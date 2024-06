25+ szenzációs nyári program és fesztivál a Dunakanyarban júliusra

Júliusban ezernyi nagyszerű program tölti meg élettel a Dunakanyar festői vidékét. Koncertek, kiállítások, fesztiválok, táncház és még megannyi felejthetetlen nyári élmény vár a Dunánál!

Magyar Vár Néptánctábor és Népművészeti Fesztivál // Pomáz (2024. július 1-7.)

Színes programkavalkáddal készül július első hétvégéjére a Magyar Vár tábor és fesztivál! Minden nap gyerekprogramok, táncház, táncoktatás, kézműveskedés és szuper koncertek várják az érdeklődőket Pomázon, a Majdán utcában.

Részletek >>

Régi Zenei Napok // Vác (2024. június 29. – július 6.)

Június 29. és július 6. között negyvenedik alkalommal rendezi meg idén nyáron a Filharmónia Magyarország a Régi Zenei Napokat. A többhelyszínes zenei rendezvény egy héten keresztül ragyogja be Vác kulturális életét. A korhű muzsikálás magyar mesterei közül jelen lesz a Purcell Kórus, az Orfeo Zenekar és a Capella Savaria, akik többek között Johann Sebastian Bach örökségét ünneplik majd.

További részletek >>

Kincsem – filmvetítés élő szimfonikus zenével // Szentendrei Skanzen (2024. július 5.)

Megérkezett a Cinema and Symphony, mely Magyarország első élőzenei mozivetítése. Nézzétek meg az egyik legsikeresebb magyar filmet úgy, hogy a Hrutka Róbert zeneszerző által komponált zenéket élőben játssza a Duna Szimfonikus Zenekar a szabad ég alatt.

Facebook-esemény >>

A Pál utcai fiúk – a Pannon Színház előadása // Verőce (2024. július 5.)

Nemecsek, Boka, Áts Feri és a többiek örök példák, örök kortársaink. A klasszikus alapmű ezúttal nem gyerekek, hanem ifjú emberek konfliktusaként szólal meg. A drámai helyzetek így még keményebbek, melyeket tovább fokoznak a mai hangzású zenék és dalszövegek. Az előadásban döntő szerepet játszik a tárgyi világ akusztikus megszólaltatása, a színészek zenei-ritmikai kreativitása, a fiatalság ereje, humora, az eredeti mű katartikus üzenete.

Facebook-esemény >>

Koncert a Kertünkben // Vác (2024. július 5.)

Ingyenes koncert fűszerezi meg a júliusi nyárestét Vác panorámás kerthelyiségében, a Kertünk bár és kilátóban. A One, Two, Four nevű együttes csap a húrok közé, akik főként blues, funky és rock&roll hangzásban utaznak.

Facebook-esemény >>

Vácon egy igazi kis ékszerdobozt is találhattok:

Denagyvilág Fesztivál // Szigetmonostor (2024. július 5-7.)

Zenész, zenei menedzser, grafikus, nyomdász, fotós és még számos kiváló szakmabéli összefogásával jött létre tavaly első ízben a Denagyvilág fesztivál, ami az első és rendkívül sikeres „próbaszezon” után idén már rendes üzemmódban, 2024. július 5-7. között várja a közönséget Szigetmonostoron. A Denagyvilágon számos zenei műfaj lel otthonra a jazztől a világzenén át a népzenéig, irodalmi és társművészeti programokkal, gyerekeknek szóló udvarral és folkkocsmával.

Részletek >>

Verőce Éjszakai Trail (2024. július 6.)

Esti, éjszakai terepfutó versenyen tehetitek próbára a kitartásotokat a Börzsönyben. Egyedi fényvisszaverős jelölés, helyismeret nélkül is teljesíthető. A rajt és a cél helyszíne is Verőce. Távok: 16 km, 27 km, 50 km

Facebook-esemény >>

Vásári bábcirkusz – a Ládafia Bábszínház előadása // Verőce (2024. július 6.)

Ingyenes családi programra invitálják a verőcei szabadstrandra a kicsiket és nagyokat. Hogy mi vár rátok? Sok-sok játék, egyensúlyozás, kötéltánc, állatszelídítés bábokkal.

Facebook-esemény >>

Biciklitúra a Dunakanyarban – Vác-Zebegény (2024. július 6.)

Tekerjetek a Dunakanyar legszebb útjain július 6-án! Rövid váci városnézést követően kezdetét veszi a bringatúra, amely nem szűkölködik majd látnivalókban és káprázatos dunai panorámákban. A túra egy rövid gyalogos kirándulással ér véget Zebegényben.

Facebook-esemény >>

Fuego Flamenco // Leányfalu (2024. július 7.)

Július 7-én este három fantasztikus flamencoművész tárja elénk világát Leányfalun a Faluház színpadán. A koncerten a Siempre Flamenco nemzetközi flamencotábor táncosai is szerepelnek majd. Ezen az estén két csodálatos világ találkozik: a flamenco érzelmes, vérpezsdítő, féktelen ritmusai, dallamai vegyülnek a Dunakanyar legszebb nyári estéinek különleges, egész évben vágyott atmoszférájával.

Facebook-esemény >>

A fiú és a szürke gém – kertmozi // Barlang, Szentendre (2024. július 9.)

Az anyja után sóvárgó ifjú Mahito bemerészkedik egy világba, ahol az élők és a holtak együtt léteznek. Ezen a helyen megszűnik a halál, az élet pedig újraindul. Hayao Miyazaki (Chihiro szellemországban, A vándorló palota) legújabb animéje részben önéletrajzi ihletésű fantasy életről, halálról, alkotásról, és tisztelgés a barátság jelentősége előtt.

Facebook-esemény >>

Még több nagyszerű látnivaló Szentendrén:

Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok (2024. július 12-14.)

Július második hétvégéjén megelevenedik a történelem és Visegrád városának dicső múltja! Az 1335-ös Visegrádi Kongresszusnak emléket állító programsorozat keretében közel ezer kosztümös szereplő érkezik az egykori királyi székvárosba, ahol korabeli programok várják az érdeklődőket a visegrádi vár 4 helyszínén.

Részletek >>

Kékevező Fesztivál // Szigetmonostor (2024. július 13.)

Vízparti programokkal, kézműves árusokkal, színpadi koncertekkel várnak minden érdeklődőt Dunán innen és túl az idei Kékevező Fesztiválon, 2024. július 13-án, szombaton. Futóversenyre, vízparti jógára, zumbapartyra, táncbemutatóra és élő zenére is számíthattok a Horányi Strandon.

Facebook-esemény >>

Dunacsúszás // Gyülekező: Nagymaros (2024. július 13.)

Negyedik alkalommal csúszhattok együtt a Dunán Nagymarostól Verőcéig! Érkezhettek gumikacsával, unikornissal vagy gumibelsővel, a lényeg, hogy lecsorogjatok a verőcei strandig, ahol egy fergeteges tésztaparti várja a résztvevőket.

Részletek és nevezés >>

NKS koncert // Szigetmonostor (2024. július 13.)

Az NKS, azaz a Nem Közölt Sáv a magyar underground rapzene egyik legkiemelkedőbb formációja. A hip-hop duó két oszlopos MC-je, Turan Khan és Zenki Mefisto rendszeres fellépői voltak az OSG-nek, az OMF-nek, valamint a nagyobb zenei rendezvényeken is találkozhatott velük a nagyérdemű. És most végre Szigetmonostorra is ellátogatnak, a Régi-Módi Presszóba.

Facebook-esemény >>

Rubik vonósnégyes // PIKNIK Manufaktúra, Nagymaros (2024. július 14.)

Ingyenes koncert vár július 14-én, 18 órától a Duna-parton, a nagymarosi PIKNIK Manufaktúrában. Kapcsolódjatok ki ezen a különleges zenei utazáson, amelyek bejárhatjátok egész Amerikát.

Facebook-esemény >>

Figura – Törő Vivien kiállításmegnyitó // Verőce (2024. július 17.)

Július 17-én, 6 órakor megnyílik Törő Vivien fiatal verőcei képzőművész második kiállítása a Zsengélő Caféban. Zenél a Gant Segal zenekar.

Facebook-esemény >>

Visegrádi Nyári Színház (2024. július 17-26.)

Júliusban 10 napon át játék, nevetés és színház költözik a Thermal Hotel Visegrád melletti szabadtéri színpadra. Délelőttönként gyerekelőadások várják a legkisebbeket a hotel épületében, majd ha leszáll az éj, vígjátékok és stand-up estek szórakoztatják a közönséget.

Részletes műsor >>

Váci Világi Vigalom (2024. július 19-21.)

Idén 31 éve indult útjára az első Váci Világi Vigalom fesztivál, amely ez idő alatt a Dunakanyar egyik legimpozánsabb nyári eseményévé nőtte ki magát. Július 19. és 21. között számtalan izgalmas programot tartogat a fesztivál, olyan nagyszerű fellépőkkel, mint a Bagossy Brothers Company, a Szabó Balázs Bandája, a Tankcsapda, Majka vagy Deák Bill Gyula. A koncertek Vác városának egyes helyszínein kapnak helyet, a pontos információkról a fesztivál honlapján tájékozódhattok!

Weboldal >>

Visegrock Fesztivál (2024. július 19-20.)

Visszatér a Dunakanyar rockfesztiválja július 19-20-án, pénteken és szombaton! Immáron tizenegyedik alkalommal, a Dunakanyar legszebb pontján, Visegrádon, a királyi palota lovagi tornapályáján hallgathatjuk meg a fesztivál ingyenes koncertjeit, valamint kóstolhatjuk meg a hagyományos vadfőzőverseny legfinomabb fogásait.

Facebook-esemény >>

Keressétek fel Visegrád lenyűgöző panorámát nyújtó kilátóját:

Gyertyaúsztatás Szentendrén (2024. július 20.)

Július 20-án, szombaton ismét megrendezésre kerül Szentendre egyik leglátványosabb programja, ahol ingyenes koncert és táncház mellett ismét megcsodálhatjuk a Dunán úszó gyertyák éjjeli látványát. A romantikus dunai fényjátékban este fél 10-től gyönyörködhetnek az érdeklődők.

Facebook-esemény >>

Nagy Dunakanyar Evezés // Szob (2024. július 20.)

A kanyari szolgáltatók és egyesületek közösen hívták életre a Dunakanyar legnagyobb vízitúráját! Az óriási vízi parádén legalább száz hajóval – sárkányhajókkal, kajakokkal, kenukkal, evezős hajókkal és SUP-okkal – indulhattok útnak szobi Duna-partról, 10 órakor.

Facebook-esemény >>

Ponyvaregény – KertMozi // Szentendrei Skanzen (2024. július 26.)

Ínycsiklandó koktélok, roppanós popcorn és mindenidők legjobb filmjei várnak a Szentendrei Skanzen kertmozijában. Az ikonikus film Quentin Tarantino rendezésében kiválóan bemutatja az akkori Los Angeles-i alvilág életét több fejezetre bontva. Kezdés a sötétedés függvényében!

Facebook-esemény >>

Füstölgő Vacsoraest // Zebegény (2024. július 26.)

Július 26-án újra összeülhetünk egy zenés Füstölgő Vacsoraest keretén belül a dombon. Gyönyörű kilátás, naplemente és nyugalom vár a Füstölgő Sarok BBQ szabadtéri helyszínén! Előételként egy nyári könnyű étel érkezik, főételként pedig jönnek a legnagyobb nehézbombázókat, a marhaoldalast, illetve az örök kedvenc Boeuf Bourguignont!

Facebook-esemény >>

Esztergomi szénrakodó-Dömös kajaktúra (2024. július 28.)

Kajakból a legszebb a Dunakanyar! Az evezés mellett nyáron meg is mártózhattok a Duna frissítő vizében, és megfigyelhettek több madárfajt is, többek között szárcsákat és sirályokat. Indulás 10 órakor az esztergomi Prímás-szigetről. A túra gyerek- és családbarát.

Facebook-esemény >>

Esztergomra akkor is érdemes ellátogatni, ha fürdőznétek egy jót:

Nagymarosi termelői piac (minden szombaton)

Az akár a fővárosból is könnyen, vonattal megközelíthető Nagymaros minden szombaton termelői finomságokkal csalogatja a közelről és messziről érkezőket a Fő térre. A Dunakanyarból érkező termelői portékákat kézműves termékek is színesítik, de sorakoznak egymás után húsok, sajtok, gombák éppúgy, mint biokertből érkező zöldségek és mikrozöldek, akárcsak kóstolásért kiáltó, kovásszal készült péksütemények.

Facebook >>

Sárkányhajótúra a Dunakanyarban (2024. július 29.)

Zebegénytől Vácig vehettek részt egy jó hangulatú, egész napos sárkányhajótúrán július 29-én. Az evezés mellett strandolás, strandröplabdapálya, strandkaják is várnak benneteket!

Bővebb infó >>