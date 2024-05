Családias hangulatú, fenntartható szálláshelyre bukkantunk a Dunakanyarban

A váci főtértől alig néhány perc sétára bukkanhatunk rá a kellemes hangulattal átitatott Lujza & Korianderre. A 2020 óta családi vállalkozásként működő hely egyszerre fenséges reggelizőhely, tápláló és színes ételeket felvonultató brunchétterem, de mindezek mellett fenntartható szálláshelyként is üzemel.

Tökéletes kikapcsolódás Vácon

A vendégházban összesen nyolc szoba található, ebből hat közvetlenül a Dunára néz, és mindegyikhez tartozik egy-egy erkély. A minimalista stílusban berendezett tematikus szobákat a brunchétterem kínálatához használt növényekről nevezték el, így van közöttük például bodza, kamilla, rozmaring, vanília és gyömbér nevet viselő is. A szobák színvilága egytől egyig más, hiszen mindegyik azt a növényt képviseli, amiről elnevezték.

Vendégszeretet felsőfokon

A mi választásunk a Gyömbér szobára esett, ahol az ágy mögött nyugovóra térő napkorong a mesébe illő dunai naplementék hangulatát idézi meg, amit az erkélyen a későbbiekben mi is megtapasztalhattunk. Az idilli hangulatú szoba falai között minden adott, amire szükségünk lehet, hiszen a legutolsó részletekig mindenre gondoltak.

Az asztalon egy kis füzetke várt minket Vác látnivalóival, a minihűtőben prosecco, a TV kínálatában Netflix és HBO Max, de még egy beszélgetős kártyajáték is adott volt számunkra a teljes kikapcsolódáshoz.

A teljes pihenéshez egy finn szauna pezsgővel, valamint egy hangulatos lounge terasz is hozzájárul, és még egy svéd/relax és aromaterápiás masszázsterapeuta is házhoz jön, ha szeretnénk. Mindezeken felül trekking kerékpárok bérlésére is van lehetőség a helyszínen, amennyiben bringázni támadna kedvünk a Dunakanyar gyönyörű dombságain.

Vác és környéke tökéletes úti cél 3-4 kellemesen pihentető nap eltöltéséhez, hiszen minden adott hozzá: számtalan látnivaló, gyönyörű tájak a Duna mentén, nagyszerű gasztrohelyek, és még különféle vízisportok kipróbálására is van lehetőségünk.

Fókuszban a fenntarthatóság

A Lujza & Koriander tulajdonosai nem csak a szálláshely esetében törekednek a fenntarthatóságra. A gasztronómia tekintetében amit lehet, helyiektől szereznek be, az alapanyagoktól kezdve a szakembereken át a tányérokig. Emellett nem árulnak műanyag palackos üdítőt, szelektíven gyűjtik a hulladékot, újrahasznosítják az esővizet, de más frontokon is tesznek a környezetünkért.

Pontosan ezért a Felelős Gasztrohős fenntartható vendéglátóhely minősítésének inspiráló fokozatával büszkélkedhetnek, erről bővebben itt olvashattok.

Az almalé a Börzsönyből érkezik, a szörpjeik Vácon készülnek nógrádi gyümölcsből, a húsokat egy verőcei kistermelő húsüzemből szerzik be, a kovászos kenyerek pedig egy gödi pékségben sülnek istenien ropogósra.

Nemrégiben debütált a Lujza új étlapja, amelyen olyan különleges finomságok kaptak helyet, mint a házi pesztós omlett kovászos kenyérrel, a minden földi jóval megtöltött epikus grillszendvicsek vagy a házi zöldborsókrémmel, krémes kecskesajttal és fekete-erdei sonkával elkészített croissantszendvics, amit nekünk is volt szerencsénk megkóstolni.

Főételek tekintetében pulled pork burger, szezonális hummusztál és burrito bowl színesíti a kínálatot, az édes reggelire vágyók pedig puha amerikai palacsintával vagy az újdonságként kapható frissítő smoothie bowl-lal csillapíthatják éhségüket. Mindezek kiegészülnek helyben készült frissítőkkel, hidegen préselt juice-okkal, illetve a már említett specialty kávévariációk széles választékával.

A Lujza & Koriander nem utolsó sorban könnyedén megközelíthető is, hiszen Budapestről vonattal alig fél óra alatt meg is érkezhetünk a Dunakanyar kellemes hangulatú városkájába, az állomástól pedig 10 perc séta után már ott is vagyunk a Lujzában. Amennyiben autóval érkezünk, a szállás foglalásakor kérhetünk parkolóhelyet is, így az ottlétünk alatt nem kell aggódni emiatt sem.

További vonattal elérhető meseszép úti célok: