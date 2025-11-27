7 bámulatos színdarab, amit még feltétlenül látnotok kell 2025-ben

A főváros színházaiban a hideg hónapok alatt sem áll meg az élet, sőt: régi és új sikerdarabok gondoskodnak róla, hogy legyen min elmélkednünk, nevetgélnünk, vagy éppen ámulnunk esténként a nézőtéren. Íme, néhány fantasztikus előadás, amelyre érdemes lesz jegyet váltani decemberben.

December a Nemzeti Színházban

Talán soha nem volt még ilyen sokszínű a Nemzeti Színház repertoárja, mint idén decemberben: Vörösmarty Csongor és Tündéje vadonatúj rendezésben repít el bennünket tündérországba, HOBO különleges, személyes esttel várja a nézőket, a Revizor Pebi30P friss lendülettel értelmezi újra Gogol világát, A király halódik pedig abszurd humorral idézi meg a hatalom végóráit. Decemberben Bánk bán is visszatér a színpadra, ha pedig igazán emelkedett hangulatra vágynánk, a Csíksomlyói passióra is válthatunk jegyet. Az év Voltaire Candide-jával és az Olasz szalmakalap fergeteges komédiájával lesz teljes!

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Péntek úr csodálatos barátai // Budapest Bábszínház (2025. december 4., 5., 23. )

A Bábszínház decemberben is elrepít kicsiket és nagyokat egy olyan világba, mely tele van lehetőségekkel, odafigyeléssel és elfogadással. Az álomszerű utazáshoz Péntek úr is csatlakozik, hogy csodálatos barátaival karöltve segítsen megszelídíteni a félelmeket, rendet tenni a zűrzavarban és megoldást találni mindenre, ami bánt. Znaykai Zsófia története az öt éven felettieket, vagyis a nagyobbacska óvodásokat, kisiskolásokat szólítja meg, a kedves jelenetek középpontjában pedig olyan témák állnak, amelyek nap mint nap felbukkannak a gyerekek életében – és még a felnőtteket is elgondolkodtatják.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Igazából komédia // Pesti Színház (2025. december 6., 7., 9., 11.)

Robotika és komédia – mégis mi közük lehetne egymáshoz? A Pesti Színházban jóval több, mint gondolnánk: a teátrum legújabb bemutatójában szemtanúi lehetünk egy nem is olyan távoli jövő forgatókönyvének, ahol a tévés szappanoperákat emberek helyett már a mesterséges intelligencia írja, a szerepeket pedig humorérzék nélküli androidok, jobban mondva „aktoidok” játsszák… Majd jön egy ifjú író, aki a meghibásodott robotlányban meglátja a vígjátéki potenciált. Az Igazából komédia Szabó Máté rendezésében, Varga-Járó Sárával és Kovács Tamással a főszerepben, december 6-án debütál a Pesti Színházban.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Fekete Péter // Centrál Színház (december 11.)

Ha sok-sok nevetésre, és „a régi szép idők” hangulatára vágyunk, Fekete Péterre mindig számíthatunk. A zenés-mesés előadás kultikus jelenetei a Centrál Színházban gondoskodnak a felhőtlen kikapcsolódásról, december 11-én. Adott egy jóképű világfi – Szabó Kimmel Tamás –, aki nem mellesleg veszedelmes tőzsdecápa, egy ügyefogyott „szerencsecsomag” – Magyar Attila –, egy halom örökzöld sláger, na meg a szerelem… Básti Juli, Alföldi Róbert, Balla Eszter és a többi neves színművész játéka már igazán csak a hab a tortán!

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Peter Quilter: A filmsztár // Bethlen Téri Színház (2025. december 12.)

December 12-én különleges vendégjáték érkezik a Bethlen térre, hogy olyan témák kerülhessenek reflektorfénybe, melyek aktuálisabbak nem is lehetnének. A Pannon Várszínház egyenesen Veszprémből hozza el a „hollywoodi gépezet” és az online világ kacagtató kritikáját – azaz Peter Quilter legújabb komédiáját. A filmsztár c. darab aznap este a Bethlen Téri Színházban kérdőjelzi meg mindazt, amit a közösségi média és az álhírek zűrös kavalkádja napról napra elénk tár: a háromszereplős előadás garantáltan elgondolkodtatja a közönséget, miközben nevettető jelenetekkel is elfeledteti a mindennapok rohanását.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Parasztopera // Radnóti Színház (2025. december 17., 29.)

Esküvőre készül a falu, Roland elveszi Etelkát; a fővárosi nézők pedig vadonatúj rendezésben láthatják Pintér Béla és Darvas Benedek zenés tragikomédiáját. A Parasztopera ezúttal Szikszai Rémusz irányításával, Kováts Adél, László Zsolt, Bata Éva és más neves színművészek játékával csap fergeteges mulatságot a Radnóti Színházban – a múlt sötét titkai pedig szép sorjában kirobbantják konfliktusok sokaságát… A mára már kultikussá vált darab december 17-től hol nevetéssel, hol sírással tűzdelve, népzene, barokk recitativo és szappanopera kavalkádjában idéz meg görög sorstragédiákat a Nagymező utcában.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

Szilveszteri Micimackó, avagy mi lesz a Százholdas Pagonnyal? // Kolibri Színház (december 31.)

Micimackó és barátai – Nyuszi, Bagoly, Malacka, Füles, Kanga, no meg Tigris – december 31-én fergeteges szilveszteri kalandra invitálják a 6-9 év közöttieket és családjukat a Kolibri Színházban. A fordulatos meseelőadás során az apró hősök élete fenekestül felfordul: el akarják adni otthonukat, a Százholdas Pagonyt! Ahhoz pedig, hogy ez meghiúsuljon, a lelkes közönségre is szükségük lesz. A mézédes kalandok után szilveszteri gyerekparty veszi kezdetét – lesz arcfestés, fotózás és éneklés a pagonylakókkal, díszletbejárás, Micimackó-tetkó, falatozás, és persze a kölyökpezsgős poharak is koccanak majd a felejthetetlen mulatságon.

Bővebb információ és jegyvásárlás >>

A klasszikus zene rajongóit igazi csemegék várják Budapesten: