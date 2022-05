6 tavaszi fesztivál Budapesten és környékén, ami kihagyhatatlan programokkal vár májusban

Szuper tavaszi fesztiválok várnak májusban Budapesten, melyek élőzenei koncertektől kezdve gasztronómiai különlegességekig csupa izgalmas programmal és látnivalóval csábítják szabadtérre a látogatókat.

Tökéletes fesztiválszezon-indító program lehet nektek a hónap elejére (május 5-7.) ütemezett Ludovika Fesztivál, amely az Orczy parkban kerül megrendezésre. A kétnapos esemény két év kihagyás után, új köntösben és a korábbinál gazdagabb programkínálattal tér vissza, koncertekkel, szabadegyetemi előadásokkal, valamint gyerek- és sportprogramokkal. De a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eseményeként nem maradhatnak el a látványos és hagyományos hivatásrendi bemutatók sem. A nagyszínpad fellépői között biztosan ott lesz a Blahalouisiana, a Szabó Balázs Bandája, a Brains és a Hősök is, a tóparti színpadon pedig akusztikus koncertekkel várnak benneteket.

Az Etyeki Piknik már sokak számára ismerős lehet, hiszen évek óta nagy sikere van a helyi pincészetek között kialakított fesztiválnak. Május 6-án azonban nemcsak nyitott pincékkel, ízletes ételekkel és vásárokkal készülnek, hanem számos művészeti programmal is, ezért az esemény a Májusi ArtFest nevet kapta. Az egynapos fesztiválon több magyar és nemzetközi kortárs művész is felvonul majd, hogy különböző (fotó)kiállítások segítségével bemutassák műveiket, emellett pedig zenei koncertekre is számíthattok. Kövessétek az Etyeki Piknik eseményeit, hiszen a hétvégi nyitott pincék mellett különféle tematikus programok várnak titeket minden hónapban.

A Budapest Bike Maffia és a Dürer Kert együttműködésében rendezik meg idén negyedik alkalommal a Charity Festet a Dürer Kertben. A Duna partján újranyitott szórakozóhely tökéletes helyszín a hétvégi lazuláshoz, akár gyerekekkel is. Május 21-én egész nap családi programokkal (pónilovaglás, alpakasimogatás, tombola), szakmai kerekasztal-beszélgetésekkel és koncertekkel várnak titeket, ha pedig megéheztek, civil szervezetek főztjével csillapíthatjátok éhségeteket. A napközbeni programok ingyenesek, az esti koncertek pedig belépőjeggyel látogathatók, árukkal a Budapest Bike Maffia munkáját támogathatjátok.

Idén harmadik alkalommal mondhatunk búcsút a rossz időnek a House Pikniken. Az egynapos fesztiválon egy hatalmas mezőn táncolva, tech-house zenével a háttérben élvezhetitek a napsütést, jó fej emberek társaságában. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a pilisborosjenői téglagyár melletti, fákkal körülölelt tisztáson rendezik meg az eseményt, ezúttal már éjszakába nyúlóan. A hangulatért a város legjobb tech-house DJ-i lesznek felelősek, akik egész nap pörgetik majd a lemezeket, az élményhez pedig naplemente után különleges vizuális fényjáték is társul. Május 21-én a piknikkosarat semmiképp ne hagyjátok otthon!

Két év kihagyás után idén május 27-29. között kerül megrendezésre a Millenárison az OTP Bank Gourmet Fesztivál. A jubileumi eseményen biztosan ott lesz a hazai gasztronómia krémje, így hazánk legjobb éttermei, cukrászdái, borászatai, sör- és pálinkafőzdéi is felvonulnak. A hatalmas szabadtéri kóstolón biztosan nem maradtok éhesen, miközben pedig még edukálódhattok is a gasztronómia témakörében, hiszen a Gourmet Akadémia helyszínén sztárséfek segítenek elsajátítani különböző fogásokat. Az esemény idén pont gyereknapra esik, ezért programok tekintetében nekik is készülnek különböző meglepetésekkel.

Szintén Pilisborosjenő felé kell vennetek az irányt, ha egy kis nagycsaládos fesztiválhangulatra vágytok. Május 27-29. között a Pilisi Parkerdőben, az egri vár másolata mellett rendezik meg ugyanis a Szeláví! Fesztivált, ahol a természet lágy ölén biztosan lesz majd zene, tánc, irodalom és utánozhatatlan piknikhangulat is. A nyárindító ökofesztivál családi programnak sem utolsó, erre utal többek között az is, hogy az eseményt pont a gyereknapi hétvégére időzítették. A kicsiknek gyerekprogramokkal, a nagyobbaknak pedig zöld beszélgetésekkel, workshopokkal, vásárral és koncertekkel készülnek, változatos fellépőkkel.

A cikket az Y Generáció Iskolaszövetkezet támogatta. Hasonló tartalmakról ITT találsz bővebb infót.