9+1 pazar gyaloghíd hazánkban, amin legalább egyszer mindenkinek át kell sétálnia

Hazánk számtalan kincse közül ezúttal pazar gyaloghidakat gyűjtöttünk nektek egy csokorba, amelyeket legalább egyszer mindenképp érdemes lesz éreznetek a talpatok alatt.

Alcsúti Arborétum, Alcsútdoboz

Alig egy órányira Budapesttől a pazar Alcsúti Arborétum fogadja a kirándulókat, természetbarátokat és mindazokat, akik szívesen töltődnének fel a friss levegőn egy kellemes, séta alkalmával. Az arborétum, két legkedveltebb eseménye, a hóvirágünnep és a pompás szentjánosbogár-rajzás mellett azonban máskor is érdemes a látogatásra. Az arborétumot a Klotild-szigetről és az odavezető hídról páratlan élmény felfedezni: a hídon állva megsokszorozódott élmény a csillogó víztükörben tükröződő természetben gyönyörködni.

8087 Alcsútdoboz, Kastély 2. | Weboldal

Festetics-kastélypark, Dég

Hosszú felújítási és helyreállítási munkákat követően november 9-étől ismét látogatható a dégi Festetics-kastély és grandiózus angolparkja. Talán mondanunk sem kell, hogy a parkot körbeölelő, 2 kilométer hosszan elnyújtózó Szerpentin-tórendszert a felette átívelő több gyaloghídon keresztül is érdemes megismerni. Mind közül kihagyhatatlan a jellegzetes Hollandi-házhoz és szigetéhez átvezető fahíd, ahonnan körös körül páratlan kilátás tárul elénk a hatalmas területre.

8135 Dég, Hunyadi János utca 11. | Weboldal | Facebook

Gyadai tanösvény, Szendehely

Magyarország legnagyobb függőhídját rejti Budapesttől 40 kilométerre, a Börzsöny és a Naszály között található Gyadai tanösvény, melynek bejárása az egész család számára izgalmas élménynek ígérkezik. A Gyadai-réten kialakított 6 kilométeres tanösvény útvonalán nemcsak a hatméteres magasságban kiépített, 25 méter hosszú függőhíd, de az erdő mélyén kanyargó, a Lósi-patak mocsara fölé épített fa pallósor is különleges élménnyel ajándékozza meg a kirándulókat.

2600 Vác

Kányavári-sziget, Balatonmagyaród

Egy a Kis-Balaton számos gyöngyszeme közül a Kányaváry-szigetre vezető íves fahíd, melyet egyúttal a Kis-Balaton szimbólumaként tartanak számon. Az ikonikus, 1980-as években átadott hídra lépcsőkön keresztül juthatunk fel. Az egész évben szabadon látogatható Kányavári-szigetre ezen a különleges ívű fahídon keresztül érkezhetünk meg, ahonnan kezdetét is veheti a 1,5 kilométeres Búbos Vöcsök tanösvény bebarangolása. A tanösvény 15 állomáson keresztül kalauzolja a kirándulókat, feltárva a sziget titkos kis élővilágát.

8753 Balatonmagyaród

Brunszvik-kastélypark, Martonvásár

Martonvásáron, a Brunszvik-kastélyt körbeölelő angolpark fái között járva, tóra, közepén pedig vadregényes szigetre figyelhetünk fel. A szigetre és a szigeten található, nyaranta koncertek helyszínéül szolgáló szabadtéri színpadhoz hangulatos fahíd vezet bennünket át. A hídról megcsodálhatjuk az 1820-as években Brunszvik Antal fia, Ferenc által, a Városligetet is tervező Heinrich Nebbien segítségével újraálmodott angolkertet, benne mocsári ciprussal, páfrány fenyővel, juharral, platánnal, amerikai szivarfával és balkáni vadgesztenyével.

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2. | Weboldal

Mátra-Sástó

A minden év augusztusában a Fekete Zaj Fesztiválnak is otthont adó Mátra Kemping Sástó közvetlen szomszédságában, erdő mélyén bújik meg hazánk legmagasabban fekvő természetes tava, a Sástó. A tó közepén található szigetre fapilléreken álló fahíd vezet be és át, fapallóiról télen-nyáron legeltethetjük szemünket a pihenő kacsákon, a kalandvágyó csónakázókon, a partot szegélyező fűzfákon. Miután körbesétáltuk és pihentünk egy keveset, innen az egykori olajfúrótoronyból kialakított kilátóba is érdemes felkapaszkodni.

Sóstó, Nyíregyháza

Nyíregyháza északi részén mesés környezetben terül el a kellemes vizű Sóstó. A kedvelt és gyógyhatású fürdőhelyként is funkcionáló tó északi részén akár csónakázhatunk is. A tó Mátyás király korában még az Igrice nevet viselte, új nevét nátriumsó koncentrációja és sziksótartalma miatt kapta. A strandfürdő melletti mesterséges és nem túl szívderítő legendával a köztudatban élő szerelmesek szigetére a hangulatos fahídon át juthatunk el.

Tatai Fényes Tanösvény

Az egész évben látogatható, 18 állomásos, 1350 méter hosszú cölöpsétány olyan vadregényes lápvidékre kalauzol el minket, amely felnőttek és gyerekek számára is egyaránt életre szóló élményt nyújt. A jól kiépített úton a láperdők és a karsztforrások világát ismerhetjük meg, amelyről az interaktív információs táblák segítségével még többet megtudhatunk, de testközelből figyelhetjük meg a teknősök és hódok életét, és betekintést nyerhetünk a lápvidéki növényvilágba is.

2890 Tata, Fényes Fasor | Weboldal | Facebook

Tiszavirág híd, Szolnok

A 2011-ben átadott 444 méteres szolnoki Tiszavirág híd nemcsak különleges megjelenése miatt nevezetes. Hosszával Közép-Európa leghosszabb gyaloghídjaként tartják számon, melyet kerékpárút szel át. A Tiszán átívelő híd a belvárosi Tiszai hajósok tere és a Tiszaligeti Termálstrand és Élményfürdő között teremt kapcsolatot. Karbantartása 2022 októberében vette kezdetét, a burkolat cseréjét követően várhatóan november végén nyílik meg ismét a gyalogosok és kerékpárosok előtt.

5000 Szolnok, Tiszai Hajósok tere

+1 Az Oxygen Adrenalin Park függőhídja, Mátra (tavasszal nyit újra)

A Mátra déli lejtőjén berendezkedett Oxygen Adrenalin Park Mátrafüred és Mátraháza között helyezkedik el és immár több, mint 30 féle játék- és élményelemmel várja a látogatókat. Az élményelemek közül a 183 méter hosszú és 18-28 méteres magasságokba emelő függőhíd a sástói kőbánya katlanát íveli át. A híd közepéről egészen elképesztő panoráma tárul elénk egyik kézről Gyöngyös városára, másikról pedig a Kékestető magaslataira. A függőhíd legközelebb tavasszal áll ismét a magasságba vágyó kalandorok rendelkezésére.

3200 Gyöngyös-Sástó, Sástó-Kőbánya | Weboldal | Facebook

