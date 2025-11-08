4+1 budapesti mulató, mely visszarepít a hajdani, csillogással teli fővárosi éjszakákba

Rendhagyó időutazásra invitálunk titeket, mely során régi idők szikrái robbantják be a budapesti éjszakát: íme, a város legfényűzőbb mulatói, ahol a csillogásnak még a napfelkelte sem szabhat határt!

Orfeum

Ha mulató, akkor Orfeum! Az ország egyetlen állandó műsoros mulatója immár 15 éve varázsolja el a nagyérdeműt csillogó-villogó műsoraival, melyeken estéről estére reflektorfénybe kerül a kultúra és a gasztronómia tökéletes összhangja. Idén ősszel a népszerű vacsoraszínházi előadásokon kívül ráadásul élőzenés koncertek, show- és revüműsorok is szerepelnek a repertoárban! Az Orfeumban mindezt házias ízvilágú, változatos falatok társulnak, az estet pedig pompás borok, pezsgők, röviditalok és koktélok széles választéka koronázza meg.

És ami a legjobb: olvasóink a FUNZINE10 kupon használatával 10% kedvezménnyel válthatnak jegyet minden novemberi estre az Orfeum oldalán.

1073 Budapest, Erzsébet körút 43-49. | Weboldal

Paprika Revue House

Gulyás, csillogás, és minden, ami népszokás: helyiek és turisták legnagyobb örömére idén ősszel végre megnyitotta kapuit a Paprika Revue House! A beváros „legpaprikásabb” helyszíne a bulinegyed színes forgatagába, szemkápráztató folklór show-val és mennyei falatokkal hozza el a magyar hagyományok színe-javát. A háromórás program során megelevenedik a magyar puszták világa, és egy bohókás juhász kalandjain keresztül, pompás jelmezekbe öltözött táncosok, fantasztikus zenészek, egy bámulatos kötéltáncos, valamint egy aranytorkú énekesnő revue show-ja által kóstolhatunk bele hazánk hagyományaiba. És ha már kóstolás, nem mehetünk el szó nélkül az ötfogásos menüsor mellett sem, melyet a parádés műsor alatt falatoztunk ottjártunkkor – azóta is arról a különleges csirkepaprikásról álmodozunk…

1074 Budapest, Síp utca 27. | Weboldal

VIBE Budapest

Hallottatok már Budapest titkos játszóteréről, a Széchenyi tér legcsábítóbb helyszínéről? A VIBE-nál a vacsora egészen új értelmet nyer: miközben bombasztikus ízeket élveztek, az asztalok körül táncosok, akrobaták, tűzshow, élő zene és pulzáló DJ-szettek gondoskodnak a hangulatról. A konyhából robata-grill, friss sushi, mediterrán, dél-amerikai és ázsiai falatok érkeznek, a bárpult pedig Marc Alvarez, a világ egyik legelismertebb mixológusának ízlaborja – nem csoda, hogy a lélegzetállító koktélkínálatnak senki nem tud ellenállni! A VIBE-ban vacsora után sincs vége a mulatásnak, sőt: az este innentől lesz csak igazán felejthetetlen.

1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8. | Weboldal

Matild Palota

A Matild Palota több mint egy évszázada ékeskedik a Duna partján, és pezseg a társasági élet epicentrumaként. A pompás palota falai már a kezdetektől a legizgalmasabb történetektől voltak hangosak, az ikonikus helyszín még a történelem viszontagságait is túlélte, majd 2021-ben luxushotelként kelt életre. A Váci utca híres-neves szállodájának tetején pedig elképesztő skybar kapott helyett: The Duchess egyszerre hirdeti az időtlen eleganciát, a „dolce vita” életörömét, és tárja vendégei elé a legpompásabb kilátást. A luxus tetőtéri bár italkínálata gondoskodik róla, hogy a hangulatba az egekbe szálljon – miközben olyan arcát ismeritek meg a városnak, melyet csak Matildnál mutat meg.

1056 Budapest, Váci utca 36. | Weboldal

+1: Orfeumok, mulatók – az éjszaka zenéje

A MOMkultban november 30-án átélhetjük mindazt, amiért oly sokan visszavágynak a húszas–harmincas évekbe: a korszak éjszakai bárjainak lüktető hangulatát Jordán Adél és Cséki Kálmán lélegzetállító előadása varázsolja a színpadra. A különleges est során sanzonok, slágerek és füstös hangulatú dalok csendülnek fel, a közönség pedig testközelből élheti át egy letűnt korszak mindennapjait, ahol a társalgás, a flört és a tánc kapták a főszerepet. Az élő zongorajátékkal kísért est narrátora Bősze Ádám lesz, aki zenetörténeti érdekességekkel fűszerezi a csillogó időutazást.

1124 Budapest, Csörsz utca 18. | Weboldal

A hűvös elől csodás kis iglukba is elbújhattok:

Kiemelt kép: Matild Palace