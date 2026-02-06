Ingyenes, nagy sikerű fotókiállítás költözött a Keleti pályaudvar patinás termébe

A Keleti pályaudvar patinás Lotz-termében különleges vizuális élmény várja az átutazókat és a városlakókat egyaránt, hiszen a tavalyi, nagy sikerű Planet Lens válogatott képeiből nyílt ingyenes kiállítás.

A Planet Lens nemzetközi fotópályázat és kiállítássorozat a természet, az ember és a környezet kapcsolatára fókuszál. A Lotz-teremben bemutatott felvételek a világ legkülönbözőbb pontjairól érkeztek: drámai tájak, ritka élőlények és elgondolkodtató emberi beavatkozások jelennek meg a képeken. A fotók fontos kérdéseket is felvetnek, többek között a klímaváltozásról, a fenntarthatóságról és a felelősségünkről a jövő generációi felé.

Az izgalmas kiállítás a peronok szomszédságában február végéig látogatható, azoknak pedig, akiknek felkelti az érdeklődését a Planet Lens világa, annak érdemes továbbra is követnie a programot. Február 25. és március 29. között ugyanis a Planet Budapest rendezvényen, a Vasúttörténeti Parkban is találkozhatunk a Planet Lens anyagaival – szintén ingyenesen.

A kiállításról további információt a Planet Lens oldalán, ide kattintva találtok.

