédelmi Terület, ami betekintést nyújt a környék élővilágába. Az egész évben látogatható tanösvényen a számos védett és fokozottan védett növény- és állatfaj mellett megismerkedhettek a vizes élőhelyek jelentőségével, a természetvédelmi problémákkal és a természetvédelemmel kapcsolatban is kaphattok hasznos információkat.

Kékbegy tanösvény, Farmos

Pest vármegye keleti határában bukkanhatunk a farmosi Kékbegy tanösvényre, amelynek 200 méter hosszú pallósora a nádasba hatolva enged bepillantást a Nagy-Nádas titkos élővilágába. A végtelenül békés, kevésbé ismert tanösvényen barangolva megfigyelhetjük a mocsár rejtekében élő állatokat és növényeket, míg a földút mentén akár barna ásóbékával és tarajos gőtével is összetalálkozhatunk. Az ösvény a 311-es műútról, a Farmos és Göbölyjárás között északra nyíló földúton, a vasúti töltésen átkelve közelíthető meg.

Szent Jakab sétány, Dabas

Amennyiben kisgyerekekkel is könnyen bejárható kirándulóhelyet kerestek, irány Dabas, azon belül is a Szent Jakab sétány. A mindössze két kilométeres, a Duna-Tisza-csatorna és a Duna-völgyi-főcsatorna találkozásánál kiépített sétány a Magyar Zarándokút részét képezi és tanösvényként is funkcionál. A cölöpökre épült útvonalat sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki, amelynek tetejére érve csodálatos körpanoráma tárul elénk. A sétány a helyiek körében igen népszerű, hiszen a terület kiválóan alkalmas piknikezésre, sütögetésre, sportolásra, de akár még horgászatra is.

Gyadai tanösvény, Szendehely

A Börzsöny és a Cserhát hegyei között vezető, 13 állomásos Gyadai tanösvény egy változatos, élményekben és izgalmas látványelemekben bővelkedő, kicsik és nagyok számára egyaránt ideális túraútvonalat takar. Kiindulópontunk a Katalinpusztai Látogatóközpont: innen a zöld T-jelzést követve egy darabig a Lósi-patak vonalában haladunk, majd két hídátkelés után megérkezünk egy tágas rétre. A tisztásról bal kéz felé fordulunk le, bakancsunkat a mesebeli ártéri erdőt átszelő pallósoron lépdelve tartjuk szárazon, majd kiérünk egy újabb rétre, aztán vissza a Lósi-patak völgyébe, ahol egy billenő híddal is találkozunk, mielőtt kitoppanunk a Naszályhoz tartozó Gyadai-rétre. Ezután következik csak túránk csúcspontja: a mély szurdokvölgy felett átívelő, 15 méter hosszú függőhíd. A híd után nincs más dolgunk, mint követni az Országos Kéktúra vonalát, és egy óra múlva már vissza is érünk túránk origójához.

Kertek-alja tanösvény, Hollókő

A Hollókői-patak völgyében húzódó, 6 állomásos útvonalat 2015-ben adták át, egykor a helyiek mosásra és kenderáztatásra használták a medret. Éppen ezért, a tanösvényt végigjárva nemcsak az élővilágba nyerhettek betekintést, hanem a patak életét, a kender termesztését, feldolgozását és a régi mosás praktikáit is megismerhetitek. Mindemellett a gazdálkodás fontos helyszínéül is szolgált, a könnyed túra során így a szemfülesek kiszúrhatják a patak menti gyümölcskerteket is. Az útvonalat táblák jelzik, ahonnan az adott állomásokról minden információt megtudhattok.

Tisza-tavi vízi sétány és tanösvény, Poroszló

Ha egy egészen különleges élményre vágytok, látogassatok el a Tisza-tavi tanösvényre, ahol egy 1,5 km hosszú pallóúton sétálva nyerhettek betekintést a helyi növény- és állatvilágba. A jegyvásárlásra a Fűzfa Kikötőben van lehetőség, ahonnan menetrend szerint induló kishajójáratokkal juthattok el a sétányig. Az útvonal nádasok, ártéri erdőkön és hínármezőkön keresztül visz, így igazán autentikus módon fedezhetitek fel a területet. A tanösvény interaktív tábláin keresztül megismerhetitek a vadregényes tó élővilágát, ha pedig elfáradtok és megpihennétek, a közeli Fűzfa Pihenőparkban feltöltődhettek.

Hortobágy-halastavak tanösvény

A Hortobágyi Nemzeti Park egyik ékköve a Hortobágyi-halastavak tanösvény, ami egy könnyen bejárható sétaútvonalon keresztül enged betekintést az Alföld ezen részébe. A Hortobágy jelentős része küzdött a szárazsággal és a szikes talajjal, a halastavak kialakításával pedig jelentősen orvosolták ezt a problémát. A tanösvény kialakítása után 2006-ban átadtak egy ökoturisztikai célú, a terület bemutatására szolgáló kisvasutat is, amivel szintén fel lehet fedezni a környéket. A festői tájat csodálva mindent megtudhattok Közép-Európa legfontosabb vízimadár-élőhelyéről, és személyesen is megnézhetitek a veszélyeztetett vízimadárfajokat.

Nádirigó tanösvény, Tiszakécske

Az Ókécskei Sportcsarnok mellől, egy kisebb játszótértől indul a két és fél kilométeres Nádirigó tanösvény, amely feltárja a kirándulók előtt a tiszakécskei Holt-Tisza rejtett élővilágát. A babakocsival és kerekesszékkel is bejárható ösvény 10 állomáson vezet végig, és az út egy része cölöpökön keresztül halad, vadregényes felfedezésre invitálva a látogatókat. A néhol 2-3 méter magas nádasban tett séta során számos madárfajt – például szárcsát és vörös gémet – megfigyelhetünk, valamint gyógy- és fűszernövénykertet, illetve rovarhotelt is láthatunk. A tanösvény végén mezítlábas ösvény várja a felpezsdülni vágyókat.

Kis-Tisza Ökocentrum, Tiszalök

A tiszalöki Kis-Tisza Ökocentrum feltárja a látogatók előtt a helyi élővilágát csodáit: többek között számtalan halfaj, kétéltű, puhatestű, vízimadár és emlős él a Kenyérgyári-holtág környékén, amelyet egy 2,2 kilométer hosszú víziösvényen barangolhatunk be. Az ökocentrum területén emellett konferenciaterem, kutató- és megfigyelőterem, oktatóterem és kiszolgálóegységek várják a látogatókat.

Tisza-holtág tanösvény, Mártély

Hódmezővásárhelytől 18 kilométerre találjuk a körülbelül 2 óra alatt bejárható mártélyi Tisza-holtág tanösvényt, amely 2,6 kilométeren és 6 állomáson keresztül vezeti be a kirándulókat a madárvilág és az ártér rejtelmeibe. A családbarát (ámde nem akadálymentesített, így babakocsival sem járható) útvonalon vadludakat, kócsagokat és fekete gólyákat is megfigyelhetünk. Az ösvényen gyalogolva az erdőből az ártérbe jutunk, ahol elérkezünk a túra legizgalmasabb részéhez, a körülbelül 300 méter hosszú fapallósorhoz.

